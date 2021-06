How to treat Scalp Acne in hindi : एक्ने, जिसे मुंहासे कहते हैं एक कॉमन समस्या है, जिसका सामना हर किसी को अपनी जिंदगी में करना ही पड़ता है। चेहरे पर एक्ने की समस्या को कुछ तरीकों से दूर किया जा सकता है लेकिन स्कैल्प एक्ने एक ऐसी समस्या है जो आजकल के दौर में बहुत कॉमन है और बालों के झड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह भी है। स्कैल्प की स्किन में मौजूद स्किन के पोर्स जब बंद हो जाते है तब वह स्कैल्प पर पिंपल्स का कारण बनते है और यह पिंपल्स एक्ने का रूप ले लेते हैं। स्कैल्प एक्ने डैंड्रफ के बाद स्कैल्प से निकलने वाले ऑयल आए डेड स्किन सेल्स मिक्स हो जातें है और यह हेयर फॉलिकल्स में फंस जाते है। जिसके कारण डैंड्रफ के बाद स्कैल्प में एक्ने होने की संभावनाएं बढ़ जाती है।

स्कैल्प एक्ने से न सिर्फ बालों की समस्याएं बढ़ जाती हैं बल्कि बहुत से लोग गंजेपन का भी शिकार हो जाते हैं। स्कैल्प एक्ने न सिर्फ बालों में डैंड्रफ की समस्या की सबसे बड़ी वजह है बल्कि ये बालों के गिरने की भी वजह है। अगर आपके बालों पर भी पपड़ी जम जाती है और हाथ मारने पर ढेर सारा डैंड्रफ निकलता है तो आपको जरूरत है Dermatologist & physician Dr. Ajay Rana के हेयर केयर टिप्स अपनाने की। डैंड्रफ के कारण स्कैल्प में होने वाले एक्ने से बचने के लिए आप ये आसन से टिप्स अपना सकते है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं ये टिप्स।

1.स्कैल्प को सप्ताह में कम से कम एक बार एक्सफोलिएट करें

स्कैल्प को सप्ताह में कम से कम एक बार एक्सफोलिएट करें। स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करें ताकि स्कैल्प ड्राई नहीं हो। इसके लिए आप टी ट्री ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते है। यह एक्ने को रोकने में कारगर साबित होता है। एक्सफोलिएशन बालों और स्कैल्प से एक्स्ट्रा ऑयल और ड्राई स्किन निकालने में मदद करता है। इसके लिए आप केमिकल एक्सफोलिएटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते है। जैसे सेलीसायलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड। यह स्किन इरीटेशन से बचाता है। इस उपाय को करने से न सिर्फ बालों में स्कैल्प एक्ने की समस्या दूर होती है बल्कि इससे आपके बाल भी मजबूत होंगे।

2.एंटी डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करें

जी हां, एंटी डैंड्रफ शैंपू का इस्तेमाल करना। स्कैल्प में होने वाले डैंड्रफ को कम करने के लिए आप एक अच्छे से एंटी डैंड्रफ शैंपू को सप्ताह में कम से कम दो बार जरूर लगाए। और ध्यान रखें कि आप एक्ने से संबंधित सभी एरिया जैसे स्कैल्प को अच्छी तरह से साफ कर रहे है। इस उपाय को करने से न सिर्फ बालों में स्कैल्प एक्ने की समस्या दूर होती है बल्कि इससे आपके बाल भी मजबूत होंगे और उनमें चमक भी आएगी।

3.कंडीशनर का इस्तेमाल स्कैल्प के एक्ने वाले एरिया से थोड़ा दूर करें

कंडीशनर का इस्तेमाल स्कैल्प के एक्ने वाले एरिया से थोड़ा दूर करें क्योंकि अगर आप शैंपू के बाद कंडीशनर का प्रयोग कर रहे है तो ध्यान रखे कि आप स्कैल्प में ऐसी जगह जहां आपको एक्ने की समस्या हैं उससे दूर कंडीशनर का प्रयोग करें। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि आप कंडीशनर को स्कैल्प पर रगड़े ना। यह स्कैल्प में डैंड्रफ को बढ़ा देगा। इस उपाय को करने से न सिर्फ बालों में स्कैल्प एक्ने की समस्या दूर होती है बल्कि इससे आपके बाल भी मजबूत होंगे और उनमें चमक भी आएगी। साथ ही बालों को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

