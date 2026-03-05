Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Egg Curd Hair Mask Benefits: बालों को मजबूत, घना और चमकदार बनाने के लिए कई लोग घरेलू नुस्खों का सहारा लेते हैं। इनमें अंडा और दही का हेयर मास्क काफी लोकप्रिय है। अंडा और दही, सिर्फ सेहत के लिए नहीं बालों के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। अंडे में मौजूद प्रोटीन बालों को मजबूती देता है, वहीं दही बालों को मॉइश्चराइज करता है और उन्हें मुलायम-चमकदार बनाता है। अगर सही तरीके से अंडा और दही बालों पर लगाया जाए, तो यह हेयर मास्क बालों की कई समस्याओं को दूर कर सकता है।
बालों पर आप अंडे और दही का हेयर मास्क लगा सकते हैं। इसके लिए आप आधी कटोरी दही लें और इसमें एक अंडा फेंट लें। इसे बालों पर अप्लाई करें और आधे घंटे बाद सिर को माइल्ड शैंपू से धो लें। इससे बाल मुलायम और चमकदार बनेंगे। दही बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने में मदद करता है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस पेस्ट को सप्ताह में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं।
आप दही और अंडे में शहद मिलाकर भी बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। शहद में मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, जो बालों को नमी प्रदान करते हैं। इसके लिए आप दही लें और इसमें अंडा फेंट लें। आप इसमें शहद मिलाएं और मास्क तैयार करें। इस हेयर मास्क को बालों पर अप्लाई करें। 25 से 30 मिनट बाद सिर को अच्छी तरह से धो लें। इस हेयर मास्क को लगाने से बाल सॉफ्ट और शाइनी भी बनते हैं।
अगर आपके सिर पर डैंड्रफ है और उसकी वजह से खुजली की समस्या बनी रहती है, तो आप अंडा, दही और नींबू हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू में मौजूद गुण डैंड्रफ से छुटकारा दिलाते हैं। इसके लिए आप दही में अंडे को अच्छी तरह फेंट लें और इसके बाद हेयर मास्क को बालों पर अप्लाई करें। इससे डैंड्रफ से छुटकारा मिल जाएगा और स्कैल्प भी अच्छी तरह से साफ हो जाएगा।
बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप अंडा, दही और ऑलिव ऑयल का मिश्रण इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हेयर मास्क को लगाने से बालों को पोषण मिलता है और बाल घने-मजबूत बनते हैं। हेयर मास्क को लगाने से बालों से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। ऑलिव ऑयल बालों को मॉइश्चराइज करता है और हेयर फॉलिकल्स को मजबूत बनाता है। आप इस हेयर मास्क को लगाएं और आधे घंटे बाद माइल्ड शैंपू से धो लें। इससे बालों का झड़ना भी कम होगा।
मेथी पाउडर बालों के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप अंडा, दही और मेथी हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्कैल्प पर लगाकर 20–25 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर बालों को धो लें। इससे बालों को मजबूती मिलेगी और हेयर फॉल भी रुकेगा।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
