Beauty Tip for Men: हेयर फॉल (Hair Fall in Men) पुरुष तनाव महसूस करते हैं। क्योंकि, जब पुरुषों के सिर पर बाल कम होने लगते हैं। तो, उनका आत्मविश्वास कम होने लगता है। जिससे, उन्हें, उदासी और तनाव महसूस होने लगता है। लेकिन, बहुत-से पुरुषों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ऐसे लोग जिन्हें अभी हेयर फॉल की समस्या नहीं है और अगर उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल है। तो, ऐसे लोगों को भी हेयर फॉल हो सकता है। (Stress and Hair Fall in Men)

तनाव से होता है पुरुषों को हेयर फॉल ( Stress and Hair Fall in Men)

दरअसल, एक ग्लोबल सर्वे में पाया गया कि, तनाव दुनियाभर के पुरुषों की ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। अब, केवल अधेड़ उम्र के पुरुषों को ही स्ट्रेस महसूस नहीं होता। बल्कि, कम उम्र के लड़कों को भी तनाव की वजह से हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की समस्या हो रही है। (Hair Fall in Men causes)

जैसा कि इन दिनों, सारी दुनिया में कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) की वजह से लोगों के मन में बहुत अधिक डर, आशंका और बेचैनी भरी है। ऐसे में लोग घरों में बंद हैं और कई लोगों को अपनी नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ा है। इन सब कारणों से तनाव का स्तर भी लोगों और खासकर पुरुषों में बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसे में अगर आप अपने तनाव को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हेयफॉल की समस्या हो सकती है। इसी तरह इंसोमेनिया, हार्ट बीट में बदलाव के अलावा ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल में भी बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। (Stress Side-Effects) ऐसे में. आप कुछ आसान तरीकों से अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव कीजिए और स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करें।

स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए टिप्स (Tips to Control Stress)

कैफीन लें कम

चाय, कॉफी और कोला जैसी चीजों का सेवन कम करें। एक्सरपर्ट्स के अनुसार, इनमें मौजूद कैफ़ीन की मात्रा तनाव के लिए ट्रिगर का काम करती है। इसीलिए, कम मात्रा में चाय-कॉफी पीएं।

व्यसन कम करें

स्मोकिंग, अल्कोहल तम्बाकू का सेवन किसी भी तरीके से सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इनसे, ना केवल बॉडी बल्कि बालों की भी सेहत प्रभावित होती है। अगर आप सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो, इससे आपका तनाव बढ़ेगा। नतीजतन, आपकी हेयर फॉल की समस्या बढ़ सकती है।

एक्टिव बनें

स्ट्रेस कम करने का एक अच्छा तरीका है एक्सरसाइज़ करना। कसरत करने से शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर कम होता है। एक्सरसाइज़ करने से शरीर में एंडोर्फिन केमिकल्स का भी निर्माण होता है। जो, मूड बेहतर बनाता है। इससे, तनाव कम महसूस होता है।

अपनों के साथ बिताएं क्वालिटी टाइम

परिवार और दोस्तों का साथ तनाव के लिए एक अच्छी दवा है। जैसा कि अपने लोगों के साथ रहने से आप अपनी चिंताएं, खुशियां और असुरक्षा के बारे में बात करते हैं। इससे, आपको परिवार से सपोर्ट और मदद भी मिलती है। जो, कई तरीकों से आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। एक स्टडी के अनुसार अपने प्रियजनों के साथ समय बिताने से ऑक्सिटॉसिन हार्मोन्स का निर्माण होता है, जो कि नैचुरली स्ट्रेस को कम करते हैं।

हंसते रहें

जब भी मौका मिले दिल खोलकर हंसे। दरअसल, हंसने से आपके मसल्स से स्ट्रेस कम होता है। तो वहीं कुछ स्टडीज़ में ऐसा कहा गया है कि हंसने से मूड बेहतर बनता है और इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बनता है।