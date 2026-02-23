Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Rashmika Mandanna And Vijay Devarakonda Wedding: हाल में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की अफवाहें खूब उड़ रही थीं, अब इस चर्चाओं में पूर्ण विराम लग गया है। जी हां, यानी कि 26 फरवरी 2026 को यह कपल राजस्थान के उदयपुर में शादी के बंधन में बंधने वाला है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि रश्मिका और विजय ने 3 अक्टूबर 2025 में गुप्त रूप से इंगेजमेंट की थी। दोनों ही एक साथ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। यह गलत न होगा कि अगर हम रश्मिका के चेहरे के ग्लो के पीछे वियज का प्यार समझें।
यही कारण है कि रश्मिका जहां भी दिख रही हैं उनके चेहरे पर कमाल का ग्लो दिख रहा है, फिर चाहे वह को शो हो या फिर एयरपॉर्ट। अगर विजय के प्यार से इतर बात करें तो रश्मिका स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं, जिसे वह कभी भी स्किप नहीं करती हैं। आइए आज हम आपको ब्राइड टू बी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का ब्यूटी सीक्रेट बताते हैं।
अपने एक इंटरव्यू के दौरान एक प्लास्टिक की थैली में से अपने स्किन केयर प्रोडक्ट निकालते हुए दिखाया और बताया कि वह मॉइस्चराइजर और सीरम का इस्तेमाल जरूर करती हैं। यह जो चीजें स्किन को हेल्दी बनाने के साथ-साथ उसे चमकदार और क्लीन करने का काम भी करती हैं। आप भी अपने स्किन केयर में एक अच्छे और त्वचा के प्रकार के अनुसार सही मॉइस्चराइज और फेस सीरम का इस्तेमाल कर सकती हैं। (रेफरेंस के लिए वीडियो)
रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर मेकअप करने से पहले के स्किन केयर रूटीन के बारे में बताया है। उन्होंने ब्रश करने के बाद माइल्ड फेस वॉश से अपना चेहरा धोया और उसे क्लीन किया। इसके बाद एक्ट्रेस फेस पोंछने के बाद अपने चेहरे पर सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाया। बता दें कि मॉइस्चराइजर लंबे समय तक हमारी स्किन को नरिश और हाइड्रेट रखता है, जिससे वह जल्दी ड्राई नहीं होती है।
इसके बाद रश्मिका ने सनस्क्रीन लगाई, जिसे उन्होंने अपने स्किन केयर का बहुत ही अहम हिस्सा माना है। सनस्क्रीन हमारी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करती है। इसलिए आप इन दोनों को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें।
आपने देखा होगा कि रश्मिका मंदाना को भले ही मेकअप करना बहुत पसंद हो, लेकिन वह हमेशा मिनिमल मेकअप में दिखती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि त्वचा पर अधिक मेकअप का इस्तेमाल एजिंग साइन को बढ़ाता है और ब्रेकआउट का कारणबनता है। यही कारण है कि एक्ट्रेस अपने लुक को नो मेकअप लुक रखती हैं। अब देखना यह कि रश्मिका अपनी शादी के दिन कैसे मेकअप करती हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
