Hormones Ko Healthy Rakhne Ke Liye Kya Kare: महिलाओं के शरीर में होने वाले अधिकतर बदलाव हार्मोनल चेंजेस से होते हैं। फिर चाहे यह मोटापा हो, चेहरे पर आने वाले दाने हों या अचानक वजन का कम होना हो। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि महिलाएं अपनी सेहत का सही से ख्याल नहीं रखती हैं। वह न पूरी तरह से पोषण युक्त खाना खा पाती हैं और न ही पर्याप्त नींद ले पाती हैं। हम अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, इसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर दीक्षा भावसार ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है।
दीक्षा एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जो सोशल मीडिया पर अधिक प्रचलित हैं। वह अपने हैंडल पर हेल्थ से जुड़े कंटेंट पोस्ट करती हैं और नेचुरल उपाय बताती हैं। उन्होंने अपने अकाउंट पर एक पोस्ट की, जिसमें 10 अलग-अलग ऐसी चीजों के बारे में बताया है, जिन्हें खाने से महिलाओं के हार्मोन बैलेंस रहेगें। यह 10 चीजें कौन सी हैं?, आइए हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं।
पहले नम्बर पर डॉक्टर दीक्षा ने शतावरी के फायदों के बारे में बताया है। आपको बता दें कि यह एस्ट्रोजन को बैलेंस रखता है। फर्टिलिटी और पीरियड्स के साथ-साथ पीसीओएस को भी सपोर्ट करता है। इसके अलावा विटेलिटी और ल्यूब्रिकेशन को इंप्रूव करने में फायदेमंद होता है। आपको रोज रात को एक गिलास दूध में आधा चम्मच शतावरी मिलाकर पीना है।
दूसरे नंबर में पर तिल के बीज हैं, जो प्रोजेस्टेरोन को सपोर्ट करने, ओवेल्यूशन को इंप्रूव करने और यूट्रस को स्ट्रेंथ देने का काम करता है। आपको इनका लाभ पाने के लिए रोजाना 1 चम्मच तिल को रोस्ट करके खाना है। यानी कि अगर आप तिल खाते हैं तो यह आपकी फर्टिलिटी को मजबूत करने में मदद करता है।
स्ट्रेस कम करने के लिए जरूरी है कि आप रोजाना एक गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर पिएं। यह कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को कम करने, पीसीओएस और थायराइड को ठीक करने और स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने में मददकरता है। जब स्ट्रेस कम होगा तो आप मानसिक रूप से भी हेल्दी रहेंगे।
अगर आपको समय पर पीरियड्स नहीं आते हैं और शरीर में हमेशा थकान महसूस होती है तो खजूर खाना शुरू करें। डॉक्टर दीक्षा ने बताया कि रोजाना 2-3 भीगे हुए खजूर खाती हैं तो यह आपके मेंसुरल साइकिल को इंप्रूव करने में मदद करता है, शारीरिक कमजोरी को दूर करता है और फर्टिलिटी को सपोर्ट करने का काम करता है।
डॉक्टर दीक्षा मे मोरिंगा को सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बताया है। यह इंसुलिन को बैलेंस रखता है। पीसीओएस को ठीक रखने में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। इसे बस आप रोज एक समय के खाने आधा चम्मच मिलाकर खाएं। रोजाना की यह कुछ आदतें आपके हार्मोन को हेल्दी बनाने में मदद करेगी।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
