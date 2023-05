Anti-Ageing Tips By Bhagyashree: कचरे में फेंक दी जाने वाली इस 1 चीज़ से मिल सकती है यंग स्किन, भाग्यश्री से जानें इसके इस्तेमाल का तरीका

भाग्यश्री (Bhagyashree) ने बताया कि वे अपने चेहरे पर केले के छिलकों से मसाज करती हैं।

Anti-Ageing Beauty Tips By Bhagyashree: बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री अपनी सॉफ्ट, क्लियर और हेल्दी स्किन के लिए क्या करती हैं यह जानने के लिए उनके फैंस हमेशा उत्सुक रहते हैं। भाग्यश्री भी हमेशा अपने फैंस के साथ अपने स्किन केयर सीक्रेट्स और घरेलू नुस्खों के बारे में बात करती रहती हैं। अपने सोशल मीडिया पेज पर भाग्यश्री अक्सर उन चीज़ों के बारे में भी लिखती हैं जिनकी मदद से वे अपनी स्किन को अंदर और बाहर से हेल्दी रखने की कोशिश करती हैं। भाग्यश्री की उम्र 50 वर्ष से अधिक है लेकिन, उनकी स्किन पर बढ़ती उम्र की निशानियां कहीं भी नहीं दिखायी देतीं। उन्होंने खुद बताया एंटी-एजिंग ट्रीटमेंट के लिए वे क्या करती हैं। (Anti-Ageing Beauty Tips By Bhagyashree In Hindi)

केले के छिलकों से दमकती है भाग्यश्री की स्किन

हाल ही में भाग्यश्री (Bhagyashree) ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि वे अपने चेहरे पर केले के छिलकों से मसाज करती हैं। भाग्यश्री के मुताबिक यह तरीका चेहरे पर पिग्मेंटेशन (pigmentation) और एक्ने मार्क्स (acne marks) को कम करने के लिहाज से मदद कर सकता है।

इस वीडियो में भाग्यश्री ने बताया कि क्यों वे एंटी-एजिंग नुस्खे (Anti-Ageing Beauty Tips By Bhagyashree) के तौर पर केवल बनाना पील या केले के छिलके का इस्तेमाल करती हैं। भाग्यश्री ने बताया कि केले में पाए जाने वाले तत्व (silica) से स्किन में कोलाजन का उत्पादन ( collagen production in the skin) बढ़ता है जिससे, स्किन नेचुरली ग्लो करती है और हेल्दी बनती है। इसी तरह केले के छिलकों में फेनोलिक्स (phenolics) भी होते हैं जो अपनी एंटी-माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज (antimicrobial properties) की मदद से स्किन को हेल्दी बनाते हैं।

View this post on Instagram A post shared by Bhagyashree (@bhagyashree.online)

कैसे किया जा सकता है केले के छिलके का इस्तेमाल

पके हुए केले के छिलके को लें और उसके अंदरूनी हिस्से (सफेद हिस्सो) को अपने चेहरे पर रखें।

अब, धीरे-धीरे और हल्के हाथों से चेहरे पर छिलकों की मदद से मसाज करें। 10 मिनट मसाज करने के बाद छिलके हटा दें स्किन को 15-20 मिनट यूं ही रहने दें। (ways to use banana peel for anti-ageing skin)

जब, चेहरे की त्वचा सूख जाए तो ठंडे पानी से चेहरा धो लें।

