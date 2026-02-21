चेहरे पर एलोवेरा लगाने का सही समय और तरीका क्या है? स्किन टाइप के अनुसार ऐसे करें इस्तेमाल

Does aloe vera gel make skin Dark : एलोवेरा स्किन के लिए काफी प्रभावी होती है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि एलोवेरा से स्किन डार्क हो सकती है। आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या वजह है?

Does aloe vera makes skin dark : स्किन की कई तरह की परेशानियों को दूर करने के लिए एलोवेरा लगाने की सलाह दी जाती है। मुख्य रूप से एलोवेरा स्किन पर होने वाली जलन, किसी तरह के निशान को कम करने में प्रभावी होता है। एलोवेरा के अंदर कई खूबियां हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों का मानना है कि एलोवेरा लगाने से स्किन काली हो जाती है। क्या यह सच है या फिर सिर्फ एक मिथ? इस लेख में हम इस विषय के बारे में जानेंगे। आखिर एलोवेरा स्किन को क्यों और किन स्थितियों में काला कर सकता है? क्या एलोवेरा डार्क स्किन का जिम्मेदार होता है? आइए डॉ. करुणा मल्होत्रा एक प्रतिष्ठित स्किन स्पेशलिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट से जानते हैं क्या एलोवेरा स्किन को काला करता है?

क्या एलोवेरा लगाने से स्किन काली हो जाती है?

अगर आपको साफ शब्दों में कहें, तो एलोवेरा लगाने से स्किन काली नहीं होती है, बल्कि यह स्किन पर ग्लो लाने में प्रभावी होता है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से एलोवेरा चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे टैनिंग की परेशानी हो सकती है। मुख्य रूप से धूप में एलोवेरा लगाकर निकलने से स्किन डार्क हो सकती है।

कब चेहरे पर एलोवेरा लगाने से स्किन काली होता है?

अगर आप चेहरे पर एलोवेरा लगाकर धूप में बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में स्किन डार्क और टैन हो सकती है। लेकिन आपतो बता दें कि आपकी स्किन काली एलोवेरा की वजह से नहीं होती है, बल्कि धूप के कारण ऐसा होता है। दरअसल, एलोवेरा में काफी पानी होता है। ऐसे में जब आप चेहरे पर एलोवेरा लगाकर जाते हैं, तो धूप की अल्ट्रावायलेट किरण और गिली-चिपचिपी स्किन मिलकर टैनिंग का खतरा बढ़ा देती हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों की स्किन में फोटो-सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन बढ़ सकती है।

चेहरे पर कब लगाएं एलोवेरा?

यदि आप चेहरे पर एलोवेरा लगाना चाहते हैं, तो रात में इसे चेहरे पर लगाना बेस्ट होता है। वहीं, अगर दिन के समय एलोवेरा लगा रहे हैं, तो 10 से 15 मिनट के बाद चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी न भूलें। इसके बाद ही धूप में निकलें।

किस समय एलोवेरा लगाना फायदेमंद होता है?

अगर आप स्किन की खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं और एलोवेरा का अधिक से अधिक फायदा चाहते हैं, तो ऐसे में रात के समय ही एलोवेरा लगाएं। यह आपकी स्किन को ठंडा करती है। साथ ही स्किन पर होने वाली जलन और पिग्मेंटेशन की परेशानी को भी कम कर सकती है। रात के समय चेहरे पर एलोवेरा लगाने से चेहरे पर चमक आती है। साथ ही स्किन साफ दिखाई देता है।

गलत तरीके से न लगाएं एलोवेरा

एलोवेरा को अगर आप गलत तरीके से चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे स्किन खराब हो सकता है। ये हैं एलोवेरा लगाने के कुछ गलत तरीके- एलोवेरा को कभी भी धूप में निकलने से ठीक पहले न लगाएं। ऐसा करने से स्किन पर टैनिंग हो सकती है। चेहरे पर एलोवेरा लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाए बिना घर से बाहर निकलने की गलती बिल्कुल भी न करें। बार-बार गीली (एलोवेरा जेल लगाकर) स्किन पर धूप लेने से भी टैनिंग हो सकती है।

ध्यान रखें कि एलोवेरा आपकी स्किन को काला बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर आप गलत तरीके से एलोवेरा चेहरे पर लगाते हैं, तो इससे आपकी स्किन काली हो सकती है। इसलिए एलोवेरा का प्रयोग सही समय पर और सही तरीके से ही करें।

