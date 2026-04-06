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बालों की ड्राईनेस को लॉक करते हैं ये 3 हेयर मास्क, फ्रिजिनेस को दूर कर बनाते हैं सिल्की-शाइनी

Balo Ki Dryness Kaise Dur Kare: अगर गर्मियां शुरू होते ही आपके बाल रूखे, बेजान और डैमेज होने लगे हैं तो हमारे बताए इन 3 में से किसी भी एक हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं।

बालों की ड्राईनेस को लॉक करते हैं ये 3 हेयर मास्क, फ्रिजिनेस को दूर कर बनाते हैं सिल्की-शाइनी

Written by Vidya Sharma |Published : April 6, 2026 9:35 AM IST

Dry Hair Ke Liye 3 Best Hair Mask: गर्मियां आते ही हमारे बाल धूप में ज्यादा रहने की वजह से ड्राई हो जाते हैं। परेशानी और भी बढ़ जाती है जब स्कैल्प पसीने से चिपचिपी नजर आए और बार झाड़ू से सूखे और जड़जड़े। हर लड़की चाहती है कि उसके बाल भले ही लंबे हों या न हो, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। लेकिन आज के जमाने में जहां धड़ल्ले से केमिकल वाले हेयर केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में बालों को हेल्दी और मजबूत रखना किसी चुनौती से कम नहीं है।

यही कारण है कि आज हम आपको इस लेख में 3 ऐसे असरदार हेयर मास्क के बारे में बताने वाले हैं, जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। यह बालों की ड्राईनेस को दूर कर, उनके मॉइस्चर को लॉक करने में मदद करते हैं। आइए आपको तीन तरह के अनोखे हेयर मास्क बनाने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताएं।

बालों को हाइड्रेट रखने के लिए हेयर मास्क

अगर आपके बाल हाइड्रेशन की कमी की वजह से ड्राई हो गए हैं तो आप हनी-सेरामाइड हेयर मास्क उपयोग कर सकते हैं। यह हेयर मास्क खासतौर पर ड्राई और डल बालों के लिए है। इसमें मिरसालेही शहद, जोकी एक प्रीमियम, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाला शहद होता है और सेरामाइड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो बालों को गहराई से हाइड्रेट करते हैं।

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यह मास्क बालों को भारी किए बिना उन्हें सॉफ्ट, स्मूद और शाइनी बनाता है। इसकी खास बात यह है कि यह बालों की नमी को लॉक करता है, जिससे लंबे समय तक ड्रायनेस नहीं होती। अगर आपके बाल बेजान और रूखे लगते हैं, तो यह मास्क हल्की लेकिन असरदार हाइड्रेशन देता है।

डीप रिपेयर के लिए आजमाएं ये हेयर मास्क

गर्मियों में सूरज से सिर्फ हमारी स्किन ही डैमेज नहीं होती है, बल्कि बाल भी होते हैं। ऐसे में आपको एक ऐसे रिच और डीप रिपेयर करने वाला हेयर मास्ककी जरूरत है, जो खासकर डैमेज और कलर-ट्रीटेड बालों के लिए फायदेमंद हो। ऐसे में आप इंटेंसिव रिपेयर हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हेयर मास्क में एंजेलिका, यलंग-यलंग, स्वीट ऑरेंज, लैवेंडर और जेरेनियम के एसेंशियल ऑयल का मिश्रण होता है, जो बालों को मजबूती प्रदान करते हैं और उन्हें रेशमी बनाते हैं।

इसका फार्मूला स्किनकेयर की तरह डिजाइन किया गया है, जो बालों को अंदर से पोषण देता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह बालों की फ्रिज को कम करता है और शाइन बढ़ाता है। अगर आपके बाल हीट स्टाइलिंग या केमिकल ट्रीटमेंट से खराब हो गए हैं, तो यह मास्क उन्हें रिपेयर करने में मदद करता है।

एडवांस्ड डैमेज कंट्रोल के लिए हेयर मास्क

अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए हैं तो आप ऐसे हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें K18Peptide हो। यह एक जैव-इंजीनियर पेप्टाइड है जो बालों के केराटिन चेन में गहराई तक जाकर टूटे हुए पॉलिपेप्टाइड चैन और डाईसल्फाइड बॉन्ड को फिर से जोड़ता है, जिससे बाल अंदर से मजबूत होते हैं।

ऐसे हेयर मास्क एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वाले होते हैं, जो बालों को अंदर से रिपेयर करते हैं। यह पारंपरिक मास्क की तरह सिर्फ ऊपर से कंडीशन नहीं करता, बल्कि केराटिन चैन को री-कनेक्ट करके बालों की स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी को बेहतर बनाता है। यह खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके हैं लेकिन वे हल्का और मूवमेंट वाला रिजल्ट चाहते हैं।

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Highlights

  • अपने बालों को डैमेज होने से बचाने के लिए हनी हेयर मास्क का इस्तेमाल करें।
  • धूप में निकलने से पहले हेयर मिस्ट या हेयर डैमेज प्रोटेक्शन स्प्रे का इस्तेमाल करें।
  • अगर बाल बहुत ही ज्यादा ड्राई हो गए हैं तो केराटिन रिच एंड केमिकल फ्री हेयर केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More