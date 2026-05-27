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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 27, 2026 9:23 AM IST
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गर्मियों का मौसम आते ही त्वचा से जुड़ी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तेज धूप, पसीना, धूल और बढ़ता ऑयल चेहरे की चमक को प्रभावित कर देता है। यही कारण है कि गर्मियों में त्वचा को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। गर्मियों में स्किन केयर करते समय अक्सर लोग फेस वॉश, क्रीम और फेस पैक का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन फेस सीरम यूज करने को लेकर कई तरह के सवाल करते हैं। मैं खुद पिछले कई दिनों से अपने दोस्तों से पूछ रही हूं क्या वो गर्मियों में चेहरे पर सीरम लगा रहे हैं? मेरे सवाल का कुछ लोग जवाब देते हैं हां और कुछ नहीं। पर मुझको अब तक इस सवाल का सही जवाब नहीं मिला है। क्या गर्मियों में फेस सीरम लगाना सही होता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने दिल्ली के सीनियर डर्माटॉलिजिस्ट डॉ. बीएल जांगिड़ से बात की और आज इस आर्टिकल में इसी का जवाब देने वाली हूं।
इस सवाल का सीधा सा जवाब है हां। फेस सीरम स्किन केयर का एक महत्वपूर्ण स्टेप है। सीरम त्वचा की गहराई में समाकर स्किन को पोषण देता है। गर्मियों में गर्मी और धूप के कारण स्किन डिहाइड्रेट हो सकती है। हायल्यूरोनिक एसिड वाला सीरम त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ ही, गर्मियों में चेहरे पर लगाई जाने वाली क्रीम त्वचा पर भारी महसूस हो सकती है। वहीं, सीरम हल्का और आरामदायक होता है। डॉ. बीएल जांगिड़ बताते हैं कि गर्मियों में धूप के कारण होने वाली टैनिंग से बचने के लिए भी सीरम का इस्तेमाल करना चाहिए।
फेस सीरम लगाने से स्किन टैनिंग से बचाव होता है।
सीरम त्वचा के अंदर तक जाकर स्किन को पोषण देता है।
डॉ. बीएल जांगिड़ कहते हैं कि गर्मियों में फेस सीरम लगाना फायदेमंद हो सकता है, बशर्ते आप अपनी स्किन टाइप के अनुसार सही सीरम चुनें।
Disclaimer: गर्मियों में चेहरे पर सीरम लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि फेस सीरम लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें। फेस सीरम से आपको किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें।