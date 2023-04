चिलचिलाती धूप में भी चमकती रहेगी त्वचा, घर में मौजूद चीजों से बनाएं ये 4 नेचुरल स्क्रब

Natural scrub for glowing skin: आजकल गर्मियों की धूप स्किन के नेचुरल निखार को छीन लेती है, जिसके लिए कुछ घरेलू उपाय करने जरूरी हैं। इस लेख में जानें कुछ नेचुरल स्क्रब के बारे में जो धूप से खोए त्वचा के नेचुरल निखार को वापस लाने में मदद करते हैं।

Natural way to keep skin glowing: धूप का सीधा असर हमारी स्किन पर पड़ता है, जिसे कई बार हम इग्नोर कर देते हैं। बाहर काम करने वाले लोगों को लगता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए धूप में निकलने से स्किन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार एक मिनट तक धूप के सीधे संपर्क में रहने से आपकी त्वचा का निखार कई दिन पीछे चला जाता है। लेकिन बाहर जॉब करने वाले लोगों को के लिए पूरी तरह से स्किन से बचना थोड़ा हो सकता है। आप अपनी स्किन को धूप से पूरी तरह से तो नहीं बचा सकते हैं, लेकिन उसके निखार को बचाए रखने के लिए कुछ उपाय अपना सकते हैं। यदि आप भी महंगे स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहते हैं, तो हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताने वाले हैं। इस लेख में हम आपको घरेलू चीजों से बने कुछ प्रकार के नेचुरल स्क्रब के बारे में बताने वाले हैं, जो धूप से खोए हुए निखार को वापस लाने में मदद करता है। चलिए जानते हैं स्किन के नेचुरल निखार को बनाए रखने के लिए कुछ नेचुरल स्क्रब के बारे में -

1. चावल का स्क्रब (Rice scrub for skin)

चावल सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि स्किन के निखार को लाने में भी काफी मदद करता है। यदि आप भी चावल की तरह चमकती हुई स्किन पाना चाहते हैं, तो चावल से बने स्क्रब का इस्तेमाल करें। चावल को कुछ देर के लिए पानी में भिगो लें और फिर पानी निकालकर उसे पीस लें। पूरी तरह से उन्हें बारीक न बनाएं।

2. कॉफी और दही का स्क्रब (Coffee and curd scrub for skin)

कॉफी को एक नेचुरल स्किन स्क्रब के रूप में जाना जाता है और दही में भी नेचुरल निखार लाने वाले कई गुण पाए जाते हैं। एक चम्मच कॉफी पाउडर में एक चम्मच दही मिलाएं और उसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। इसके बाद उस पेस्ट को एक नेचुरल स्क्रब के रूप में चेहरे पर इस्तेमाल करें।

3. ओट्स और मिल्क का स्क्रब (Oats and milk scrub for skin)

ओट्स जितने हेल्दी आपके पेट के लिए होते हैं, उतना ही फायदा इससे आपकी स्किन को मिलता है। एक चम्मच ओट्स में दो चम्मच कच्चा दूध मिलाएं और उसे 15 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद उसे अच्छे से मिलाकर पेस्ट तैयार करें और यदि दूध कम है तो थोड़ा और मिला लें। इस पेस्ट का इस्तेमाल नेचुरल स्क्रब के रूप में इस्तेमाल करें।

4. एलोवेरा और शहद का स्क्रब (Aloe Vera and honey scrub for skin)

स्किन के नेचुरल निखार को बढ़ाने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इसके नियमित उपयोग से कील-मुंहासे आदि भी खत्म हो जाते हैं। एलोवेरा से फ्रेश जेल का एक चम्मच निकाल लें और उसमें एक ही चम्मच शहद मिला दें। अच्छे से मिलाने के बाद इसका पेस्ट तैयार करें और चेहरे पर लगाएं।

इन बातों का रखें ध्यान (Skin safety tips in summer)

हालांकि, इन नेचुरल चीजो का इस्तेमाल करने के साथ-साथ आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि जितना हो सके अपनी स्किन को धूप के संपर्क में न आने दें। गर्मियों में फुल स्लीव कपड़े पहनें, कैप या छाते का इस्तेमाल करें, धूप वाले काले चश्मे लगाएं और जरूरत न होने पर धूप में बाहर न निकलें।

