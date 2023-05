चंदन-गुलाब जल छोड़िए, पानी में मिलाएं यह 1 चीज और करें फेस वॉश, एक्ने और ऑयली स्किन से मिलेगा छुटकारा

Beauty benefits of Salt water: हेल्दी स्किन के लिए सबसे पहला स्टेप है चेहरे की साफ-सफाई करना। पानी से चेहरे की सफाई करने से चेहरे पर इंस्टैंट ग्लो आता है। लेकिन, अगर इस पानी में थोड़ा-सा नमक मिला दिया जाए तो इससे चेहरे की खूबसूरती और भी अधिक बढ़ सकती है। जैसा कि नमक कैल्शियम, सिलिकॉन और सोडियम नेचुरल मिनरल्स से भरपूर होता है इसीलिए, नमक वाले पानी से चेहरा धोने या नहाने के पानी में नमक मिलाने से त्वचा को नमक के इन तत्वों का पूरा फायदा मिल पाता है। नमक का पानी स्किन के लिए अन्य कई तरीकों से भी फायदा पहुंचा सकता है। यहां पढ़ें नमक वाले पानी से चेहरा धोने के फायदों के बारे में। (Beauty benefits of Salt water in Hindi.)

चेहरा धोएंगे नमक वाले पानी से तो होंगे ये फायदे

पिम्पल्स हो सकते हैं कम

एक्ने और पिम्पल्स (Home remedies for Acne/pimples) की परेशानी से जो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं उनके लिए नमक वाले पानी से चेहरा धोने से फायदा हो सकता है। दरअसल, नमक वाले पानी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और इससे स्किन की प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। एक्ने से राहत पाने के लिए एक गिलास पानी में चम्मचभर साधारण नमक मिक्स करें। अब इस पानी में कॉटन बॉल (cotton ball) डुबोएं और उससे चेहरे पर यह मिश्रण लगाएं। फिर, स्किन को कुछ देर के लिए यूं ही लगा रहने दें। जब त्वचा अच्छी तरह सूख जाए तो सादे पानी से चेहरा एक बार फिर धोएं।

नेचुरल स्किन टोनर

पानी में नमक मिलाकर चेहरे की मसाज करने से ओपेन स्किन पोर्स (open skin pores) की समस्या कम होती है। इसके अलावा ऑयली स्किन पर स्थित अतिरिक्त चिपचिप और सीबम (sebum) भी इस पानी से चेहरा साफ करने से आराम मिलता है। ऑयली और डल स्किन को फ्रेश दिखाने के लिए भी चेहरा धोने से फायदा हो सकता है। इसीलिए, चेहरा धोने के बाद नमक और पानी से चेहरे पर मसाज करें। इससे स्किन पर ग्लो आता है और चेहरा तरोताजा दिखेगा।

स्किन को करता है एक्सफॉलिएट

जैसा कि नमक एक नेचुरल एक्सफोलिएटिंग एजेंट है और यह डेड स्किन सेल्स (Deal skin cells) को परत को साफ कर उसे निखारने का काम करता है। इससे स्किन सॉफ्ट बनती है और त्वचा में कसावट भी आएगी। इससे आपकी स्किन अधिक समय तक यंग और फ्रेश दिखायी देती हैं।

