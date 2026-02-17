Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

क्लेरिफाइंग शैंपू बालों के लिए कितने फायदेमंद हैं? जानें, किन लोगों को नहीं करना इस्तेमाल

What does clarifying shampoo do to colored hair : बालों के लिए क्लेरिफाइंग शैंपू काफी फायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हर्मफुल भी हो सकता है। आइए आपको बताते हैं।

क्लेरिफाइंग शैंपू बालों के लिए कितने फायदेमंद हैं? जानें, किन लोगों को नहीं करना इस्तेमाल
Shampoo

Written by Kishori Mishra |Updated : February 26, 2026 11:38 AM IST

Is clarifying shampoo good for low porosity hair : अगर आप सुंदर दिखना चाहते हैं, तो बाल इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। महिलाओं की बात करें, तो एक सुंदर हेयरस्टाइल उनके पूरे लुक को बदल सकता है। ऐसे में हेयरकेयर किसी भी ब्यूटी रूटीन का एक ज़रूरी हिस्सा है और बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए सही शैम्पू की बहुत जरूरत होती है। चुनना हेल्दी बालों को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। खैर, पिछले कुछ समय में भारत में जिस हेयर प्रोडक्ट ने धूम मचाई है, वह है क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू। आज हम इसी शैंपू के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या इस तरह के शैंपू वाकई बालों के लिए अच्छे होते हैं।

क्या क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू सच में अच्छे होते हैं?

एक्सपर्ट्स की मानें, तो क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू कभी-कभी इस्तेमाल के लिए होता है और यह डीप क्लींजिंग देता है। क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू खास तौर पर बालों की जड़ों से ज़्यादा सीबम को हटाने के लिए बनाए जाते हैं, साथ ही हेयरस्प्रे, जेल और मूस जैसे स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स से होने वाले जिद्दी बिल्डअप को भी हटाते हैं।

बार-बार यूज नहीं करने चाहिए क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अपने बालों पर क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू का इस्तेमाल बार-बार नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल हर हफ़्ते या हर तीन हफ़्ते में किया जा सकता है। जिन लोगों की स्कैल्प ड्राई है, उन्हें इसका इस्तेमाल महीने में एक बार या डेढ़ महीने में एक बार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के शैंपू स्कैल्प को और ज्यादा ड्राई कर देते हैं, जो आपके बालों के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है।

Also Read

More News

क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू इस्तेमाल करने का तरीका

क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू आमतौर पर बालों और स्कैल्प को ड्राई कर देते हैं। इसलिए, जिन लोगों के बाल पहले ही ड्राई हैं, उन्हें इस तरह के शैंपू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेंसिटिव स्कैल्प वाले लोगों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसे इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में बात करें, तो इस शैंपू को गीले बालों पर थोड़ी मात्रा में लगाने के बाद धो लें और ड्राइनेस से बचने के लिए कंडीशनर लगाएं।

किन लोगों को नहीं करना चाहिए क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू का इस्तेमाल

हेयर केयर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सोरायसिस जैसी स्कैल्प की समस्याओं वाले किसी भी व्यक्ति को इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। दरअसल, क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू स्कैल्प से तेल हटा देते हैं, जो उन्हें ड्राई बालों के लिए अनसूटेबल बनाता है, क्योंकि वे फ्रिज़ी, उड़ने वाले बाल और खुजली वाली स्कैल्प को बढ़ावा देते हैं। तो, मुख्य सवाल का जवाब यह है कि क्लेरिफाइंग शैंपू साफ और हेल्दी स्कैल्प व बालों के लिए फायदेमंद होते हैं, लेकिन जिन लोगों का स्कैल्प और बाल ड्राई हैं, उन्हें इनका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Highlights

  • क्लेरिफ़ाइंग शैम्पू कुछ लोगों के लिए सही नहीं होता है।
  • इस तरह के शैंपू से बालों में खुजली हो सकती है।
  • कुछ लोगों के स्कैल्प में ड्राईनेस की परेशानी हो सकती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More