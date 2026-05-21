वजन को कम करने के लिए आयुर्वेद को दवाओं से अच्छा विकल्प क्यों मानते हैं लोग?

शरीर के बढ़ते वजन कम कम करने के लिए वैसे तो अलग-अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स व अन्य ट्रीटमेंट आ रहे हैं, जबकि यह सच है कि आज भी लोग आयुर्वेदिक चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इस लेख में जानेंगे आखिर वजन कम करने के लिए आयुर्वेद पर क्यों भरोसा करते हैं लोग।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 21, 2026 7:01 PM IST

Medically Verified By: Dr. Himanshu Singh

ayurveda treatment for weight loss (image credit: chatgpt)

आज के समय में बढ़ते वजन पर रोक लगाना आसान काम नहीं रहा है, क्योंकि वजन कम करना सिर्फ अकेले एक्सरसाइज या अकेले डाइट के बस की बात नहीं है। इन दोनों को फॉलो करना है और वह भी एक बैलेंस बनाते हुए तब जाकर शरीर का वजन कम हो पाता है। वैसे तो मार्केट में वेट लॉस ट्रीटमेंट भी आते हैं, लेकिन लोग वजन कम करने के आयुर्वेदिक तरीकों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वजन कम करने (वेट लॉस) के सफर में लोग अक्सर आधुनिक दवाओं या क्रैश डाइट के मुकाबले आयुर्वेद को एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प मानते हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ वजन घटाना नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाना है। आयुर्वेद व पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु सिंह ने इस लेख इस बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई जो दर्शाती हैं कि लोग वजन कम करने के लिए आयुर्वेद पर ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं।

समस्या का जड़ से इलाज

आधुनिक दवाएं अक्सर भूख को दबाने या फैट को जबरन बर्न करने का काम करती हैं, जो केवल ऊपरी इलाज है। इसके विपरीत, आयुर्वेद वजन बढ़ने के मूल कारण पर काम करता है, जैसे -

मंद अग्नि - पाचन अग्नि को तेज करना, जिससे पाचन क्रिया भी तेज हो जाती है।

दोषों का असंतुलन - शरीर में कफ दोष की अधिकता को संतुलित करना।

आम शोधन - शरीर में जमा विषैले तत्वों (टॉक्सिन्स) को बाहर निकालना, जिससे वजन प्राकृतिक रूप से घटने लगता है।

साइड इफेक्ट्स का डर नहीं

यह लोगों का भरोसा आज भी आयुर्वेद पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा में किसी तरह का साइड इफेक्ट होने का खतरा नहीं रहता है। वजन घटाने वाली एलोपैथिक दवाओं या सप्लीमेंट्स के कई बार गंभीर नुकसान हो सकते हैं, जैसे घबराहट, अनिद्रा, पाचन तंत्र का खराब होना या किडनी-लिवर पर दबाव। वहीं आयुर्वेद में प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही वैद्य के परामर्श से और सही तरीके से लेने पर इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते।

संतुलित तरीके से वजन कम होना

अक्सर देखा जाता है कि क्रैश डाइट या दवाएं छोड़ने के बाद वजन दोगुनी तेजी से वापस बढ़ जाता है (जिसे यो-यो इफेक्ट कहते हैं)। आयुर्वेद जीवनशैली और खान-पान में बदलाव (आहार और विहार) पर जोर देता है। इससे जो वजन कम होता है, वह स्थाई (Sustainable) होता है।

हर व्यक्ति का शरीर अलग

आयुर्वेद मानता है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग है। इसमें 'वन साइज फिट्स ऑल' (सबके लिए एक नियम) का सिद्धांत नहीं चलता। व्यक्ति की प्रकृति (वात, पित्त, कफ) को देखकर ही डाइट और दवाएं और पंचकर्म तय की जाती हैं, जिससे परिणाम ज्यादा सटीक और सुरक्षित मिलते हैं।

संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार

आयुर्वेद केवल वजन की मशीन पर नंबर काम नहीं करता, बल्कि वजन घटने के साथ-साथ व्यक्ति को कई अन्य फायदे भी महसूस होते हैं:

ऊर्जा के स्तर (Energy levels) में बढ़ोतरी।

त्वचा में चमक आना और बेहतर पाचन।

तनाव और हार्मोनल असंतुलन का ठीक होना।

किन बातों का ध्यान रखें?

आयुर्वेदिक चिकित्सक और पंचकर्म विशेषज्ञ हिमांशु ने बताया कि कुछ तथाकथित हर्बल वेट लॉस प्रोडक्ट्स में स्टेरॉयड्स, हेवी मेटल्स, हार्मफुल स्टिम्युलेशन और कई केमिकल पाए जा सकते हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह केवल “Detox” या “Fat Melting” जैसे प्रोडक्ट्स या दवाओं पर भरोसा करना भी ठीक नहीं। बल्कि वैद्य की सलाह, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम वजन कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।

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डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल वजन कम करने के आयुर्वेदिक उपाय जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।