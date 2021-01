आपने कोरोना काल में विटामिन सी (vitamin c for skin) के ढेरों फायदों के बारे में पढ़ा होगा और शायद इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए खूब सारी गोलियां भी खाई हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितना विटामिन सी आपको अंदरूनी रूप से मजबूत करता है उतना ही ये आपको बाहर से भी बचाने में मदद करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है तो आइए इस लेख में हम आपको ऐसे 5 हैरतअंगेज फायदे बताने जा रहे हैं, जो विटामिन सी (vitamin c for skin) आपको बाहर से पहुंचाता है।

सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों से मिलती है सुरक्षा (vitamin c for skin)

विटामिन सी में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट यूवी किरणों से होने वाले स्किन को नुकसान को कम करने और स्किन को बचाने में मदद कर सकती है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सनस्क्रीन की जगह विटामिन सी सीरम का उपयोग कर सकते हैं। विटामिन सी कभी भी SPFकी जगह नहीं ले सकता है क्योंकि यह UVA या UVB किरणों को अवशोषित नहीं कर पाता है। लेकिन अगर यूवी किरणें (vitamin c for skin) आपकी त्वचा में पहुंच जाती है, तो विटामिन सी उस नुकसान को कम करने में आपकी मदद जरूर कर सकता है।

डार्क स्पॉट को हल्का कर सकता विटामिन सी

विटामिन सी से बने स्किन केयर प्रोडक्ट आपकी स्किन पर मौजूद पैच को हल्का कर सकते हैं, जो कभी-कभार बहुत ज्यादा डार्क दिखाई देते हैं, इन्हें हाइपरपिग्मेंटेशन भी कहा जाता है। एक अध्ययन के मुताबिक, 16 सप्ताह तक विटामिन सी को डार्क स्पॉट वाली स्किन पर लगाने से पैच को हल्का करने में मदद मिलती है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि विटामिन सी (vitamin c for skin)क्रीम कितनी अच्छी तरह काम करती है, इसकी पुष्टि के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता होती है।

झुर्रियों को कम करने में मिलती है मदद (vitamin c for skin)

कई एंटी-एजिंग प्रोडक्ट्स में विटामिन सी एक शक्तिशाली घटक के रूप में मौजूद होता है। कुछ अध्ययनों से ये बात सामने आई है कि विटामिन सी झुर्रियों को कम कर सकती है खासकर जब आप इसे कम से कम 12 सप्ताह तक उपयोग करते हैं। विटामिन सी से समृद्ध हेल्दी डाइट भी इसमें आपकी मदद कर सकती है। शोध बताते हैं कि जो लोग अधिक विटामिन सी (vitamin c for skin) का अधिक सेवन करते हैं उन्हें झुर्रियां कम ही होती हैं। विटामिन सी सिर्फ खट्टे फलों तक सीमित ही नहीं है ब्लकि ये ब्रोकली, लाल मिर्च, और पालक में भी पाया जाता है।

कोलेजन को बूस्ट करता है विटामिन सी

कोलेजन नाम का ये प्रोटीन आपकी त्वचा में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है और ये आपकी त्वचा को सिकुडने से बचाने में मदद करता है। लेकिन आपका शरीर आपकी उम्र के अनुसार कोलेजन उत्पादन को धीमा कर देता है। इसलिए अगर आप अपनी स्किन परक विटामिन सी (vitamin c for skin) सीरम का प्रयोग करते हैं तो ये नए कोलेजन को बूस्ट करने में मदद करता है। यह सिर्फ मौजूद कोलेजन को बनाए रखने में ही नहीं मदद करता बल्कि और प्रोटीन को होने वाले नुकसान से भी बचाता है।

हीलिंग को तेज करता है विटामिन सी (vitamin c for skin)

विटामिन सी किसी भी तरह के घावों को अधिक तेजी से ठीक करने में मदद कर सकता है। आप इसके लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं या फिर सीरम को सीधे अपनी त्वचा पर भी लगा सकते हैं। विटामिन सी (vitamin c for skin) सीरम सभी प्रकार के खुले घावों को भरने में मदद करता है। विटामिन सी चोट को ठीक करने के लिए आवश्यक कोलेजन का उत्पादन कर शरीर को ठीक करने में मदद करता है।