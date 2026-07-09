बारिश के दिनों में बालों पर लगाएं केले के ये 3 मास्क, चिपचिपापन होगा दूर

बारिश के मौसम में जब हवा में नमी ज्यादा हो जाती है, तब ज्यादातर लोगों के बाल चिपचिपे हो जाते हैं। बालों के चिपचिपेपन को दूर करने में केले का हेयर मास्क आपकी मदद कर सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में

केले का मास्क लगाने से बालों को पोषण मिलता है।

बारिश का मौसम जितना सुकून देने वाला होता है, उतना ही बालों के लिए चुनौती वाला होता है। बारिश के मौसम में हवा में बढ़ी हुई नमी बालों को चिपचिपा बना देती है। नमी के कारण बाल जल्दी गंदे दिखने लगते हैं और हेयर फॉल, डैंड्रफ, फ्रिजीनेस व स्कैल्प इंफेक्शन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बारिश के मौसम में होने वाली बालों की परेशानी को दूर करने के लिए लोग कई तरह के शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद बालों पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है।

बारिश में अगर आपके बालों को भी इस तरह की परेशानी हो रही है तो आप केला के हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं। केले में पोटैशियम, विटामिन A, B6, C, प्राकृतिक तेल और एंटीऑक्सीडेंट बालों को पोषण देने के साथ उन्हें मुलायम और नमी के कारण होने वाली परेशानियों से बचाने में मदद करता है। आइए जानते हैं कि मानसून में केले का हेयर मास्क लगाने के क्या फायदे हैं और इसे घर पर बनाने का आसान तरीका। कई बार जब मैं भी बालों की फ्रीजिनेस से परेशान हो जाती हूं, तो केले का मास्क ही इस्तेमाल करती हूं।

मानसून में बालों को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है।

बालों में केले का हेयर मास्क लगाने के फायदे

बारिश के मौसम में जब हवा में नमी ज्यादा होती है, तब कई लोगों के बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। केला बालों में प्राकृतिक नमी बनाए रखने में मदद करता है। बालों में केले का मास्क लगाने से बाल रूखे और ड्राई होने से बच जाते हैं। बारिश में कई लोगों को बाल अक्सर उलझे हुए रहते हैं। यह उलझन मुख्य रूप से हवा में नमी के कारण होती है। केले का मास्क बालों की उलझन को भी दूर करता है। इससे बाल पहले ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। कई रिसर्च इस बात को मानती हैं कि केले में मौजूद पोटैशियम और विटामिन B6 बालों की जड़ों को पोषण देती हैं। नियमित रूप से बालों में केले का मास्क लगाने से बाल मजबूत बनते है। केले का मास्क बालों के ब्रेकनेस की समस्या को भी कम करता है। केले में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व स्कैल्प को पोषण देते हैं। जब स्कैल्प को पोषण मिलता है तो बारिश में डैंड्रफ और खुजली की परेशानी कम होती है।

बारिश में बालों में लगाएं केले के ये 3 हेयर मास्क

केले और दही का मास्क खुजली को दूर करता है।

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1. केला और दही का हेयर मास्क

बारिश में बालों की ड्राईनेस और स्कैल्प की खुजली की परेशानी को दूर करने में केला और दही का हेयर मास्क आपकी मदद कर सकता है।

सामग्री

1 पका हुआ केला 3 से 4 चम्मच ताजा दही 1 चम्मच एलोवेरा जेल

बनाने का तरीका

इस मास्क को बनाने के लिए केले को अच्छी तरह मैश कर लें ताकि उसमें कोई गांठ न रहे। अब इसमें दही मिलाकर स्मूथ पेस्ट तैयार करें।

केले और दही का मिश्रण अच्छे से तैयार करने के बाद इसमें सबसे आखिर में एलोवेरा जेल का मिलाएं और बालों पर लगाएं।

20 से 30 मिनट तक केले और दही का हेयर मास्क बालों में लगे रहने दें। बाद में बालों को माइल्ड शैंपू से धोकर साफ कर लेना।

2. केला, शहद और नारियल तेल का मास्क

बारिश के दिनों में जिन लोगों के बाल चिपचिपे हो जाते हैं, उनके लिए केला, शहद और नारियल तेल का मास्क ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

सामग्री

1 पका केला 1 बड़ा चम्मच शहद 1 बड़ा चम्मच नारियल तेल

बनाने का तरीका

इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़ा ब्लेंडर लें। इसमें केला, शहद और नारियल का तेल डालकर पीस लें। आपका हेयर मास्क पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस मिश्रण को पूरे बालों में लगाएं और 40 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद माइल्ड शैम्पू से बाल धो लें। बालों की चिपचिपाहट को कम करने के लिए केले के इस हेयर मास्क का इस्तेमाल सप्ताह में 2 से 3 बार करें।

केला और एलोवेरा का मास्क बालों को मुलायम बना सकता है।

3. केला और एलोवेरा जेल का मास्क

बारिश के मौसम में जिन लोगों को स्कैल्प में खुजली और जलन की परेशानी होती है उनके लिए केला और एलोवेरा जेल का मास्क इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है।

सामग्री

1 पका केला 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल

बनाने का तरीका

इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले एक पका हुआ केला लें। पके हुए केले को मैश करें और उसमें एलोवेरा जेल मिलाएं। इस मिश्रण को पूरे स्कैल्प और पूरे बालों पर लगाएं। 30 मिनट बाद सामान्य पानी और माइल्ड शैम्पू से धो लें। सप्ताह में 1 बार केले और एलोवेरा जेल का मास्क लगाने से आपको बालों की समस्या से राहत मिल सकती है।

मानसून के मौसम में बालों की सही देखभाल करना बेहद जरूरी है। यदि आप बिना ज्यादा खर्च किए घर पर ही बालों को पोषण देना चाहते हैं, तो केले से बने हेयर मास्क एक आसान तरीका हो सकता है। बालों में केले का मास्क लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। पैच टेस्ट के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें।

Disclaimer: यह लेख सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। अगर आप बालों में केले का मास्क लगाना चाहते हैं तो पहले पैच टेस्ट लें। किसी को केले या ऊपर बताई गई किसी चीज से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें।