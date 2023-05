एंटी-एजिंग स्किन के लिए बर्फ के पानी से धोएं चेहरा, स्किन को होंगे ये कमाल के 4 फायदे

ठंडे पानी से चेहरा धोने से स्किन फ्रेश बनती है साथ ही ठंडे पानी से चेहरा धोने से आंखों को भी ठंडक मिलती है।

Beauty Benefits Of Ice Cold Water:धूप, प्रदूषण और गर्म हवाओं को झेलने के बाद जब आप घर लौटते हैं तो ठंडे पानी से चेहरा धोने के बाद जाहिर है आपको बहुत अधिक राहत महसूस होती होगी। ठंडे पानी के छींटे ना केवल गर्मी से आराम महसूस कराते हैं वहीं, इससे चेहरे पर हल्का ग्लो भी आता है। इसी इंस्टैंट ग्लो के लिए बहुत-से गुनगुने की बजाय ठंडे पानी से चेहरा धोना पसंद करते हैं। वहीं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बर्फ वाले पानी से चेहरा धोते हैं। कई सेलिब्रिटीज के मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में भी बर्फ के पानी से चेहरा धोने जैसे काम शामिल होते हैं। लेकिन, क्या बर्फ के पानी से चेहरा धोना स्किन के लिए नुकसानदायक तो नहीं साबित हो सकता? और बहुत ठंडे या बर्फ के पानी से चेहरा धोने के क्या फायदे हैं, जानें सबकुछ यहां। (Beauty Benefits Of Ice Cold Water In Hindi)

बर्फ के पानी से चेहरा धोने के क्या फायदे हैं? (Benefits of washing face with Ice cold water)

कम होती है चेहरे की सूजन

कई बार सुबह सोकर उठने के बाद कुछ लोगों का चेहरा फूला हुआ या सूजा हुआ दिखायी देता है। रात में सोते समय स्किन सेल्स रिपेयर होती हैं और नयी सेल्स बनती है और इससे त्वचा पर स्थित स्किन पोर्स का आकार बड़ा हो जाता है। इससे आपका चेहरा बड़ा और सूजा हुआ दिखायी देता है। लेकिन, इस समस्या को आसानी से राहत पाने के लिए बर्फ वाले पानी का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। एक बड़े कटोरे में बर्फ वाला पानी भरें और इसमें चेहरे को कुछ देर के लिए भिगोकर रखें। ऐसा करने से चेहरे की सूजन कम हो जाएंगी।

ओपन स्किन पोर्स को करे बंद

रोमछिद्र या स्किन पोर्स खुले रहने से उनमें गंदगी और धूल बैठ सकती है जिससे, पिम्पल्स की समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में बर्फ वाली पानी से चेहरा धोने से स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं। साथ ही उनकी सफाई भी होती है।

एंटी-एजिंग इफेक्ट्स

यंग स्किन के लिए बर्फ के पानी से चेहरा धोना एक कारगर तरीका है। बर्फ वाले पानी से चेहरा धोने से स्किन फ्रेश दिखती है। इसके अलावा ठंडे पानी से त्वचा पर एंटी-एजिंग इफेक्ट्स भी होते हैं। जिससे त्वचा टाइट रहती है और झुर्रियां या रिंकल्स और फाइन लाइंस भी देरी से दिखायी देते हैं। इससे, आप लम्बे समय तक यंग दिखायी देती है।

सन डैमेज से प्रोटेक्शन

बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि ठंडा पानी आपकी स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से होने वाले डैमेज से भी बचाकर रख सकता है। दरअसल, धूप के सम्पर्क में आने से स्किन पोर्स खुल जाते हैं जिससे स्किन को नुकसान पहुंचता है। वहीं, ठंडे पानी से चेहरा धोने से स्किन पोर्स बंद हो जाते है। इससे प्रक्रिया से स्किन पर लगाए गए कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रॉडक्ट्स भी काफी देर तक टिके रहते हैं जिससे स्किन धूप के सम्प्