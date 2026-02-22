Add The Health Site as a
10 रुपये में चमक जाएगा आपका चेहरा, लगा लें यह सफेद चीज

Benefits and correct way of applying camphor on the face: चेहरे को चमकाने के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं चेहरे पर कपूर लगाने के तरीके के बारे में- 

Written by Ashu Kumar Das |Updated : February 22, 2026 3:03 PM IST

Benefits and correct way of applying camphor on the face: चेहरे पर कपूर लगाने से चेहरे को कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। कपूर में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा को साफ, स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करते है। कपूर चेहरे की कई समस्याओं जैसे पिंपल्स, दाग-धब्बे, खुजली और त्वचा संक्रमण को दूर करता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, चेहरे पर कपूर लगाने के फायदे के बारे में।

कपूर क्या है और त्वचा के लिए क्यों फायदेमंद है?

कपूर एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कपूर के पेड़ की लकड़ी से प्राप्त होता है। आयुर्वेद के हिसाब से कपूर में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो त्वचा में बैक्टीरिया पैदा करने वाले कीटाणुओं को खत्म करते हैं। इससे त्वचा का संक्रमण और जलन कम होती है।

  1. मुंहासों और पिंपल्स से राहत- जैसा की हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कपूर में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। त्वचा पर कपूर लगाने से यह त्वचा के पोर्स को साफ करता है, जिससे पिंपल्स और मुंहासों के छुटकारा मिलता है।
  2. रंगत निखरती है- कपूर का नियमित रूप से चेहरे पर इस्तेमाल करने से रंगत सुधरती है। कपूर मुंहासे के कारण होने वाले दाग-धब्बों को कम करता है।

    खुजली करे कम- कपूर में ठंडक पैदा करने वाले गुण होते हैं, जो चेहरे की एलर्जी, खुजली और जलन को कम करता है।

  3. ऑयली स्किन को करें कंट्रोल- कपूर त्वचा से अतिरिक्त तेल को कम करने में मदद करता है, जिससे चेहरा चिपचिपा नहीं दिखता है।
  4. संक्रमण से बचाव- कपूर में एंटीफंगल गुण त्वचा को संक्रमण और फंगल समस्याओं से बचाते हैं। आप नियमित रूप से चेहरे पर कपूर लगाते हैं, तो यह संक्रमण को कम करता है।

चेहरे पर कपूर लगाने का सही तरीका

कपूर को सीधे त्वचा पर लगाने से जलन हो सकती है, इसलिए कपूर को हमेशा किसी चीज में मिलाकर ही त्वचा पर लगाना चाहिए।

कपूर और नारियल तेल- 1 चुटकी कपूर पाउडर को 1 चम्मच नारियल तेल में डालकर मिलाएं। नारियल का तेल और कपूर त्वचा को पोषण देता है, जिससे मुंहासे व पिंपल्स की परेशानी धीरे-धीरे कम होने लगती है।

गुलाब जल और कपूर- 1 चम्मच कपूर पाउडर को अपनी सुविधा के अनुसार गुलाब जल में मिक्स करके रूई की मदद से चेहरे पर लगा लें। गुलाब जल और कपूर का मिश्रण चेहरे को ठंडक देकर जलन और लालिमा को शांत करता है।

कपूर को सप्ताह में कितनी बार लगाना चाहिए

जिन लोगों को स्किन में लालिमा, जलन और खुजली की परेशानी हैं, उन्हें सप्ताह में 2 से 3 बार चेहरे पर कपूर लगाना चाहिए। वहीं, एक्ने और पिंपल्स से परेशान लोगों को रोजाना रात को सोने से पहले कपूर और नारियल का तेल लगाना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

