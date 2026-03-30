कंसीव नहीं कर पा रही हैं? आयुर्वेदाचार्य ने बताया क्या करें, जिससे प्रेग्नेंट होने में मिलेगी मदद

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what to do and what avoid to conceive pregnancy pregnant : आज के समय में नॉर्मल तरीके से प्रेग्नेंसी कंसीव करना काफी मुश्किल हो गया है। गलत खानपान, मानसिक तनाव, पीसीओडी, पीसीओएस और देरी से शादी करने के कारण महिलाएं प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं कर पा रही हैं। प्राकृतिक तरीके से प्रेग्नेंसी कंसीव करना जब मुश्किल हो जाता है, तब लोग आईवीएफ और अन्य तरीकों को अपनाने के बारे में सोचते हैं। आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें प्रेग्नेंसी कंसीव करने में परेशानी आ रही है, तो कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाकर देखिए।
दिल्ली की आशा आयुर्वेदा की डायरेक्टर और आयुर्वेदाचार्य डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि आयुर्वेद में गर्भधारण करने के लिए मन, मस्तिष्क और भावनाओं का समन्वय होना बहुत जरुरी है। जब यह तीनों चीजें समन्वय में रहती हैं तो मन शांत रहता है और शरीर की प्रतिक्रिया भी बेहतर बनती है। इससे प्रेग्नेंसी कंसीव करना आसान हो जाता है।
डॉ. चंचल शर्मा का कहना है कि आयुर्वेद प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए खानपान, लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सलाह देता है। लाइफस्टाइल संतुलित रहने पर न सिर्फ बीमारियों का खतरा कम होता है, बल्कि यह प्रेग्नेंसी जल्दी कंसीव करने में भी मदद करता है।
आयुर्वेद में गर्भधारण के लिए “आहार” को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जल्दी प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए खानपान का सही होना बहुत जरूरी होता है। महिलाएं अपने आहार में नियमित रूप से हरी सब्जियां, ताजे फल, घी, और दूध जैसी चीजों को शामिल करें। प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए रोजाना थोड़ी मात्रा में ड्राई फ्रूट्स, सीड्स और नट्स को शामिल करें।
[caption id="attachment_1089361" align="alignnone" width="1200"] प्रेग्नेंसी कंसीव करने से पहले पंचकर्न करवाने की सलाह दी जाती है।[/caption]
हमारे साथ बातचीत में डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि आयुर्वेद में गर्भधारण से पूर्व बीज संस्कार किया जाता है जिसमे पंचकर्म थेरेपी होता है। इसकी मदद से शरीर के अंदर मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। आयुर्वेद में पंचकर्म जैसी थेरेपी शरीर को डिटॉक्स करके प्रेग्नेंसी कंसीव करने की प्रक्रिया को आसान बनाती है।
प्रेग्नेंसी कंसीव करने में विभिन्न प्रकार के योगासन भी आपकी मदद कर सकते हैं। कपालभाति, भुजंगासन, और अनुलोम-विलोम जैसे योगासन करने से मन और शरीर दोनों शांत करते हैं। आयुर्वेदाचार्य बताती हैं कि इस तरह के योगासन प्रतिदिन 30 मिनट करने से गर्भाशय और अंडाशय दोनों ही प्रजनन के लिए तैयार होते हैं।
प्रेग्नेंसीकंसीव करने के लिए सही समय पर संबंध बनाना भी बहुत जरूरी होता है। महिलाओं के 3 गोल्डन डेज होते हैं जिस दौरान उनकी प्रजनन क्षमता सबसे अधिक होती है। इन दिनों को ओवुलेशन पीरियड कहते हैं और कपल को ऐसे दिनों में संबंध अवश्य बनाना चाहिए। ओवुलेशन पीरियड में संबंध बनाने से प्रेग्नेंसी की संभावना कई गुणा ज्यादा रहती है।
आयुर्वेद में कुछ ऐसे हर्ब्स बताए गए हैं जो प्राकृतिक रूप से आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इनमे शामिल हैं: सफ़ेद मूसली, अश्वगंधा, और शतावरी। प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए इन जड़ी-बूटियों का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
[caption id="attachment_1261238" align="alignnone" width="1200"] प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए खानपान और संतुलित जीवन होना जरूरी है।[/caption]
डॉ. चंचल शर्मा का कहना है कि जल्दी प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए कुछ चीजों को करने से बचना चाहिए। आइए आगे जानते हैं इसके बारे में-
प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से परहेज करें। बहुत ज्यादा तेल, मसाले और शक्कर वाला करने से बचें।
बहुत ज्यादा कॉफी, चाय, या शराब महिलाएं के अंडाणुओं की क्वालिटी को खराब कर सकता है। प्रेग्नेंसी कंसीव करने के लिए ज्यादा कैफीन और अल्कोहल का सेवन करने से बचें।
आयुर्वेद में बताया गया है की आहार के साथ विहार का अच्छा होना भी प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए देर रात तक नहीं जागना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए।
डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि अगर किसी कपल को 2 से 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और वो लगातार प्रेग्नेंसी कंसीव करने में असफल रहा है, तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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