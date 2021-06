Banana Peel Benefits For skin in Hindi: केला (Banana) आप खाते हैं, लेकिन इसका छिलका फेंक (Banana Peel) देते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केले का छिलका स्किन को हेल्दी बनाने के काम आ सकता है। जी हां, केले के फायदे शरीर पर जितने होते हैं, उतना ही इसका छिलका चेहरे के लिए फायदेमंद होता है। केला एक सस्ता लेकिन बेहद ही हेल्दी (Banana Benefits) फल है। इसमें कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स आदि होते हैं। केले के छिलके में भी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं जैसे मैग्नीशियम, पोटैशियम, विटामिन बी, सी, ई आदि होते हैं, जो चेहरे पर से मुंहासों की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं केले के छिलके का किस तरह से इस्तेमाल करके चेहरे की त्वचा (Beauty Benefits of Banana Peel) को बना सकते हैं ग्लोइंग, बेदाग और खूबसूरत… Also Read - Neck Tanning: गर्दन से सन टैनिंग कम करने के लिए 3 बेस्ट घरेलू नुस्खे

केले के छिलके से दूर करें मुंहासे और दाग-धब्बे

केले के छिलके से तैयार फेसमास्क को चेहरे पर लगाने से आप मुंहासों, झुर्रियों, दाग-धब्बे आदि की समस्या को कम कर सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व दाग-धब्बों को कम करते हैं। केले के छिलके को आप त्वचा पर रगड़ें, इससे कुछ ही दिनों में दाग, टैनिंग आदि की समस्या दूर होगी। Also Read - Skin Detox : इन 4 आयुर्वेदिक तरीकों से करें त्वचा को डिटॉक्स

केले के छिलके से त्वचा होती है मुलायम

केले के छिलके को पीस लें। इस पेस्ट में शहद मिलाकर चेहरे पर इसे अच्छी तरह से अप्लाई करें। त्वचा मुलायम नजर आएगी। Also Read - Potato Benefits for Skin: गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए आलू का रस है बेहद कारगर, जानें इस्तेमाल का तरीका

झुर्रियों से बचाए केले का छिलका

झुर्रियों की समस्या से हैं परेशान तो केले के छिलकों (Banana Peel Benefits For skin in Hindi) को मिक्सी में पीसकर पेस्ट बनाएं। इसमें आप शहद, अंडा डालकर मिक्स करें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 10 मिटन के लिए सूखने दें। अब चेहरे को पानी से साफ कर लें। कम उम्र में होने वाली झुर्रियों की समस्या से बचाव होगा।

डार्क सर्कल दूर करे केले का छिलका

आजकल देर रात तक जागर लैपटॉप पर काम करते रहना, मोबाइल का हद से ज्यादा इस्तेमाल करना, खाना स्किप करना आदि आदतों से आंखों के नीचे डार्क सर्कल की समस्या शुरू हो जाती है। केले के छिलके को पीस लें। इसमें एलोवेरा जेल थोड़ा मिलाएं। आंखों के नीचे इस पेस्ट को लगाकर सूखने दें। अब पानी से चेहरे को साफ कर लें।

Blackheads Problem: स्किन पर नहीं होगा ब्लैकहेड्स, जब अपनाएंगे ये 5 ईजी टिप्स