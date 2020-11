healthy skin in winters: सर्दियां आते ही हमारी सबसे पहली चिंता यही होती है कि फटी-फटी और रूखी स्किन को कैसे रिपेयर किया जाए। दरअसल सर्दी में हमारी स्किन बिल्कुल शुष्क हो जाती है और हाथ-पैर की स्किन फटी-फटी दिखाई देती है। यही कारण है कि हमारी त्वचा को किसी भी अन्य मौसम के मुकाबले अधिक देखभाल और प्यार की आवश्यकता होती है। वे लोग, जो अपने स्किनकेयर रूटीन को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं वे निश्चित रूप से ठंड के दिनों में अपने स्किनकेयर रूटूीन को बदल लेते हैं और ऐसा स्किन केयर रूटीन अपनाते हैं, जो उनकी स्किन को नरिश करता है और पोषण पहुंचाता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल नहीं है, जो अपनी स्किन का ख्याल रखने के लिए महंगे-महंगे उत्पादों को खरीदते हैं लेकिन फिर भी सर्दियों में अपनी स्किन की देखभाल अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप आसानी से अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन टिप्स के बारे में। Also Read - After Fast Beauty Routine: एक के बाद एक व्रत से ड्राई हो सकती है आपकी स्किन, इन 9 टिप्स से व्रत के बाद पाएं ग्लोइंग स्किन

Also Read - Karwa Chauth 2020: 1 दिन में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए घर पर बनाएं ये 4 फेस पैक, चेहरे पर आएगा चांद सा निखार

सर्दियों में ऐसे रखें अपने ब्यूटी रूटीन का ख्याल

शॉवर का समय और तापमान तय करें

सर्दियों में सामान्य से अधिक समय तक गर्म पानी से नहाना आपको बहुत अच्छा लग सकता है और आपको इसमें मजा भी आता है। लेकिन आपको बस 5-10 मिनट तक ही गुनगुने पानी से नहाने की जरूरत होती है। अपने शरीर पर अत्यधिक गर्म पानी का उपयोग करने से बचें क्योंकि यह आपकी बॉडी पर चकत्ते दे सकता है या आपकी त्वचा को आसानी से रूखी बना सकता है। अपने हाथों और चेहरे को ठंडे पानी से धोएं क्योंकि यह कीटाणुओं को दूर रखने में अधिक प्रभावी है। Also Read - करवा चौथ पर दिखना चाहती हैं शादी के वक्त जितनी खूबसूरत? फॉलो करें ये 5 ब्यूटी टिप्स और पाएं दुल्हन जैसा मेकअप

सौम्य, खुशबू मुक्त क्लींजर का उपयोग करें

नहाते वक्त गलत साबुन का प्रयोग आपकी रूखी और खुजली वाली स्किन को और ज्यादा खराब कर सकता है। आमतौर पर प्रयोग होने वाला साबुन जलन पैदा करने वाले तत्व और सुगंध से भरा होता है। आप इसके बजाय अपने चेहरे को खुशबू मुक्त क्लींजर या जेल से धो सकते हैं। सर्दियों में होने वाली स्किन संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए आप कम से कम साबुन का उपयोग करें।

स्किन को करें बार-बार मॉइश्चराइज

आपको नहाने के बाद मॉइस्चराइजिंग कर अपनी स्किन को हेल्दी बनाए रखने की जरूरत है। ठंड के महीनों में हमेशा कोल्ड क्रीम का उपयोग करना बेहतर होता है। नम जलवायु में लोशन बेहतर होते हैं। ठंड के दिनों में अपने हाथों को न भूलें, उन्हें भी मॉइस्चराइज रखें। प्रत्येक बार हाथ धोने के बाद हाथों पर क्रीम लगाने से हाथ की स्किन मुलायम और चिकनी बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सनस्क्रीन लगाना न भूलें

चूंकि सर्द दिनों में सूरज ज्यादा दिखाई नहीं देता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी रोजाना लगाई जाने वाली सनस्क्रीन को लगाना बंद कर दें। हमेशा अपने शरीर के सभी दिखाई देने वाले अंगों पर 15 एसपीएफ वाला मॉइस्चराइजर साथ रखें और सनस्क्रीन लगाएं।

अच्छा खाएं और हाइड्रेटेड रहें

सर्दियों में जब आपकी त्वचा बहुत ज्यादा शुष्क होती है, तो कुछ खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट जिनमें ओमेगा -3 या ओमेगा -6 फैटी एसिड होता है, आपकी स्किन को मुलायम और चमकदार बनाने में मदद कर सकते हैं। इस मौसम में अपने आप को हर समय हाइड्रेटेड रखना और सही तरह का भोजन करना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इन्हीं के कारण आपके चेहरे पर चमक बरकरार रहती है।