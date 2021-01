Amla, Reetha, Shikakai for Hair in Hindi: बालों को मजबूत, काला और घना बनाए रखने के लिए वर्षों से इन तीन जड़ी बूटियों आंवला, शिकाकाई और रीठा (Amla, Reetha, Shikakai) का इस्तेमाल किया जाता रहा है। बालों का गिरना रोकने के लिए आप कई तरह के मार्केट में उपलब्ध शैम्पू, हेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन, इनमें मौजूद हानिकारक केमिकल्स बालों को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान ही पहुंचाते हैं। हेयर एक्सपर्ट भी आंवले को बालों के लिए हेल्दी बताते हैं। आंवले (Amla benefits for hair) में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और कई अन्य पोषक तत्व बालों को घना और जड़ों से मजबूत (Tips for Healthy Hair) बनाते हैं। Also Read - Chia Seeds for Skin & Hair: बालों और त्वचा की सेहत का भी रखे ख्याल चिया सीड्स, जानें कैसे

वहीं, रीठा (Reetha for Hair) में मौजूद आयरन, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी बालों की कोशिकाओं को स्वस्थ रखते हैं। शिकाकाई के बालों (Shikakai benefits for hair) पर होने वाले लाभ की बात करें, तो बालों की डैमेज हो चुकी कोशिकाओं को रिपेयर करते हैं। बालों की ग्रोथ बढ़ाते हैं। इन तीनों जड़ी बूटियों को साथ में मिलाकर आप भी अपने बालों में लगाना शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में बालों की सेहत में सुधार नजर आने लगेगा। जानें, आंवला, शिकाकाई और रीठा (Amla, Reetha, Shikakai Benefits for Hair in Hindi) का बालों में किस तरह से करें इस्तेमाल….

आंवला, शिकाकाई और रीठा बालों का झड़ना रोके

बालों के झड़ने की समस्या से आज लगभग सभी लोग परेशान हैं। प्रदूषण, खराब पानी, अनहेल्दी खानपान, बालों की देखभाल सही से ना करने आदि से बाल गिरने लगते हैं। ऐसे में आंवला, रीठा और शिकाकाई चूर्ण का इस्तेमाल बालों में करने से टूटना-झड़ना बंद होता है। आप तीनों चीजों का पाउडर 1-1 चम्मच बराबर मात्रा में लें। इन्हें मिला लें। इसमें आप 1 बड़ा चम्मच गुलाब जल, 1\2 चम्मच कपूर पाउडर डालकर पेस्ट बनाएं। पेस्ट बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। इसे बालों में अच्छी तरह से लगाकर आधे घंटे के लिए सूखने दें। फिर बालों को पानी से धो लें।

आंवला, शिकाकाई और रीठा डैंड्रफ करे कम

डैंड्रफ (Dandruff) भी बालों के गिरने का मुख्य कारण होता है। इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो रीठा, आंवला, शिकाकाई 1-1 चम्मच, 1 चम्मच घी लेकर अच्छी तरह से मिलाएं। सिर पर लगाकर इससे मालिश करें। थोड़ी देर बाद बालों को गुनगुने पानी से धो लें।

आंवला, शिकाकाई और रीठा सफेद बालों को करे काला

क्या आपके बाल भी कम उम्र में सफेद हो रहे हैं? यदि हां, तो आंवला, शिकाकाई और रीठा पाउडर को बराबर मात्रा में लें। इसमें मेंहदी पाउडर और पानी डालकर पेस्ट तैयार करें। इसे बालों में लगाकर एक घंटे के लिए सूखने दें। उसके बाद अच्छी तहर से बालों को पानी से साफ कर लें।

आंवला, शिकाकाई और रीठा दो मुंहे बालों का करे इलाज

बालों में पोषण की कमी होने के कारण ये नीचे से दो मुंहे हो जाते हैं। एक-एक चम्मच पाउडर तीनों जड़ी बूटियों का लेकर दो चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच कच्चा दूध में मिलाएं। इसे बालों की जड़ों के साथ-साथ दो मुंहे बालों हुए बालों में अच्छी तरह से लगाएं। इस पेस्ट को बालों की जड़ों यानी स्कैल्प पर लगाने से पोषण प्राप्त होगा। इसे आधा घंटा लगा रहने दें। इन सभी उपायों को सप्ताह में दो से तीन बार जरूर आजमाएं। बाल सुंदर, काले, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे।

