बोटॉक्स के अलावा कौन से ट्रीटमेंट स्किन को फर्म करते हैं?

क्या आप भी बोटॉक्स करवाने की सोच रहे हैं? अगर हां तो रुकिए, मार्केट में और भी ट्रीटमेंट हैं तो आपकी स्किन को फर्म भी बना सकते हैं और अट्रैक्टिव भी। आइए डर्मेटोलॉजी से उन 3 स्किन ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं।

Written By: Vidya Sharma | Published : May 19, 2026 5:59 PM IST

Medically Verified By: Dr. Gaurav Garg

Image Credit- ChatGPT

Konsa Skin Treatment achha Hota Hai: खूबसूरती के पैमाने भी बढ़ गए हैं। जहां पहले महिलाएं सिर्फ पार्लर जाया करती थीं और मेकअप के जरिए अपनी सुंदरता को बढ़ाती थीं। आज वहीं महिलाएं अपने चेहरे के हर फीचर को परमानेंटली अट्रैक्टिव बनाने के लिए तरह-तरह के स्किन ट्रीटमेंट ले रही हैं। आपने बोटॉक्स के बारे में सुना होगा, जो कि एक एंटी-एजिंग कॉस्मेटिक प्रोसेस है।

बता दें कि इसमें बोटुलिनम टॉक्सिन नाम का एक प्योर प्रोटीन पाया जाता है जिसे इंजेक्शन के माध्यम से मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है। इसका फायदा यह होता है कि कुछ समय तक आपकी स्किन रिलेक्स करती है और चेहरे पर झुर्रियां व फाइन लाइंस नजर नहीं आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोटॉक्स के अलावा और भी कई ट्रीटमेंट हैं, जो बोटॉक्स से बेहतर रिजल्ट देते हैं। आइए डर्मालाइफ के संस्थापक और निदेशक डर्मेटोलॉजिस् डॉक्टर गौरव गर्ग के बताए 3 असरदार उपचारों के बारे में जानते हैं।

रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोनीडलिंग क्या होता है?

रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोनीडलिंग

डॉक्टर गर्ग बताते हैं कि अगर आपकी स्किन में कोलेजन कम हो गया है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोनीडलिंग ट्रीटमेंट फायदेमंद साबित हो सकता है। इस ट्रीटमेंट में बहुत पतली-पतली सुइयों के जरिए स्किन के अंदर तक रेडियो फ्रीक्वेंसी हीट भेजी जाती है। यह हीट स्किन के अंदर कोलेजन और इलास्टिन प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे हमारी स्किन टाइट और फर्म दिखने लगती है। लेकिन इसे कब किया जाता है?

रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रोनीडलिंग कब करें और इसके फायदे?

एक्सपर्ट के अनुसार जब स्किन ढीली और लटकी हुई नजर आए, फाइन लाइन्स और झुर्रियां साफ नजर आने लगे और एक्ने स्कार्स व लार्ज स्किन पोर्स दिखने लगें, तो उन्हें सुधारने के लिए किया जाता है। अगर आप यह ट्रीटमेंट लेते हैं तो बिना सर्जरी के स्किन टाइटनिंग का इफेक्ट मिलता है, चेहरे और गर्दन की स्किन को टाइट और फर्म करता है और इसका रिकवरी टाइम भी कम होता है। यानी कि इसमें बस 3-4 सेटिंग्स होती है और फिर यह 8 महीने से डेढ़ साल तक चलता है। खर्चे को लेकर जानकारी दें तो इसमें लगभग 15 हजार से 40 हजार रुपेय तक का खर्चा आ सकता है।

हाई-इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड क्या है?

हाई-इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड

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हाई-इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड जिसे शॉर्ट में HIFU कहा जाता है, यह एक नॉन-सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें अल्ट्रासाउंड एनर्जी स्किन की गहरी परतों तक पहुंचाई जाती है और फिर यह कोलेजन बनाता है और त्वचा धीरे-धीरे टाइट होती है। इसका असर लगभग 1 से 2 साल तक रह सकता है लेकिन रिजल्ट दिखने में 2–3 महीनों लग सकते हैं। वहीं भारत में HIFU का खर्च लगभग 25 हजार से 80 हजार रुपये तक हो सकता है, जो क्लिनिक और फेस एरिया पर निर्भर करता है।

यह ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है और इसके फायदे?

देखें अगर आप अपनी जॉ-लाइन और गर्दन को शार्प बनाना चाहते हैं तो HIFU ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा चेहरे का ढीलापन कम करने के लिए और फेस लिफ्ट जैसा असर पाने के लिए भी यह उपचार किया जाता है। इस ट्रीटमेंट की खास बात यह है कि इसमें कट या इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। यह एक ही सिटिंग में रिजल्ट दिखा सकता है और स्किन नेचुरल तरीके से टाइट होती है।

लेजर स्किन टाइटनिंग कैसे होता है?

लेजर स्किन टाइटनिंग

लेजर ट्रीटमेंट में कंट्रोल लेजर, एलर्जी स्किन की अपर लेयर और इनर लेयर पर काम करती है। यह ट्रीटमेंट पुरानी डैमेज स्किन को हटाकर नई कोलेजन लेयर बनाता है। अगर आपकी स्किन पर झुर्रियां और एजिंग साइन बहुत अधिक दिखने लगे हैं, सन डैमेज से स्किन टैन हो रही है और धीरे-धीरे स्किन टेक्सचर बिगड़ रहा है तो आपको लेजर स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट की जरूरत है।

लेजर स्किन टाइटनिंग के फायदे

अगर आप लेजर स्किन टाइटनिंग करवा लें तो स्किन स्मूथ और ग्लोइंग दिखने लगेगी, पिगमेंटेशन में भी सुधार होगा और इसका असर लंबे समय तक रहेगा। कुछ रिसर्च और डर्मेटोलॉजी रिपोर्ट्स के अनुसार Fraxel जैसे लेजर ट्रीटमेंट्स त्वचा की बनावट और टाइटनेस सुधारने में प्रभावी माने जाते हैं। डॉक्टर के अनुसार लेजर स्किन टाइटनिंग का असर 1-3 साल तक रह सकता है और इसमें भारत में लेजर ट्रीटमेंट का खर्च 20 हजार से 1 लाख रुपये तक जा सकता है।

स्किन ट्रीटमेंट लेने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी या जानने वाला स्किन ट्रीटमेंट करवा रहा है तो आप भी करवा सकते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल न करें। डॉक्टर सलाह देते हैं कि किसी भी स्किन ट्रीटमेंट से पहले बोर्ड-सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। सस्ते या अनट्रेंड क्लीनिक से ट्रीटमेंट न लें क्योंकि यह बाद में दिक्कत दे सकते हैं।

डिस्क्लेमर- हर व्यक्ति की स्किन अलग होती है, इसलिए रिजल्ट और साइड इफेक्ट्स भी अलग हो सकते हैं। इसलिए पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। ट्रीटमेंट के बाद सनस्क्रीन और स्किन केयर बेहद जरूरी होती है।