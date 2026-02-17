Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

क्या वाकई मार्केट में मिलने वाले तेल बालों का झड़ना रोक सकते हैं? जानें क्या है इसका पक्का इलाज

Hair Oiling for Hair Fall: अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं, तो हेयर ऑयलिंग करना बेहतर माना जाता है। लेकिन, क्या वाकई बालों पर तेल लगाने से हेयर फॉल रुकता है?

क्या वाकई मार्केट में मिलने वाले तेल बालों का झड़ना रोक सकते हैं? जानें क्या है इसका पक्का इलाज
VerifiedVERIFIED By: DR. Vineet

Written by Anju Rawat |Published : February 17, 2026 1:02 PM IST

Hair Oiling Tips in Hindi: जब बाल झड़ते हैं, तो ज्यादातर लोग तेल लगाने की सलाह देते हैं। तेल लगाने से बालों का झड़ना रुकता है, ऐसा दावा कई लोग करते हैं। लेकिन, इस पर एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉ. विनीत मल्होत्रा कहते हैं कि तेल लगाने से हेयर फॉल कम होता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा, वैज्ञानिक रूप से देखा जाता है कि तेल बालों की जड़ों में DHT हार्मोन को कम नहीं कर सकते हैं। तेल स्कैल्प को मॉइस्चराइज कर सकते हैं और ड्राइनेस को कम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तेल लगाने से बालों की शाइन भी बढ़ती है। लेकिन, अगर हार्मोनल गंजापन या हेयर फॉल है, तो तेल लगाने से आपको कोई फर्क देखने को मिलेगा। हालांकि, कुछ हर्बल तेल से सिर की मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे बालों की क्वालिटी में सुधार होता है। इससे बाल मजबूत बनते हैं और हेयर फॉल रुक सकता है। लेकिन, तेल या ऑयल बालों के झड़ने का इलाज बिल्कुल नहीं है।

हेयर फॉल का सही इलाज क्या है?

आपको बता दें हेयर फॉल का इलाज, इसके कारण और स्टेज पर निर्भर करता है।

गंजापन कोई अचानक होने वाली समस्या नहीं है। न ही हर स्थिति में हेयर ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत होती है। आप बाजार में मिलने वाले तेल से भी बालों की देखभाल कर सकते हैं। हालांकि, यह हेयर फॉल का इलाज नहीं है। अगर लंबे समय से बाल झड़ने की दिक्कत हो रही है तो इस स्थिति में एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

बालों पर तेल लगाने का सही तरीका क्या है?

  • सबसे पहले बादाम या नारियल का तेल लें।
  • इसे हल्का गुनगुना करें और फिर उंगलियों की मदद से स्कैल्प पर लगाएं।
  • सिर की सर्कुलर मोशन में मालिश करें।
  • बालों की जड़ और सिरे, दोनों हिस्सों पर तेल जरूर लगाएं।
  • तेल लगाने के 2 से 3 घंटे बाद बालों को माइल्ड शैंपू से धो लें।
  • बालों पर बहुत ज्यादा तेल लगाने से बचें।

Highlights:

  • तेल लगाने से बाल मजबूत बनते हैं।
  • तेल लगाने से हार्मोनल गंजापन ठीक नहीं होता है।
  • तनाव भी हेयर फॉल का कारण बन सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More