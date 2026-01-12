किन लोगों को सेब का सिरका नहीं लेना चाहिए?

Who cannot take Apple Cider Vinegar According to ayurveda: आयुर्वेद के अनुसार, सेब का सिरका हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है। इसलिए सेब का सिरका पीने से पहले ये जान लीजिए आपके लिए सही है (Kin Logo ko Apple Cider vinegar nahi lena chaiye) या नहीं।

Who cannot take Apple Cider Vinegar: आयुर्वेद में कहा गया है जो दवा किसी के लिए अमृत है, वही दूसरे के लिए विष भी हो सकती है। कुछ ऐसा ही सेब के सिरके के लिए भी है। सेब का सिरका कुछ लोगों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वहीं, कुछ लोगों के लिए सेब का सिरका हानिकारक होता है। दिल्ली की आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर डॉ. चंचल शर्मा का कहना है कि जिन्हें एसिडिटी, गैस या अल्सर की समस्या है, उन्हें सेब का सिरका किसी भी रूप में नहीं (Kin Logo ko Seb ka Sirka Nahi Leni Chaiye) लेना चाहिए।

आयुर्वेद के अनुसार, सेब का सिरका अम्लीय होता है। अगर आपको पहले से ही एसिड रिफ्लक्स, पेट में गैस, पेट में जलन, पेप्टिक अल्सर की समस्या है और आप सेब का सिरका पीते हैं तो इससे आपकी समस्या बढ़ सकती है।

किन लोगों को सेब का सिरका नहीं लेना चाहिए?

पित्त प्रकृति वाले लोग- आयुर्वेदिक डॉक्टर का कहना है कि अगर आपकी प्रकृति पित्त प्रधान है, तो सेब का सिरका आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको अक्सर ज्यादा गर्मी लगना, गुस्सा जल्दी आना, मुंह के छाले, त्वचा पर रैशेज की समस्या रहती है तो आप पित्त प्रकृति के हैं। ऐसे लोगों को सेब के सिरके का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉ. चंचल शर्मा का कहना है कि पित्त प्रकृति के लोग सेब के सिरके का सेवन करें, तो इससे चेहरे के पिंपल्स, ज्यादा गर्मी लगना और मुंह के छाले की परेशानी बढ़ सकती है। पेट की परेशानी- जिन लोगों को पहले से ही पेट में दर्द, गैस, कब्ज, एसिड रिफ्लक्स और पेट में जलन की समस्या है, उन्हें सेब के सिरके का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जब पाचक अग्नि कमजोर और पित्त असंतुलित हो, तब अम्लीय पदार्थ विष के समान होता है। इस स्थिति में सेब का सिरका पीने से पाचन से जुड़ी बीमारियां बढ़ सकती है। दांत और मसूड़ों की बीमारी वाले- जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि सेब का सिरका अम्लीय होता है। जिन्हें दांतों और मसूड़ों की समस्या होती है उन्हें किसी भी परिस्थिति में सेब का सिरका नहीं लेना चाहिए। सेब का सिरका लेने से दांतों की इनेमल को नुकसान पहुंच सकता है। इससे दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए- प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होते हैं। ऐसे में अगर महिलाएं सेब का सिरका लें तो इससे पेट में जलन, उल्टी और गर्भाशय में उत्तेजना जैसी समस्याएं होती हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को किसी भी परिस्थिति में सेब का सिरका नहीं लेना चाहिए। बच्चे और बुजुर्गों को- छोटे बच्चों की पाचन तंत्रिका पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती है। इसके अलावा बुजुर्गों की पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। जिसके कारण बच्चों और बुजुर्गों के लिए सेब का सिरका उपयुक्त नहीं माना जाता है।

सेब का सिरका हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता है।

पित्त प्रकृति के लोगों को सेब का सिरका नहीं पीना चाहिए।

प्रेग्नेंसी में भी सेब का सिरका नहीं लेना चाहिए।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।