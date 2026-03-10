क्या हल्दी लगाने खत्म हो जाते हैं पिंपल्स? AIIMs के डर्मोटॉजिस्ट से बताई सच्चाई

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
मैं पिंपल्स से बहुत परेशान हो चुकी हूं। मैंने अपनी मां के कहने पर पिंपल्स को कंट्रोल करने के लिए हल्दी का पेस्ट, बेसन हल्दी और कई तरह से हल्दी लगाकर देख चुकी हूं, लेकिन मुझको मिक्स रिएक्शन मिल रहा है।
पिंपल्स पर हल्दी लगाने से वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, यह बात हम सभी सुनते हैं। पेरेंट्स, दोस्तों की बात मानते हुए पिंपल्स होने पर चेहरे पर ढेर सारी हल्दी लगा भी लेते हैं। लेकिन क्या वाकई चेहरे पर हल्दी लगाने से पिंपल्स कंट्रोल हो सकते हैं या ये सिर्फ सोशल मीडिया क्रिएटर्स द्वारा क्रिएट किया गया एक हाईप है। आइए जानते हैं इसके बारे में दिल्ली एम्स के पूर्व स्किन केयर एक्सपर्ट और नई दिल्ली के स्किन विशेषज्ञ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. बी. एल. जांगिड़ से।
डॉ. बी. एल. जांगिड कहते हैं कि पिंपल्स को रोकने या उसे हटाने के लिए किसी प्रकार का घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम हो क्यों रही है। दरअसल, पिंपल्स होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे हार्मोनल बदलाव, ऑयली स्किन, गलत खान-पान, प्रदूषण और मानसिक तनाव।
स्किन केयर एक्सपर्ट कहते हैं कि कई लोग पिंपल्स से छुटकारा पाने के लिए घरेलू उपाय अपनाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय उपाय हल्दी (Turmeric) का इस्तेमाल है। आयुर्वेद में हल्दी को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है और इसे त्वचा की कई समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है।
क्या सच में हल्दी लगाने से पिंपल्स खत्म हो जाते हैं? इस सवाल का जवाब पूरी तरह से हां भी नहीं और नहीं भी नहीं है। दरअसल, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो पिंपल्स को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन हर किसी की त्वचा अलग होती है। ऐसे में पिंपल्स पर हल्दी का फॉर्मूला हर बार काम करेगा यह कहना गलत होगा। कुछ लोगों को हल्दी लगाने से पिंपल्स से राहत मिल सकती है। वहीं, कुछ लोगों में यह पिंपल्स के बैक्टीरिया के प्रसार को बढ़ा सकता है, जिससे पिंपल्स कम होने की बजाय और ज्यादा हो जाते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information