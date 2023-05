50 साल के बाद भी दिखना चाहते हैं यंग और ब्यूटीफल तो स्किन पर लगाएं इस लाल रंग के फलों का रस, ग्लो करेगा चेहरा

स्ट्राबेरी खाने से जहां स्किन को भीतर से हाइड्रेटेड रखने में मदद होती है वहीं, इससे स्किन को बैक्टेरिया और इंफेक्शन्स से भी राहत दिलाते हैं

Benefits of applying Strawberry on skin: स्ट्राबेरी का फल एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी से भरपूर होता है और इसीलिए, इसे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला फल कहा जाता है। लेकिन, शरीर के साथ-साथ स्ट्राबेरी का फल स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। सर्दियों के मौसम में होने वाली स्किन प्रॉब्लम्स से आराम दिलाने के साथ-साथ स्ट्राबेरी स्किन की रंगत और टेक्सचर का भी ख्याल रखता है। स्ट्राबेरी खाने से जहां स्किन को भीतर से हाइड्रेटेड रखने में मदद होती है वहीं, इससे स्किन को बैक्टेरिया और इंफेक्शन्स से भी राहत दिलाते हैं। आइए जानें स्किन के लिए स्ट्राबेरी लगाने के फायदे। साथ ही जानें त्वचा पर स्ट्राबेरी लगाने के अलग-अलग तरीके। (ways to use strawberries for healthy skin in Hindi.)

स्किन पर लगाएं स्ट्राबेरी का पेस्ट होंगे ये कमाल के फायदे

स्ट्रॉबेरी में एंटी-ऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो स्किन पर एंटी-एजिंग इफेक्ट्स डालते हैं। इससे आप अधिक समय तक यंग दिख सकते हैं।

पिम्पल्स की समस्या से राहत पाने के लिए स्ट्राबेरी का पेस्ट चेहरे पर लगाएं।

पिगमेंटेशन और दाग-धब्बों से छुटकारा पाने के लिए स्ट्राबेरी का जूस चेहरे पर लगाएं।

ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए स्ट्राबेरी की मदद ली जा सकती है।

स्ट्रॉबेरी और राइस पाउडर का नुस्खा डेड स्किन सेल्स को करेगा साफ

जिन लोगों की स्किन बहुत ड्राई हो जाती है उनके लिए स्ट्राबेरी का स्क्रब लगाने से स्किन को हेल्दी रखने में मदद होती है। इससे स्किन की टोन बेहतर बनती हैं और वह सॉफ्ट भी बनती है। स्ट्राबेरी की स्क्रब बनाने और लगाने का तरीका पढ़ें यहां-

2-3 स्ट्रॉबेरी के फल ले उसे ब्लेंडर में पीस लें। इस पेस्ट में 2 चम्मच चावल का आटा मिला लें।

फिर, इसमें एक चम्मच दही और विटामिन ई कैप्सूल मिला लें।

फिर, इसे अपने चेहरे पर लगाएं।

10-15 मिनट के लिए इसे चेहरे पर लगा रहने दें। फिर, हल्के हाथों से चेहरे की मालिश करें और स्क्रब को छुड़ा लें।

फिर, हल्के गुनगुने पानी से चेहरा साफ कर लें।

शहद-स्ट्रॉबेरी फेस मास्क

डल और ड्राई स्किन को गहराई से पोषण देने के लिए आप स्ट्राबेरी में शहद मिलाकर फेस पैक तैयार कर सकते हैं। स्ट्राबेरी में मौजूद विटामिन सी आपकी स्किन को स्वस्थ बनाएगा जबकि शहद स्किन को नरिशमेंट देकर उसे सॉफ्ट बनाएगा। यहां पढ़ें शहद और स्ट्राबेरी का यह खास फेसपैक बनाने का तरीका-

3-4 स्ट्रॉबेरी लें और उन्हें किसी चम्मच से मैश करके पेस्ट बना लें। इसे ब्लेंडर में दरदरा पीस भी सकते हैं।

जब पेस्ट तैयार हो जाए तो उसमें एक से दो चम्मच शहद मिलाएं और अच्छी तरह फेंट लें।

चेहरे को पानी और फेस वॉश से क्लिन करें और स्किन को तौलिए से पोंछ लें।

अब चेहरे पर स्ट्राबेरी और शहद का मिश्रण लगाएं।

इसे 20-25 मिनट चेहरे पर लगा रहने दें और उसके बाद पानी से चेहरा धो लें।