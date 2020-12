चेहरे पर एक खास जगह तिल सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है लेकिन एक से ज्यादा तिल आपको बदसूरत बनाने में मदद करते हैं। तिल का हिसाब (home remedies for beauty spot)कुछ ऐसा ही कि अगर तिल का आकार कुछ ज्यादा बड़ा है तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। चेहरे पर भूरे या काले रंग के पेंसिल की नोंक से लेकर इरेजर जितने बड़े हो सकते हैं। यूं तो चेहरे पर तिल से कोई समस्या नहीं है लेकिन इनमें से कुछ कैंसर का कारण भी हो सकते हैं। आमतौर पर किसी भी प्रकार के तिल (home remedies for beauty spot) को डॉक्टर द्वारा निकाला जा सकता है लेकिन तिलों से निजात पाने के कुछ घरेलू उपचार भी मौजूद हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे तिलों को घरेलू उपचार से हटाया जा सकता है तो इस लेख में हम आपकी इस दुविधा का हल बता रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे हटाएं तिलों को। Also Read - Night Skin Care Routine: हमेशा जवां दिखनेवाली स्किन के लिए सोने से पहले रोज़ करें ये 4 काम, पास नहीं फटकेगा बुढ़ापा

तिलों को दूर करने में सहायक घरेलू नुस्खे (home remedies for beauty spot)

एप्पल साइडर विनेगर (apple cider vinegar: home remedies for beauty spot)

एप्पल साइडर विनेगर के उपयोग से बिना किसी निशान के साथ तिल (home remedies for beauty spot)से छुटकारा पाया जा सकता है।

कैसे करें प्रयोग

सबसे पहले रूई के टुकड़े पर विनेगर की कुछ बूंदें डालें।

अब रुई को तिल के चारों तरफ लगाएं और पट्टी बांध लें।

इसे लगभग एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें।

इस नुस्खे को तब तक करें जब तक कि तिल गायब नहीं हो जाता।

आयोडीन का घोल

तिल को हटाने में आयोडीन का घोल काफी कारगर सबित होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अधिक मात्रा में आयोडीन जहर होता है। तिल को निकालने (home remedies for beauty spot) में इसका उपयोग करने पर इस घोल को निगलें नहीं।

कैसे करें उपयोग

तिल को दूर करने के लिए दिन में दो बार आयोडीन को इस पर लगाएं और बेंडेड की सहायता से इसे ढक लें ।

दिन में दो बार यानी के सुबह और रात में लगाएं।

लगभग एक सप्ताह के बाद तिल निकल जाएगा।

लहसुन (garlic: home remedies for beauty spot)

लहसुन के जरिए भी तिल और तिल के निशान को हटाया जा सकता है।

कैसे करें प्रयोग

लहसुन की एक कली लें और इसे आधा काट लें।

अब इस आधे कटे भाग को तिल (home remedies for beauty spot) पर रख कर बांध लें और रात भर बंधा रहने दें।

कुछ दिनों तक इस प्रक्रिया को दोहराने पर चेहरे के तिल निकल जाते हैं।

बेकिंग सोडा और अरंडी के तेल

ये मिश्रण आपको तिल निकालने में मदद कर सकता है, बस आपको इसे सही से प्रयोग करने की जरूरत है।

कैसे करें प्रयोग

एक चुटकी बेकिंग सोडा़ लें तथा उसमें कुछ बूंदें अरंडी का तेल मिलाएं।

इस मिश्रण को अच्छी तरह से हिलाएं जिससे कि एक पेस्ट बन जाए।

अब इसे तिल पर लगाएं और रात भर के लिए छोड़ दें।

इस प्रक्रिया को कुछ दिनों तक दोहराएं, कुछ समय बाद तिल जाने लगेंगे