Nimbu Ke Fayde: नींबू बन सकता है आपकी कई हेयर प्रॉब्लम्स का इलाज, डैंड्रफ से लेकर स्कैल्प के इंफेक्शन्स से दिला सकता है छुटकारा

क्या आप जानते हैं कि स्किन की ही तरह बालों की समस्याओं से राहत पाने में भी नींबू बहुत उपयोगी है?

Benefits Of Lemon For Hair: इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स की बात की जाए तो नींबू का नाम सबसे पहले आता है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होने के कारण नींबू का सेवन करने से इम्यून पॉवर बढ़ती है और शरीर निरोगी रहता है। वहीं स्किन के लिए भी नींबू का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। पिम्पल्स, ड्राई स्किन और डल स्किन जैसी समस्याओं से राहत के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जाता है और नेचुरल होने के कारण लोग इसका इस्तेमाल करना पसंद भी करते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि स्किन की ही तरह बालों की समस्याओं से राहत पाने में भी नींबू बहुत उपयोगी है। इस लेख में आप पढ़ेंगे बालों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं में नींबू के उपयोग के फायदे और उपयोग के कुछ तरीके। आइए जानें आपके हेयर केयर रूटीन में नींबू का उपयोग कैसे हो सकता है। (beauty benefits of lemon for hair in Hindi.)

क्या बालों में नींबू लगाना है फायदेमंद?

जैसा कि नींबू विटामिन सी रिच फूड है और यह तत्व बालों और स्कैल्प यानि सिर की त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। बालों के लिए नींबू के उपयोगी होने के कुछ सबूत स्टडीज में भी पाए गए हैं। कुछ स्टडीज के अनुसार डैंड्रफ और स्कैल्प में होने वाले विभिन्न प्रकार के इंफेक्शन्स से राहत दिलाने के लिहाज से नींबू का सेवन लाभकारी है। वहीं नींबू को नारियल का तेल, कपूर, ऑलिव ऑयल और शहद जैसे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स के साथ मिलाकर लगाने से बालों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का इलाज संभव हो सकता है। ( ways to use lemon for hair problems)

बालों में नींबू का रस लगाने के फायदे क्या हैं?

नींबू में मौजूद विटामिन सी (Vitamin C) होता है जो कोलाजन के उत्पादन (production of collagen) को बूस्ट करता है और बालों की लम्बाई (boosts hair growth) बढ़ सकती है। इससे, हेयर फॉलिकल (hair follicles) उत्तेजित होते हैं और बालों की ग्रोथ बढ़ती है। साथ ही हेयर लॉस कंट्रोल (controlling hair loss) होता है।

(Vitamin C) होता है जो कोलाजन के उत्पादन (production of collagen) को बूस्ट करता है और बालों की लम्बाई (boosts hair growth) बढ़ सकती है। इससे, हेयर फॉलिकल (hair follicles) उत्तेजित होते हैं और बालों की ग्रोथ बढ़ती है। साथ ही हेयर लॉस कंट्रोल (controlling hair loss) होता है। सिर की त्वचा में होने वाली फुंसियों और एक्ने से छुटकारा पाने के लिए घरेलू नुस्खों में नींबू के रस का प्रयोग किया जा सकता है।

नींबू के रस और छिलकों में एंटीफंगल तत्व पाए जाते हैं इसीलिए, इनके इस्तेमाल से बालों में होने वाली डैंड्रफ से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें-

TRENDING NOW

Skincare Tips for Teenagers:टीनएज में सही स्किन केयर से त्वचा रह सकती है हमेशा प्रॉब्लम-फ्री, यंगस्टर्स के लिए स्किन केयर टिप्स

ग्लोइंग स्किन के लिए सोने से पहले अपनाएं ये उपाय, गर्मियों में दमक उठेगी स्किन, मिलेगा फ्रेश लुक

RECOMMENDED STORIES