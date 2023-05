स्किन को रखना है बरसों तक जवां और स्पॉटलेस तो सर्दियों में चेहरे पर लगाएं इन 2 नेचुरल चीजों का मिश्रण, ग्लो करेगा फेस

स्किन केयर के लिए भी नमक और सरसों का तेल है फायदेमंद, स्किन पर लगाने से होते हैं ये बेमिसाल असर।

How to use mustard oil on skin in winters : स्किन केयर के लिए नेचुरल इंग्रीडिएंट्स जैसे इसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि, नेचुरल होने के कारण इन तेलों में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये तत्व स्किन को अंदर और बाहर से हेल्दी रखते हैं और स्किन का पोषण कर उसे सॉफ्ट और मॉश्चराइज्ड रखते हैं। वहीं, बाजार में मिलने वाले कमर्शियल प्रॉडक्ट्स जैसे क्रीम्स और लोशन्स की वजह से स्किन को नुकसान पहुंचता है और कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। सर्दियों के मौसम में स्किन पर लगाने के लिहाज से जिन तेलों को आयुर्वेद में बेहतर बताया गया है उनमें सरसों का तेल भी एक अच्छा पर्याय है। ठंड की वजह से स्किन को होने वाली कई समस्याओं से राहत पाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और किस तरह की सावधानियां बरतने से सरसों के तेल के बेहतरीन फायदे स्किन को मिल सकते हैं। (benefits of applying mustard oil and salt on skin in winters n winters)

ठंड में स्किन पर लगाएं सरसों का तेल और सफेद नमक,स्किन बनेगी हेल्दी और ग्लोइंग

सर्दियों में सरसों के तेल के साथ साधारण सी सॉल्ट यानि समुद्री नमक को मिक्स कर इसे स्किन पर लगाया जा सकता है। यह मिश्रण स्किन को एक्सफॉलिएट करने के साथ-साथ उसे नमी भी देगा जिससे स्किन निखरी हुई और सॉफ्ट दिखायी देती है। नमक एक नेचुरल एक्सफॉलिएटर की तरह काम करता है और त्वचा पर जमी डेड स्किन सेल्स की परत को साफ करता है। वहीं, एनरिचिंग सरसों का तेल स्किन का गहराई से पोषण करता है और उसे ड्राई होने से बचाता है। हालांकि, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है या जिन्हें सरसों के तेल से एलर्जी है वे इस नुस्खे के इस्तेमाल से पहले डर्मटॉलजिस्ट की सलाह जरूर लें।

स्किन के लिए नमक-सरसों का तेल के फायदे

एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर होने के कारण सरसों का तेल स्किन को बैक्टेरिया और फुंगी से सुरक्षित रखताहै।

नमक में कई प्रकार के नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो स्किन को पोषण देते हैं।

सरसों का तेल स्किन को हेल्दी रखता है और स्किन को नेचुरली क्लीन रखने का भी काम करता है।

इसमें मौजूद विटामिन ई और अन्य तत्व स्किन पर एंटी-एजिंग इफेक्ट्स डालता है जिससे स्किन लम्बे समय तक जवां रहती है।

