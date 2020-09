Also Read - अनुष्का शर्मा हैं प्रेगनेंट, विराट-अनुष्का की तरह ये 2 कपल्स भी बन रहे हैं 'कोरोनियल बेबी' के पैरेंट्स

View this post on Instagram

Also Read - प्रेगनेंसी में म्यूज़िक सुनें, बच्चे का होगा तेज़ विकास, जानें संगीत सुनने के अन्य फायदे

Nothing is more real & humbling than experiencing creation of life in you . When this is not in your control then really what is ?