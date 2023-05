वैलेंटाइन डे पर दिखना है सबसे खास, तो केवल 15 मिनट में चेहरे पर यूं लाएं ग्लो, ट्राई करें ये 2 हैक्स

पार्टी या डेट में जाने से पहले चेहरे पर कुछ चीजें लगाने से भी इंस्टैंट ग्लो मिल सकता है। यहां पढ़ें कुछ ऐसे ही ब्यूटी हैक्स जो वैलेंटाइन डे पर आपको मिनटों में सुंदर स्किन पाने में मदद करेंगी और आप दिखेंगी पहले से अधिक खूबसूरत।

Tips For Instant Glow On Face On Valentine's Day: वैलेंटाइन्स डे पर खूबसूरत और प्रेजेंटेबल दिखना हर किसी की चाहत होती है। लेकिन, अगर काम के बीच लोगों को तैयार होने या सैलोन जाने का टाइम ना मिले तो चेहरे की रौनक कम हो सकती है। जैसा कि हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीने (benefits of drinking water for skin) की सलाह दी जाती है जो बॉडी डिटॉक्स में मदद करता है। इससे शरीर में जमा टॉक्सिंस (toxins) बाहर निकल जाते हैं और स्किन अंदर बाहर से हेल्दी बनती है। इसके साथ ही हेल्दी डाइट लेने और गहरी नींद सोने से भी स्किन की हेल्थ में सुधार होता है।

इस बार वैलेंटाइन डे (Valentine Day 2023) के लिए अगर आपकी तैयारियां अभी शुरू नहीं हुई हैं या आपके पास समय कम है तो आप कुछ क्विक ब्यूटी हैक्स आजमा सकती हैं। पार्टी या डेट में जाने से पहले चेहरे पर कुछ चीजें लगाने से भी इंस्टैंट ग्लो मिल सकता है। यहां पढ़ें कुछ ऐसे ही ब्यूटी हैक्स जो वैलेंटाइन डे पर आपको मिनटों में सुंदर स्किन पाने में मदद करेंगी और आप दिखेंगी पहले से अधिक खूबसूरत। आइए जानें इन ब्यूटी हैक्स को तैयार करने और इनके इस्तेमाल के तरीके।

डल स्किन को तुरंत सुंदर बनाती हैं ये टिप्स, इंस्टैंट ग्लो के लिए करें ट्राई

इस लाल सब्जी से करें चेहरे को स्क्रब

चेहरे पर जमा डेड स्किन सेल्स को साफ करने और स्किन पर ग्लो लाने के लिए लाल-रसीले टमाटरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। चेहरे पर टमाटर लगाने से यह स्किन स्क्रब जैसा इफेक्ट देता है और इससे स्किन पर निखार भी आता है। इंस्टैंट ग्लो को लिए चेहरे पर टमाटर लगाना एक अच्छा तरीका हो सकता है।

स्किन पर ऐसे करें टमाटरों का इस्तेमाल-

एक टमाटर को दो टुकड़ों में काटें। फिर इन टुकड़ों को चेहरे पर रगड़ें।

10-12 मिनट तक चेहरे पर टमाटर के टुकड़े रगड़ते रहें।

10-12 मिनट तक चेहरे पर टमाटर के टुकड़े रगड़ते रहें।

अब 12-15 मिनट के लिए चेहरे पर टमाटर के रस को लगा रहने दें। उसके बाद सादे या ठंडे पानी से अपना चेहरा धोएं।

चेहरे पर लगाएं रोज वॉटर (Use rose water for instant glow)

ताजे गुलाबों से तैयार रोज वॉटर स्किन के लिए एक नेचुरल टोनर का काम करता है। यह स्किन को ठंडक देता है और स्किन को जलन, इरिटेशन और इंफ्लेमेशन से राहत भी दिलाता है। यह पिम्ल्स, सूजन और चिपचिपापन जैसी समस्याएं भी कम करता है

चेहरे पर ऐसे करें गुलाब जल अप्लाई (How to use rose water for glowing skin)

चेहरा साफ करने के बाद कॉटन बॉल को रोज वॉटर में भिगोएं और चेहरे पर लगाएं।

मेकअप करने से पहले स्किन पर रोज वॉटर स्प्रे करें। इसके बाद गीले कॉटन के कपड़े या रूई से स्किन को साफ करें।

