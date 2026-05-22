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Study: क्या कोलेजन सप्लीमेंट्स सच में कम कर सकते हैं एजिंग?

आजकल पॉल्यूशन, गलत खानपान और खराब लाइफस्टाइल के कारण हमारी स्किन समय से पहले ही बूढ़ी होने लगी है, ऐसे में कई महिलाओं व पुरुषों ने भी, कोलेजन सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या ये फायदेमंद होते हैं?

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Written By: Vidya Sharma | Published : May 22, 2026 9:54 AM IST

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Image Credit- ChatGPT

देखें, दिन-ब-दिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है और हमारी स्किन अपने पर्यावरण के हिसाब से ठहड़ रही है। लेकिन समस्या इसलिए बड़ है क्योंकि धूल-मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आने से, गलत खान पान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारी स्किन समय से पहले ही बूढ़ी हो रही है। कम उम्र में चेहरे पर फाइन लाइंस और झुर्रियां दिखना तब तक सामान्य नहीं है, जब तक कि आपको कोई स्किन प्रोबल्म न हो। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए कई लोग कोलेजन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जोकि आजकल स्किन केयर इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हो चुके हैं।

लेकिन आपको क्या लगता है? क्या यह कोलेजन सप्लीमेंट्स सच में हमारी स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें मिला नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की पीएमसी स्टडी में। जिसमें बताया गया है कि ये सप्लीमेंट्स स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायेदमंद होते हैं, क्योंकि यह एजिंग साइन और रिंकल्स को कम करने व त्वचा को जवां बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं स्टडी में और क्या फायदे बताए गए हैं।

कैसे की गई रिसर्च

इस रिसर्च में कुल 64 लोगों को शामिल किया गया था, जिन्हें 12 हफ्तों तक रोजाना 1000 mg कोलेजन पेप्टाइड या प्लेसबो दिया गया। समय पूरा होने के बाद सभी की स्किन की नमी, इलास्टिसिटी और झुर्रियों में बदलाव को मापा गया। इसमें लॉ-मॉलिक्यूलर-वेट कोलेजन पेप्टाइड के असर को जांचा गया और इस स्टडी को वैज्ञानिक रूप से काफी भरोसेमंद तरीके से किया गया। रिजल्ट क्या निकला, आइए आपको आसान शब्दों में बताते हैं।

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12 हफ्तों में झुर्रियों में दिखा असर

स्टडी के नतीजों में पाया गया कि जिन लोगों ने रोजाना कोलेजन पेप्टाइड लिया, उनकी स्किन ने पहले के मुकाबले कम झुर्रियां थीं। यानी कि झुर्रियों में कमी देखी गई। खासकर आंखों के आसपास की फाइन लाइन्स और स्किन रफनेस में सुधार भी देखा गया। रिसर्चर के अनुसार, 12 हफ्तों के बाद स्किन पहले से ज्यादा स्मूद दिखाई दी।

त्वचा नरिशमेंट में हुआ सुधार

रिसर्च से पहले सभी लोगों की स्किन हाइड्रेशन यानी कि त्वचा में नमी को भी मापा गया। फिर लास्ट में 12 हफ्ते पूरे होने के बाद जब परिणाम में सामने आए तो पाया गया कि कोलेजन लेने वाले समूह की त्वचा में 6 हफ्तों और 12 हफ्तों दोनों समय पर प्लेसबो ग्रुप की तुलना में ज्यादा नमी पाई गई। इसका मतलब है कि त्वचा ड्राई और बेजान दिखने के बजाय कई गुना हेल्दी नजर आई।

बेहतर हुई स्किन इलास्टिसिटी

देखें, बढ़ती उम्र में त्वचा ढीली पड़ने लगती है क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ऐसे में जब इस स्टडी के परिणाम सामने आए तो पाया गया कि कोलेजन सप्लीमेंट लेने वालों की त्वचा की इलास्टिसिटी बेहतर हुई है। यानी कि त्वचा पहले की तुलना में ज्यादा टाइट और फर्म महसूस हो सकती है।

फोटोएजिंग पर भी मिला फायदा

12 हफ्तों के इस अध्ययन में उन लोगों को शामिल किया गया था जिनकी स्किन सूरज की UV किरणों की वजह से प्रभावित हो चुकी थी। इसे फोटोएजिंग कहा जाता है। रिसर्च में पाया गया कि कोलेजन सप्लीमेंट ऐसे लोगों में भी स्किन क्वालिटी सुधारने में मददगार साबित हुआ। यानी कोलेजन सिर्फ नॉर्मल स्किन एजिंग ही नहीं, बल्कि सन डैमेज से जुड़ी समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है।

स्टडी में नहीं मिले साइड इफेक्ट

इस स्टडी में कोई गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। रिसर्चर्स ने इसे सेफ बताया, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले डॉक्टर या स्किन एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है। खासकर अगर व्यक्ति पहले से किसी बीमारी की दवा ले रहा हो, तो यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।

डिस्क्लेमर- इस स्टडी के अनुसार लो-मॉलिक्यूलर-वेट कोलेजन पेप्टाइड्स त्वचा की नमी बढ़ाने, इलास्टिसिटी सुधारने और झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये एक अकेला इलाज नहीं है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल भी अपनाएं।

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More