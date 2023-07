समय से पहले चेहरे पर आने लगी हैं झुर्रियां, फ्री में बनने वाले इस 1 फेस मास्क स्किन को करें जवां

Best Face Mask to get rid of Wrinkles : स्किन से झुर्रियां और डार्क स्पॉट को कम करने के लिए आप नीम से तैयार फेसपैक लगा सकते हैं। आइए जानते हैं असरदार फेसपैक?

Best Face Mask to get rid of Wrinkles : क्या आपका खूबसूरत सा चेहरा, काले धब्बों और झुर्रियों से ढक चुका है? क्या आपको अपने चेहरे की झुर्रियों और डार्क स्पॉट को ढकने के लिए काफी ज्यादा कंसीलर और फाउंडेशन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है? अगर हां, तो परेशान न हों। आज इस लेख में हम आपको एक ऐसा असरदार फेस मास्क बताएंगे. जो आपकी स्किन को जवां और खूबसूरत बना सकता है। लगभग हर महिला की ख्वाहिश होती है कि उसकी स्किन बेदाग और झुर्रियों से रहित हो, लेकिन आज के समय में लोग कम उम्र में ही इस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। इस परेशानी के विभिनन्न कारण हो सकते हैं, जैसे- जैसे लंबे समय तक धूप में रहना, मुंहासे, उम्र बढ़ना, मेलास्मा, हार्मोनल परिवर्तन, चोट या किसी तरह का आघात। आइए जानते हैं झुर्रियां और डार्क स्पॉट ( Best face mask to get rid of dark spots ) को कम करने के लिए कौन सा फेस मास्क चेहरे पर लगाएं?

नीम फेस मास्क - Neem Face mask remove Dark Spots and Wrinkles

अगर आप झुर्रियां फ्री, साफ, बेदाग त्वचा चाहती हैं तो आपके लिए नीम से तैयार फेस मास्क बेस्ट हो सकता है। आयुर्वेद में नीम का खास महत्व है। इसमें शक्तिशाली रोगाणुरोधी एजेंट होते हैं, जो चेहरे से मुंहासों को कम कर सकते हैं। साथ ही स्किन के कई तरह से संक्रमणों को कम कर सकते हैं। नीम के एंटीऑक्सीडेंट गुण आपकी स्किन की कोशिकाओं को डैमेज होने से रोक सकते हैं। साथ ही यह मेलेनिन के निर्माण को रोक सकते हैं। नियमित रूप से नीम से तैयार फेस पैक लगाने से आपको कुछ ही सप्ताह में बेहतर रिलज्ट मिल सकता है। आइए जानते हैं कैसे तैयार करें यह खास फेस पैक?

आवश्यक सामग्री

नीम की पत्तियां - ½ कप - ½ कप

पानी – 1 से 2 चम्मच या जरूरत के हिसाब से

हल्दी पाउडर - ½ बड़ा चम्मच

नीम के फैस पैक का कैसे उपयोग करें और लगाने का तरीका क्या है?

नीम की पत्तियों और पानी का मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार कर लें।

अब इस तैयार पेस्ट में थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिक्स करें और इसे चेहरे पर लगाएं।

करीब 20 से 25 मिनट के लिए इसे सूखने दें।

बाद में नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लें।

सप्ताह में दो बार इस असरदार फेसपैक को लगाने से आपकी स्किन की सारी परेशानी कम हो सकती है।

चेहरे से डार्क सर्कल और झुर्रियों की परेशानी को कम करने के लिए आप इस नुस्खे को आजमा सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपको नीम से किसी तरह की एलर्जी की शिकायत है, तो इस स्थिति में एक्सपर्ट की मदद जरूर लें।

