10 रुपये में चमक जाएगा आपका चेहरा, लगा लें यह सफेद चीज

Benefits and correct way of applying camphor on the face: चेहरे को चमकाने के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं चेहरे पर कपूर लगाने के तरीके के बारे में-

Benefits and correct way of applying camphor on the face: चेहरे पर कपूर लगाने से चेहरे को कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। कपूर में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा को साफ, स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करते है। कपूर चेहरे की कई समस्याओं जैसे पिंपल्स, दाग-धब्बे, खुजली और त्वचा संक्रमण को दूर करता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, चेहरे पर कपूर लगाने के फायदे के बारे में।

कपूर क्या है और त्वचा के लिए क्यों फायदेमंद है?

कपूर एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कपूर के पेड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है। आयुर्वेद के हिसाब से कपूर में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा में बैक्टीरिया पैदा करने वाले कीटाणुओं को खत्म करते हैं। इससे त्वचा का संक्रमण और जलन कम होती है।

चेहरे पर कपूर लगाने का सही तरीका

कपूर को सीधे त्वचा पर लगाने से जलन हो सकती है, इसलिए कपूर को हमेशा किसी चीज में मिलाकर ही त्वचा पर लगाना चाहिए।

कपूर और नारियल तेल- 1 चुटकी कपूर पाउडर को 1 चम्मच नारियल तेल में डालकर मिलाएं। नारियल का तेल और कपूर त्वचा को पोषण देता है, जिससे मुंहासे व पिंपल्स की परेशानी धीरे-धीरे कम होने लगती है।

गुलाब जल और कपूर- 1 चम्मच कपूर पाउडर को अपनी सुविधा के अनुसार गुलाब जल में मिक्स करके रूई की मदद से चेहरे पर लगा लें। गुलाब जल और कपूर का मिश्रण चेहरे को ठंडक देकर जलन और लालिमा को शांत करता है।

कपूर को सप्ताह में कितनी बार लगाना चाहिए

जिन लोगों को स्किन में लालिमा, जलन और खुजली की परेशानी हैं, उन्हें सप्ताह में 2 से 3 बार चेहरे पर कपूर लगाना चाहिए। वहीं, एक्ने और पिंपल्स से परेशान लोगों को रोजाना रात को सोने से पहले कपूर और नारियल का तेल लगाना चाहिए।

Highlights

चेहरे पर कपूर लगाने से पिंपल्स कम होते हैं।

कपूर त्वचा को ठंडक देकर मुंहासों को कम करता है।

कपूर के तत्व चेहरे को निखारते हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।