कई देशों में कोरोना के मरीजों में ठीक होने के बाद बाल गिरने की समस्या काफी देखी गई है। जो लोग कोरोना से रिकवर कर रहे हैं, उनमें भी बालों के गिरने की समस्या (Can COVID-19 cause hair loss) देखी जा रही है। दरअसल, जब आप इस खतरनाक वायरस से संक्रमित होते हैं, तो आपका शरीर अंदर ही अंदर इस वायरस को समाप्त करने के लिए लड़ रहा होता है, काफी मेहनत करता है, जिससे शरीर अपने सभी न्यूट्रिएंट्स को इस दौरान खो देता है। कुछ लोगों में हल्के से अधिक गंभीर रूप से बाल गिरने (Hair fall in Corona patient in Hindi) लगते हैं। ऐसे में यदि आप भी कोरोना से ठीक होकर रिकवरी मोड में हैं, लेकिन बाल भी गिर (corona patient's hair fall) रहे हैं, तो परेशान ना हों। आप नीचे बताए गए कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर बालों के गिरना रोक सकते हैं।

कोरोना से ठीक होने के बाद दो-तीन महीने गिरते हैं बाल

यदि आपके भी बाल हल्के से लेकर थोड़ा ज्यादा गिर रहे हैं, तो तनाव में ना आएं। कोरोना मरीजों में बालों का गिरना एक नॉर्मल समस्या है। इसमें दो से तीन महीने आपके बाल टूटेंगे। बालों के गिरने की इस स्थिति को टेलोगेन एफ्लूवियम (Telogen Effluvium) कहते हैं। इसमें बाल बढ़ने की अवस्था (Growing phase) से गिरने की अवस्था (shedding phase) में चले जाते हैं। ऐसा शॉक सिंड्रोम (Shock syndrome) के कारण होता है। साथ ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी से भी बाल गिरने (Causes of hair fall in covid patient) लगते हैं। हालांकि, डरने या चिंता करने वाली कोई बात नहीं होती है, आप कुछ बातों को ध्यान में रखकर दोबारा से अपने गिरते-टूटते बालों को मजबूत बना सकते हैं।

बालों का रखें खास ख्याल

बालों का झड़ना (Hair fall in Corona patient in Hindi) रोकने के लिए आपको अपने शरीर की प्रॉपर देखभाल करनी होगी। अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाना होगा। हेल्दी और बैलेंस्डड डाइट लें।

खानपान में प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, फॉलिक एसिड, सेलेनियम, कैल्शियम, क्रोमियम आदि से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें।

ऐसा नहीं की 14 दिनों के बाद कोरोना का टेस्ट कराने से रिपोर्ट निगेटिव आ गया और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। इसके बाद भी आपको अपने शरीर का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर में कहीं ना कहीं डेड वायरस मौजूद होता है। और एक बार कोरोना संक्रमित होने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है, जिसे दोबारा से बूस्ट करने की जरूरत होती है। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं त्वचा, बाल, शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करती हैं।

कोरोना मरीज के बाल गिरें तो अपनाएं ये उपाय

अपने बालों में कुछ दिनों के लिए केमिकल युक्त शैम्पू, प्रोडक्ट्स, हेयर ट्रीटमेंट ना करवाएं। बालों को साफ करने के लिए माइल्ड शैम्पू का यूज करें। हेल्दी डायट लें, ताकि शरीर में पोषक तत्वों की कमी दूर हो जाए। शरीर में पोषक तत्व जाएंगे, तो खुद ब खुद बालों को अंदर से मजबूती मिलेगी।

