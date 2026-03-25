योग, आयुर्वेद, पंचकर्म और नेचुरोपैथी से पंतजलि योगपीठ में होता है बीमारियों का इलाज, जानें क्या है ट्रीटमेंट का पूरा प्रोसेस

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एक तेज आवाज के साथ सुबह की नींद खुलना और फिर पूरा दिन एक शेड्यूल के साथ बिताना। 8 बजे ऑफिस की मीटिंग, 11 बजे ऑफिस पहुंचना, 2 बजे लंच और फिर शाम को 7 बजे घर पहुंचकर खाना बनाना और फिर थक हारकर 10 बजे बेड पर लेटना, इसके बाद मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए रात को सो जाना। हम जैसे ज्यादातर लोग रोजाना एक जैसी ही जिंदगी जीते हैं। इस तरह की जिंदगी की वजह से थायराइड, डायबिटीज, पीरियड्स से जुड़ी अनियमितता जैसी परेशानियां होती हैं। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हम सुबह आंख खुलने के बाद दवा खाते हैं, रात को सोने से पहले दवा खाते हैं और न जाने दिन में कितनी बार दवा खाते हैं। लेकिन, रूक जाइए इस तरह ढेर सारी दवाइयां खाने से शरीर की परेशानियां कम होने के बजाय समय के साथ बढ़ती जाती हैं। आम लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव और आयुर्वेदाचार्य बाला कृष्णा ने पंतजलि योगपीठ की शुरुआत की है।
पतजंलि एक ऐसी कंपनी है, जो सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बल्कि हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ बनाया गया है। पतंजलि योगपीठ एक ऑल इन वन हेल्थ सेंटर है। इस आयुर्वेदिक सेंटर में सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है, बल्कि उसे जड़ से खत्म करने पर जोर दिया जाता है। पतंजलि योगपीठ में योग, आयुर्वेद, पंचकर्म और नेचुरोपैथी जैसी प्रक्रिया से बीमारियों का इलाज किया जाता है।
जहां आम लोगों की शुरुआत सुबह अलार्म और चाय के साथ होती है। वहीं, पतंजलि योगपीठ में सुबह की शुरुआत होती है योग और प्राणायाम से। यहां योग और प्राणायाम के लिए एक बड़ा सा हॉल बनाया गया है, जहां प्रतिदिन नियमित रूप से हजारों की संख्या में योग करते हैं। इस हॉल में योग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये शरीर के साथ-साथ दिमाग को भी शांत करने का काम करता है। योग के बाद आयुर्वेदिक वैद्य शेड्यूल के हिसाब से मरीज की बीमारी का इलाज करते हैं।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां हर मरीज को एक तरह की दवा नहीं दी जाती है। यहां मरीज का इलाज बीमारी का आधार, बॉडी का टाइप (वात, पित्त, कफ) और एलर्जी के हिसाब से किया जाता है। किसी भी हॉस्पिटल और आयुर्वेदिक सेंटर के मुकाबले पतंजलि योगपीठ का आतंरिक वातावरण काफी शांत है। इसलिए यहां पर मरीज को शांति मिलती है।
यहां की खास बात यह है कि सिर्फ बीमारी को विभिन्न प्रकार की दवाओं से दबाया नहीं जाता, बल्कि जड़ी-बूटी, विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक थेरेपी के जरिए इसे मैनेज किया जाता है।
मरीज की स्थिति को देखकर बीमारी का इलाज किया जाता है। आइए, स्टेप-बाय-स्टेप जानते हैं इलाज की पूरी प्रक्रिया-
अगर आप भी किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं या किसी बीमारी के इलाज में दवाएं खा-खाकर थक चुके हैं, तो एक बार पतंजलि योगपीठ में आकर यहां के इलाज को अपनाकर देखिए।
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