वजन को कम करने के लिए आयुर्वेद को दवाओं से अच्छा विकल्प क्यों मानते हैं लोग?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 21, 2026 7:01 PM IST
Medically Verified By: Dr. Himanshu Singh
आज के समय में बढ़ते वजन पर रोक लगाना आसान काम नहीं रहा है, क्योंकि वजन कम करना सिर्फ अकेले एक्सरसाइज या अकेले डाइट के बस की बात नहीं है। इन दोनों को फॉलो करना है और वह भी एक बैलेंस बनाते हुए तब जाकर शरीर का वजन कम हो पाता है। वैसे तो मार्केट में वेट लॉस ट्रीटमेंट भी आते हैं, लेकिन लोग वजन कम करने के आयुर्वेदिक तरीकों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। वजन कम करने (वेट लॉस) के सफर में लोग अक्सर आधुनिक दवाओं या क्रैश डाइट के मुकाबले आयुर्वेद को एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प मानते हैं। इसके पीछे का कारण सिर्फ वजन घटाना नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाना है। आयुर्वेद व पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर हिमांशु सिंह ने इस लेख इस बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई जो दर्शाती हैं कि लोग वजन कम करने के लिए आयुर्वेद पर ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं।
आधुनिक दवाएं अक्सर भूख को दबाने या फैट को जबरन बर्न करने का काम करती हैं, जो केवल ऊपरी इलाज है। इसके विपरीत, आयुर्वेद वजन बढ़ने के मूल कारण पर काम करता है, जैसे -
यह लोगों का भरोसा आज भी आयुर्वेद पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा में किसी तरह का साइड इफेक्ट होने का खतरा नहीं रहता है। वजन घटाने वाली एलोपैथिक दवाओं या सप्लीमेंट्स के कई बार गंभीर नुकसान हो सकते हैं, जैसे घबराहट, अनिद्रा, पाचन तंत्र का खराब होना या किडनी-लिवर पर दबाव। वहीं आयुर्वेद में प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का उपयोग किया जाता है, इसलिए सही वैद्य के परामर्श से और सही तरीके से लेने पर इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते।
अक्सर देखा जाता है कि क्रैश डाइट या दवाएं छोड़ने के बाद वजन दोगुनी तेजी से वापस बढ़ जाता है (जिसे यो-यो इफेक्ट कहते हैं)। आयुर्वेद जीवनशैली और खान-पान में बदलाव (आहार और विहार) पर जोर देता है। इससे जो वजन कम होता है, वह स्थाई (Sustainable) होता है।
आयुर्वेद मानता है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग है। इसमें 'वन साइज फिट्स ऑल' (सबके लिए एक नियम) का सिद्धांत नहीं चलता। व्यक्ति की प्रकृति (वात, पित्त, कफ) को देखकर ही डाइट और दवाएं और पंचकर्म तय की जाती हैं, जिससे परिणाम ज्यादा सटीक और सुरक्षित मिलते हैं।
आयुर्वेदिक चिकित्सक और पंचकर्म विशेषज्ञ हिमांशु ने बताया कि कुछ तथाकथित हर्बल वेट लॉस प्रोडक्ट्स में स्टेरॉयड्स, हेवी मेटल्स, हार्मफुल स्टिम्युलेशन और कई केमिकल पाए जा सकते हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह केवल “Detox” या “Fat Melting” जैसे प्रोडक्ट्स या दवाओं पर भरोसा करना भी ठीक नहीं। बल्कि वैद्य की सलाह, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम वजन कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल वजन कम करने के आयुर्वेदिक उपाय जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।