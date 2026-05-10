बाल झड़ने की समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेद पर ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं लोग?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 10, 2026 1:14 PM IST
Medically Verified By: Dr. Himanshu Singh
आजकल लोगों सिर धोने और बालों में मालिश करने से भी डर लगने लगा है, क्योंकि सिर धोते समय अपने हाथों में टूटे हुए बालों का गुच्छा देखना किसी बुरी सपने से कम नहीं है। बाल झड़ना आज के समय में काफी कॉमन हो चुका है और लोग इससे पीछे छुड़ाने के लिए महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स से लेकर घर के देसी नुस्खों तक हर तरीके अपना रहे हैं लेकिन कुछ लोगों का हेयर फॉल फिर भी नहीं रुकता है। लेकिन यह देख गया है कि जब बात हेयर फॉल की आती है तो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट से ज्यादा आयुर्वेद पर भरोसा करते हैं और हो भी क्यों नहीं क्योंकि आयुर्वेद में बालों का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। आयुर्वेद व पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु सिंह ने इस लेख में बताया कि आखिर किस तरह से बाल झड़ने की समस्या को रोकने में आयुर्वेद प्रभावी रूप से काम करता है।
बाल झड़ना केवल एक सौंदर्य समस्या नहीं है, बल्कि यह तनाव, खराब जीवनशैली और शरीर के अंदरूनी असंतुलन का संकेत होता है। कम उम्र में बालों का पतला होना, रूसी, समय से पहले सफेद बाल और लगातार हेयर फॉल जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन सभी समस्याओं के लिए आयुर्वेद एक बहुत ही कारगर उपाय है।
आयुर्वेद के अनुसार बाल केवल बाहरी सौंदर्य का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि शरीर की धातुओं, विशेषकर अस्थि धातु स्थिति का प्रतिबिंब हैं। जब शरीर में पोषण की कमी, पाचन की कमजोरी, तनाव,कृमि रोग, अनियमित दिनचर्या या पित्त दोष का असंतुलन होता है, तो उसका असर सबसे पहले त्वचा और बालों पर दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि आयुर्वेद बाल झड़ने को केवल स्कैल्प की समस्या मानकर नहीं चलता, बल्कि पूरे शरीर और मानसिक स्थिति से जोड़कर देखता है।
(और पढ़ें - क्या बार-बार शैंपू करने से बाल झड़ने लगते हैं?)
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में देर रात तक जागना, फास्ट फूड, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, मानसिक तनाव और नींद की कमी आम हो चुकी है। ये सभी कारक शरीर में पित्त और वात असंतुलन बढ़ाकर बालों की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं। आयुर्वेद इस समस्या के समाधान में केवल दवा नहीं देता, बल्कि आहार, दिनचर्या, मानसिक शांति और प्राकृतिक देखभाल पर भी समान रूप से जोर देता है।
आयुर्वेद में बाल झड़ने की समस्या को रोकने उसकी जड़ यानी बाल झड़ने की समस्या जिस कारण से हो रही है उसका इलाज किया जाता है। जिसके लिए भृंगराज, आंवला, ब्राह्मी, मेथी, नीम और नारियल तेल जैसे पारंपरिक आयुर्वेदिक तत्व वर्षों से बालों की देखभाल में उपयोग किए जाते रहे हैं। नस्य (नाक में औषध सिद्ध तैल का डालना), शिरोधारा, जलौकावचरण, बस्ती इत्यादि पंचकर्म चिक्तिसा से इन समस्याओं से जड़ से छुटकारा पाया जा सकता है।
ये सभी चिकित्सा पद्धति न सिर्फ बालों को बाहरी चमक देते है, बल्कि जड़ों को पोषण देकर लंबे समय तक मजबूती प्रदान करते हैं। इसके साथ ही आयुर्वेदिक उपचारों को कम दुष्प्रभाव वाला माना जाता है, इसलिए जिन लोगों को लंबे समय से हेयरफॉल की समस्या है वे इन्हें लंबे समय तक अपनाना सुरक्षित समझते हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल बाल झड़ने की समस्या से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल हेयरफॉल या किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आनुवंशिक, हार्मोनल, पोषण संबंधी, और पर्यावरणीय कारक आदि।
विटामिन डी, आयरन, बायोटिन (विटामिन बी7), और जिंक की कमी से बाल झड़ते हैं।
बालों का झड़ना कम करने के लिए बैलेंस डाइट लें, स्कैल्प पर मसाज करें और स्ट्रेस कम लें।
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