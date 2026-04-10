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क्या एलोवेरा जेल चेहरे के छोटे-छोटे दाने मिटा सकता है? 

Face Acne: अगर आप चेहरे के छोटे-छोटे दानों से परेशान हैं, तो एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे त्वचा का निखार भी बढ़ेगा।

क्या एलोवेरा जेल चेहरे के छोटे-छोटे दाने मिटा सकता है? 
aloe vera gel for acne
VerifiedMedically Reviewed By: Shahnaz Husain

Written by Anju Rawat |Published : April 10, 2026 9:14 AM IST

Aloe Vera Gel for Pimples: एलोवेरा जेल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी समेत कई गुण पाए जाते हैं। एलोवेरा जेल सिर्फ सेहत के लिए नहीं, स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। यही वजह है कि कई लोग अपने स्किनकेयर रूटीन में एलोवेरा जेल को शामिल करते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा का निखार बढ़ता है और दाग-धब्बों से भी छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के फोड़े-फुंसियों से भी राहत मिलती है। लेकिन, क्या एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे पर होने वाले छोटे-छोटे दाने ठीक हो सकते हैं? आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं-

क्या एलोवेरा जेल लगाने से दाने ठीक हो सकते हैं?

हां, एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के छोटे-छोटे दाने ठीक हो सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाने, मुंहासे, रेडनेस या जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो एलोवेरा जेल का यूज करना फायदेमंद हो सकता है। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा की जलन शांत होती है और रेडनेस भी कम होती है। एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के दाने भी धीरे-धीरे कम होने लगते हैं।

चेहरे पर एलोवेरा जेल कैसे लगाएं?

चेहरे के दाने मिटाने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें। इसे चेहरे पर अप्लाई करें और 2-3 मिनट तक धीरे-धीरे मालिश करें। 10 से 15 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। कुछ दिनों तक रोज सुबह-शाम ऐसा करने से चेहरे के दाने मिटने लगेंगे और त्वचा का निखार भी बढ़ेगा। एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे भी धीरे-धीरे कम होने लगते हैं।

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चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने के फायदे क्या हैं?

  • चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा को पर्याप्त नमी मिलती है। इससे त्वचा मुलायम, कोमल और चमकदार बनती है।
  • एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा के मुंहासों से भी छुटकारा मिलता है। अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स हैं तो एलोवेरा जेल का यूज करना लाभकारी हो सकता है। एलोवेरा जेल में
  • एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जिससे मुंहासों की समस्या ठीक होती है।
  • एलोवेरा जेल ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा होता है। इसमें मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो रूखी और बेजान त्वचा से छुटकारा दिलाते हैं।
  • एलोवेरा जेल एंटी-एजिंग का काम करता है। यह कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है। इससे झुर्रियों को कम करने में भी मदद मिलती है।
  • एलोवेरा जेल त्वचा को टाइट बनाता है और कसाव लाता है। यह ढीली त्वचा को ठीक करने में मदद करता है।
  • एलोवेरा जेल सनबर्न और जलन को कम करने में असरदार होता है। यह त्वचा की रंगत को भी सुधारता है।

चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाते समय क्या सावधानी बरतें?

चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए।

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  • चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो बिना पैच टेस्ट के चेहरे पर एलोवेरा जेल न लगाएं।
  • अगर आपको एलोवेरा जेल से एलर्जी है तो इसका उपयोग करने से बचें।
  • एलोवेरा जेल की पत्तियों के निचले हिस्से में पीले लेटेक्स होता है, इसे हटाकर ही चेहरे पर अप्लाई करें। वरना, आपको चेहरे पर गंभीर जलन और रैशेज पैदा हो सकते हैं।
  • एलोवेरा जेल को हमेशा चेहरा साफ करने के बाद ही लगाएं।

Highlights:

  • एलोवेरा जेल स्किन के लिए काफी अच्छा होता है।
  • आप एलोवेरा जेल को चेहरे के छोटे-छोटे दानों पर अप्लाई कर सकते हैं।
  • एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा का निखार भी बढ़ता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More