जिद्दी पिम्पल्स से छुटकारा पाने के लिए आलिया और भाग्यश्री करती हैं ये काम, जानें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ब्यूटी सीक्रेट्स

यहां पढ़ें बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के कुछ स्किन केयर सीक्रेट्स जो वे पिम्पल्स से राहत पाने के लिए इस्तेमाल करती हैं।

Secrets to get rid of pimples: एक्ने और पिम्पल्स की समस्या लगभग हर दूसरे व्यक्ति को होती है और हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस भी इस स्किन प्रॉब्लम से बच नहीं पातीं। प्रदूषण, अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस और मेकअप की वजह से स्किन पोर्स बंद हो जाने के कारण ज्यादातर लोगों को पिम्पल्स की समस्या हो सकती है। चेहरे पर जब मुहांसे दिखायी देने लगे तो लोगों का मन उदास हो जाता है और दिल टूट जाता है। ऐसे में कुछ लोग चेहरे पर क्रीम्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो कुछ महंगी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। लेकिन, अगर सही जानकारी ना हो तो ये सारे उपाय नुकसान ही पहुंचाते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जिन्हें खुद पिम्पल की परेशानी अक्सर महसूस होती है वे अपनी स्किन को हेल्दी रखने और पिम्पल्स को कम करने के लिए क्या करते हैं, पढ़ें इस लेख में। यहां हम लिख रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के कुछ स्किन केयर सीक्रेट्स जो वे पिम्पल्स से राहत पाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। (Bollywood celeb's secrets to get rid of pimples in Hindi)

पिम्पल्स से छुटकारा पाने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नुस्खा

नेचुरल इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करती हैं भाग्यश्री

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री अपने चेहरे पर नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करती हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स पर अक्सर भाग्यश्री ब्यूटी टिप्स देतीं नजर आती हैं। भाग्यश्री पिम्पल्स से आराम पाने के लिए स्किन पर ओट्स, दूध और शहद जैसी चीजों को मिक्स कर उसका पेस्ट बनाती हैं और स्किन पर स्क्रब की तरह लगाती हैं।

View this post on Instagram A post shared by Bhagyashree (@bhagyashree.online)

ऐश्वर्या राय का सीक्रेट है यह

ब्यूटीफुल और हेल्दी स्किन के लिए ऐश्वर्या राय का नाम भी जरूर लिया जाता है। ऐश्वर्या राय अपनी स्किन को पिम्पल-फ्री रखने के लिए उसपर हल्दी-बेसन, दही और शहद का मिश्रण लगाती हैं।

आलिया भट्ट को है नीम पर भरोसा

नीम की सूखी पत्तियों को चेहरे पर लगाकर आलिया भट्ट उनकी मदद से पिम्पल्स की समस्या को कम करने की कोशिश करती हैं। जैसा कि नीम में एंटी-बैक्टेरियल तत्व होते हैं। ऐसे में स्किन साफ रखने और स्किन की इम्प्युरिटीज को क्लीन करने का भी काम करता है नीम।

इसके अलावा आलिया भट्ट मुल्तानी मिट्टी से बने फेस पैक लगाना भी पसंद करती हैं। इसके लिए हल्दी के साथ नीम पाउडर और मुल्तानी मिट्टी को गुलाब जल या पानी से घोलकर पेस्ट बनाया जा सकता है जिसे चेहरे पर लगा सकते हैं।

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 🤍☀️ (@aliaabhatt)

मृणाल ठाकुर देती हैं ये टिप्स

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सीता रामम की खूबसूरत अभिनेत्री मृणाल ठाकुर कहती हैं कि पिम्पल की समस्या से बचने के लिए लोगों को जो एक काम नहीं करना चाहिए वह है उन्हें दबाकर फोड़ने की कोशिश। क्योंकि, पिम्पल्स को फोड़ देने या नोच देने से वह और तेजी से फैलते हैं। इसीलिए, जब भी एक्ने या पिम्पल की समस्या हो तो उसे पहले नेचुरली सूखने दें।

पिम्पल्स को नोंचने से हो सकते हैं स्किन को नुकसान

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में मृणाल ने कहा कि, मैं हमेशा पिम्पल्स को नेचुरली ठीक होने देती हूं। मैं इंतजार करती हूं कि वे खुद सूख जाएं और तब तक मैं उन्हें हाथ नहीं लगाती। इसके साथ ही अपना चेहरा साफ रखती हैं। मृणाल ठाकुर यह भी कहती हैं कि प्रदूषण और गंदगी की वजह से जहां स्किन पर बुरा असर पड़ता है वहीं, बार-बार चेहरे को हाथ लगाने से भी स्किन खराब होती है। ऐसा करने से पिम्पल्स जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए, चेहरे को हाथ ना लगाएं। किसी डर्मटॉलिजस्ट से दिखाकर अपनी स्किन का इलाज कराएं।