4. सप्ताह में कम से कम एक बार गर्म तेल से मसाज जरूर करें

आप स्कैल्प में एक्ने की समस्या को कम करने के लिए सप्ताह में कम से कम एक बार गर्म तेल से मसाज जरूर करें। यह स्कैल्प में किसी भी तरह के पिंपल और रोकता है और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा कर स्कैल्प को हेल्थी रखता है। इस उपाय को करने से न सिर्फ बालों में स्कैल्प एक्ने की समस्या दूर होती है ब्लकि बालों को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

5. हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने से बचें

आप डैंड्रफ के कारण स्कैल्प में होने वाले एक्ने को कम रखने के लिए किसी भी प्रकार के हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करने से बचें। क्योंकि यह हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स बालों को ड्राई बनाते हैं और ड्राई बालों में डैंड्रफ ज्यादा अट्रैक्ट होते है। डैंड्रफ के कारण होने वाले ऑयल स्कैल्प के पोर्स को बंद कर देते है और बाद में यह स्कैल्प एक्ने का कारण बनते है। इस उपाय को करने से न सिर्फ बालों में स्कैल्प एक्ने की समस्या दूर होती है बल्कि इससे आपके बाल भी मजबूत होंगे और उनमें चमक भी आएगी। साथ ही बालों को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

6. नींबू के रस का भी प्रयोग कर सकते है

आप स्कैल्प में होने वाले एक्ने को कम करने के लिए नींबू के रस का भी प्रयोग कर सकते है। नींबू के रस में एंटी बैक्टिरियल प्रॉपर्टीज होती है। जो स्कैल्प को साफ रखने में मदद करता है। इसके लिए आप दो तीन बूंद नींबू का रस लेकर आप बालों और स्कैल्प में अच्छे से लगाए। फिर इसे 20-30 मिनट के लिए छोड़ दें। फिर बालों को गुनगुने पानी से अच्छे से साफ कर लें। इस उपाय को करने से न सिर्फ बालों में स्कैल्प एक्ने की समस्या दूर होती है बल्कि इससे आपके बाल भी मजबूत होंगे और उनमें चमक भी आएगी।

7.नारियल का तेल दूर करेगा स्कैल्प एक्ने की समस्या

नारियल का तेल स्कैल्प में होने वाले एक्ने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। नारियल के तेल में न्यूट्रिएंट्स होते है जो स्कैल्प के मॉइश्चर देते है और उसे हाइड्रेशन देते है। इसमें स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी होती है।जो डैंड्रफ को कम करने के लिए सही होता है। इसके लिए नारियल के तेल को गर्म करके स्कैल्प को अपने हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। फिर इसे पूरी रात के लिए छोड़ दें। फिर सुबह शैंपू से बालों को अच्छी तरह से धो लें। यह स्कैल्प को राहत पहुंचाता है। इस उपाय को करने से न सिर्फ बालों में स्कैल्प एक्ने की समस्या दूर होती है बल्कि इससे आपके बाल भी मजबूत होंगे और उनमें चमक भी आएगी। साथ ही बालों को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

8.एलोवेरा का इस्तेमाल भी खत्म करेगा एक्ने

एलोवेरा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर तरह के प्रोब्लेम्स के लिए सॉल्यूशन का काम करता है। एलोवेरा में एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है जो स्कैल्प को टॉक्सिन फ्री रखती है और स्कैल्प में होने वाले एक्ने और डैंड्रफ की समस्या को भी दूर रखती है। इसके लिए आप एलोवेरा जेल को स्कैल्प में लगा कर अच्छे से, हल्के हाथों से कम से कम आधे घंटे के लिए सर्कुलर मोशन में मसाज करें। इसके बाद बालों को अच्छे से ठंडे पानी से धो लें। इस उपाय को करने से न सिर्फ बालों में स्कैल्प एक्ने की समस्या दूर होती है बल्कि इससे आपके बाल भी मजबूत होंगे और उनमें चमक भी आएगी।