बुढ़ापा या फिर यूं कहें कि चेहरे पर झुर्रियों (foods for younger skin) का आना, माथे पर लकीरों का पड़ना, स्किन का ढीला हो जाना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है जिसे न तो टाला जा सकता है और न ही इसे रोका जा सकता है। हालांकि, कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें कर आप इसके प्रभाव को धीमा जरूर कर सकते हैं। इन्हीं चीजों में से एक है आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, जिनका सेवन आपकी उम्र को बेहतर तरीके से कम करने में मदद कर सकते हैं, फिर चाहे अंदर की बात हो या फिर बाहर की। इस लेख में हम आपको ऐसे 5 खाद्य पदार्थों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको जवां दिखने (foods for younger skin)में मदद कर सकते हैं और आपकी ढीली स्किन को टाइट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से फूड हैं, जो आपकी स्किन को जवां दिखाने में मदद कर सकते हैं।

5 फूड, जो बनाएंगे आपको जवां और ढीली स्किन करेंगे टाइट (foods for younger skin)

1. एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल (virgin olive oil: foods for younger skin)

एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पृथ्वी पर सबसे हेल्दी फैट में से एक है। कुछ शोध से पता चला है कि यह उम्र बढ़ने (foods for younger skin)से जुड़ी कई आम बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है। यह ब्लड प्रेशर को कम करता है, हृदय रोग के जोखिम को कम करता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रोकने में मदद करता है और कैंसर से लड़ने में प्रभावी हो सकता है। ऑलिव ऑयल आपकी त्वचा को जवां दिखने में भी मदद कर सकता है। अध्ययन के मुताबिक, यह त्वचा पर मजबूत एंटी-इंफ्लेमेटरी प्रभाव है और सूरज की किरणों से होने वाली क्षति से बचा सकता है।

इसके अलावा लगभग ऑलिव ऑयल में 73% मोनोअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो त्वचा के ढीलेपन और सुस्ती से जुड़ा हुआ है।

2. ग्रीन टी

ग्रीन टी एंटीऑक्सिडेंट उच्च मात्रा में होती है, जो मुक्त कणों (foods for younger skin)से बचा सकती है। मुक्त कण, अस्थिर अणु होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान और तनाव की प्रतिक्रिया के दौरान बनते हैं। एंटीऑक्सिडेंट उनकी संरचना को बदलते हैं, इसलिए वे नुकसान का कारण नहीं बन सकते हैं। ग्रीन टी में विशेष प्रकार के एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जिन्हें पॉलीफेनोल्स कहा जाता है, जो डायबिटीज, इंसुलिन प्रतिरोध, सूजन और हृदय रोग से लड़ सकते हैं। पॉलीफेनोल्स आपकी त्वचा के मुख्य प्रोटीन कोलेजन को बचाने में मदद कर सकते हैं।

3. फ्लैक्स सीड (flaxseeds: foods for younger skin)

अलसी के बीज यानी के फ्लैक्स सीड के अद्भुत स्वास्थ्य लाभ हैं। इनमें लिग्नन्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, ब्लड शुगर और इंसुलिन के स्तर को कम कर सकते हैं, जबकि स्तन और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं।

ये ALA नाम के ओमेगा -3 फैटी एसिड का भी एक अच्छा स्रोत हैं, जो आपकी त्वचा को सूरज विकिरण से बचाता है और सूरज से संबंधित त्वचा की क्षति (foods for younger skin) को कम कर सकता है।

4. अनार

अनार हेल्दी फलों में से एक है। इनकी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि ग्रीन टी की तुलना में अधिक होती है। अनार सूजन को कम करता है, ब्लड शुगर के स्तर को नुकसान से बचाने में मदद करता है और कोलन कैंसर के रोगियों की सेहत में सुधार कर सकता है। इतना ही नहीं ये त्वचा को सूरज की क्षति (foods for younger skin) से बचाने में भी मदद करते हैं।

5. टमाटर ( tomatoes: foods for younger skin)

टमाटर कई प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें से कई को उनकी उच्च लाइकोपेन मात्रा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लाइकोपेन एक प्रकार का कैरोटीनॉयड है जो आपके हृदय रोग, स्ट्रोक और प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों (foods for younger skin) से भी बचा सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक, जिन महिलाओं ने लाइकोपेन और अन्य प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सिडेंट का मिश्रण खाया, उनमें 15 सप्ताह के फाइन लाइन में कमी देखी गई।