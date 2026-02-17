क्लेरिफाइंग शैंपू बालों के लिए कितने फायदेमंद हैं? जानें, किन लोगों को नहीं करना इस्तेमाल

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Is clarifying shampoo good for low porosity hair : अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, तो बाल इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। महिलाओं की बात करें, तो एक सुंदर हेयरस्टाइल उनके पूरे लुक को बदल सकता है। ऐसे में हेयरकेयर किसी भी ब्यूटी रूटीन का एक ज़रूरी हिस्सा है और बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए सही शैम्पू की बहुत जरूरत होती है। चुनना हेल्दी बालों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। खैर, पिछले कुछ समय में भारत में जिस हेयर प्रोडक्ट ने धूम मचाई है, वह है क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू। आज हम इसी शैंपू के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या इस तरह के शैंपू वाकई बालों के लिए अच्छे होते हैं।
एक्सपर्ट्स की मानें, तो क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू कभी-कभी इस्तेमाल के लिए होता है और यह डीप क्लींजिंग देता है। क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू खास तौर पर बालों की जड़ों से ज़्यादा सीबम को हटाने के लिए बनाए जाते हैं, साथ ही हेयरस्प्रे, जेल और मूस जैसे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स से होने वाले जिद्दी बिल्डअप को भी हटाते हैं।
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अपने बालों पर क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू का इस्तेमाल बार-बार नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल हर हफ़्ते या हर तीन हफ़्ते में किया जा सकता है। जिन लोगों की स्कैल्प ड्राई है, उन्हें इसका इस्तेमाल महीने में एक बार या डेढ़ महीने में एक बार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शैंपू स्कैल्प को और ज्यादा ड्राई कर देते हैं, जो आपके बालों के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है।
क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू आमतौर पर बालों और स्कैल्प को ड्राई कर देते हैं। इसलिए, जिन लोगों के बाल पहले ही ड्राई हैं, उन्हें इस तरह के शैंपू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव स्कैल्प वाले लोगों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बात करें, तो इस शैंपू को गीले बालों पर थोड़ी मात्रा में लगाने के बाद धो लें और ड्राइनेस से बचने के लिए कंडीशनर लगाएं।
हेयर केयर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सोरायसिस जैसी स्कैल्प की समस्याओं वाले किसी भी व्यक्ति को इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। दरअसल, क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू स्कैल्प से तेल हटा देते हैं, जो उन्हें ड्राई बालों के लिए अनसूटेबल बनाता है, क्योंकि वे फ्रिज़ी, उड़ने वाले बाल और खुजली वाली स्कैल्प को बढ़ावा देते हैं। तो, मुख्य सवाल का जवाब यह है कि क्लेरिफाइंग शैंपू साफ और हेल्दी स्कैल्प व बालों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन जिन लोगों का स्कैल्प और बाल ड्राई हैं, उन्हें इनका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए।
