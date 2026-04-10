Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- प्रेगनेंसी
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- आयुष
- वीडियो
- फोटो
- योग आसन
- हर्ब्स
- पेरेंटिंग
- बेबी नेम्स
Aloe Vera Gel for Pimples: एलोवेरा जेल को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी समेत कई गुण पाए जाते हैं। एलोवेरा जेल सिर्फ सेहत के लिए नहीं, स्किन के लिए भी काफी अच्छा होता है। यही वजह है कि कई लोग अपने स्किनकेयर रूटीन में एलोवेरा जेल को शामिल करते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा का निखार बढ़ता है और दाग-धब्बों से भी छुटकारा मिलता है। इतना ही नहीं, एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के फोड़े-फुंसियों से भी राहत मिलती है। लेकिन, क्या एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे पर होने वाले छोटे-छोटे दाने ठीक हो सकते हैं? आइए, स्किन एंड हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं-
हां, एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के छोटे-छोटे दाने ठीक हो सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर दाने, मुंहासे, रेडनेस या जलन जैसी समस्याएं हो रही हैं, तो एलोवेरा जेल का यूज करना फायदेमंद हो सकता है। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा की जलन शांत होती है और रेडनेस भी कम होती है। एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के दाने भी धीरे-धीरे कम होने लगते हैं।
चेहरे के दाने मिटाने के लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें। इसे चेहरे पर अप्लाई करें और 2-3 मिनट तक धीरे-धीरे मालिश करें। 10 से 15 मिनट बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लें। कुछ दिनों तक रोज सुबह-शाम ऐसा करने से चेहरे के दाने मिटने लगेंगे और त्वचा का निखार भी बढ़ेगा। एलोवेरा जेल लगाने से चेहरे के दाग-धब्बे भी धीरे-धीरे कम होने लगते हैं।
चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information