Beauty Benefits of Coconut Water : स्किन केयर में इस तरह करें नारियल पानी का इस्तेमाल, ड्राई स्किन और पिम्पल्स से मिलेगा छुटकारा

जब नारियल पानी त्वचा पर लगाया जाता है तो इसके फायदे त्वचा को अधिक मिलते हैं। यहां पढ़ें कि किस तरह नारियल पानी अप्लाई करने से त्वचा को किस तरह से फायदे हो सकते हैं। (Benefits of coconut water for skin )

Beauty Benefits of Coconut Water: नारियल पानी (Coconut water) शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस और पानी की कमी पूरी करने के लिए जाना जाता है। जैसा कि नारियल पानी में विभिन्न प्रकार के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं इसीलिए यह कमज़ोरी दूर करने और इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती है। लेकिन, साथ ही नारियल पानी स्किन और बालों की खूबसूरती बढ़ाने में भी मदद करता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार,जब नारियल पानी त्वचा पर लगाया जाता है तो इसके फायदे त्वचा को अधिक मिलते हैं। यहां पढ़ें कि किस तरह नारियल पानी अप्लाई करने से त्वचा को किस तरह से फायदे हो सकते हैं। (Benefits of coconut water for skin In Hindi)

त्वचा पर लगाएं नारियल पानी मिलेगी इन समस्याओं से राहत (Benefits of coconut water for skin)

ड्राई स्किन का होता है पोषण

ड्राई स्किन की समस्या सर्दियों और बरसात में बहुत अधिक होती है। ऐसे में नारियल पानी को सीधे त्वचा पर लगाने से स्किन का रूखापन कम होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, नारियल पानी में मौजूद अमिनो एसिड (amino acids) और नैचुरल शुगर (sugars) स्किन की ऊपरी परत का पोषण करती है उसकी हेल्थ को बेहतर बनाती है। इसी तरह नारियल पानी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स (electrolyte content) स्किन को जलन और इरिटेशन से राहत पहुंचाते हैं जिससे त्वचा अधिक हेल्दी बढ़ती है।

पिम्पल्स और एक्ने मार्क्स

2017 में की गयी एक स्टडी में कहा गया कि नारियल पानी में एंटीमाइक्रोबियल तत्व होते हैं जो एक्ने की समस्या को कम करते हैं। इसके अलावा, नारियल पानी एक्ने मार्क्स (acne scarring), स्किन पिगमेंटेशन ( skin pigmentation), और काले धब्बों की समस्या भी कम करता है। (Beauty Benefits of Coconut Water In Hindi)

