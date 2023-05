30 की उम्र के बाद एजिंग से बचने के लिए महिलाएं किन बातों का रखें ध्यान? एक्सपर्ट से जानें

Anti aging skin care routine 30s: 30 के बाद स्किन की देखभाल में थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है। नहीं तो आपकी स्किन में धीमे-धीमे एजिंग के लक्षण बढ़ने लगेंगे।

30 के बाद हमारी स्किन में तेजी से बदलाव आने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डाइट, लाइफस्टाइल, भागदौड़ भरी जिंदगी और आसपास के वातावरण का हमारी स्किन पर अलग से प्रभाव पड़ता है। साथ ही इससे बड़ा कारण ये है कि 30 के बाद हमारी स्किन में कोलेजन की कमी होने लगती है जिससे स्किन अंदर स टूटी हुए और आसानी से डल नजर आने लगती है। इस स्थिति में जरूरी ये है कि आप इस कमी को रोकें और त्वचा पर बढ़ने एजिंग के लक्षणों से बचें। लेकिन प्रश्ने ये हैं कि एजिंग से बचने के लिए 30 के बाद स्किन की देखभाल कैसे करें? इसी बारे में हमने डॉ. पराग तेलंग (Dr. Parag Telang),Plastic & Reconstructive Surgeon and Director of Designer Bodyz Centre for advanced cosmetic surgery से बात की।

30 के बाद स्किन की देखभाल कैसे करें-Anti aging skin care routine 30s

1. रेटिनॉल का रखें खास ध्यान

30 के बाद हमारी स्किन अंदर से टूटने लगती है और ऐसे में हमें इसकी बनावट को सही रखने और फाइन लाइन्स बचने के लिए विटामिन एऔर खास कर कि रेटिनॉल के इस्तेमाल पर खास ध्यान देना चाहिए। रेटिनॉल आपकी स्किन के मिडिल लेयर की बनावट को सही रखने में मदद करता है। साथ ही ये फ्री रेडिकल्स के नुकसानों से भी बचाता है। इस तरह ये स्किन की बनावट को अंदर से सही करने में मदद करता है।

2. कोलेजन को बढ़ावा दें

स्किन में कोलेजन की मात्रा को बढ़ा कर आप इसकी बनावट को बेहतर बना सकते हैं। दरअसल, कोलेजन वो चीज है जो कि आपके स्किन को अंदर से सही करता है और इसमें एक लचीलापन लाता है। लेकिन जब इसकी कमी होने लगती है तो ये झुर्रियों का कारणबनने लगता है। ऐस में आपको 30 की उम्र के बाद कोलेजन से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए। साथ ही कोलेजन वाली क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए।

3. हाइड्रेटिंग सीरम का करें इस्तेमाल

30 की उम्र के बाद से ही आपको हाइड्रेटिंग सीरम का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपकी स्किन में हाइड्रेशन बना रहेगा और आपकी स्किन की बनावट भी सही रहेगी। इससे आपकी स्किन में झुर्रियां नहीं होंगी और ना ही आपके होंठों के पास या फिर आंखों के नीचे फाइन लाइन्स आएंगे।

4. फेस वाइप का ज्यादा इस्तेमाल ना करें

20 की उम्र में अगर आपने मेकअप साफ करने या फिर स्किन की सफाई के लिए फेस वाइप्स की मदद ली हो तो ये तब सही हो सकता है, लेकिन 30 की उम्र के बाद नहीं। दरअसल, 30 की उम्र के बाद जरूरी ये है कि आप अपनी स्किन को जितना हो सके उतना लचीला रखें और फेस वाइप्स आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करते हैं और लचीलेपन का नुकसान करते हैं। इसलिए 30 के बाद एक सौम्य क्लींजर का इस्तेमाल करके अपने चेहरे की सफाई करें।

5. एक्टिव इंग्रीडिएंट्स के इस्तेमाल से बचें

30 के बाद जरूरी ये है आप अपनी स्किन को अंदर से सही रखें और इसे सेंसिटिव बनाने से बचें। ऐसे में कोशिश करें कि पहले तो एक्टिव इंग्रीडिएंट्स के इस्तेमाल से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि एसिड से भरपूर एक्टिव इंग्रीडिएंट्स आपकी स्किन को सेंसिटिव बना सकती है और इनकी समस्याओं को बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा 30 के बाद एजिंग से बचने के लिए कोशिश करें कि एसपीएफ (SPF) से भरपूर क्रीम का इस्तेमाल करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें।

