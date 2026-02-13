बच्चों के शरीर को खोखला कर देती है प्रोटीन की कमी, डॉक्टर ने कहा- पेरेंट्स इन 5 लक्षणों पर जरूर दें ध्यान

What are the early signs of protein deficiency in children: डॉक्टर के अनुसार, अगर बच्चे को रोजाना पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन न मिले, तो उसका शरीरिक और मानसिक विकास धीमा पड़ जाता है।

What are the early signs of protein deficiency in children: आज के समय में फास्ट फूड और जंक फूड की बढ़ती आदतों के कारण बच्चों में प्रोटीन की कमी एक आम समस्या बनती जा रही है। प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है, जो बच्चों के खाने में पर्याप्त मात्रा में शामिल न हो, तो इससे उनका शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास प्रभावित हो जाता है। नई दिल्ली के मॉडल टाउन स्थित यथार्थ हॉस्पिटल के चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट डॉ. शैलेश कुमार शर्मा के अनुसार, बच्चों में प्रोटीन की कमी गंभीर मामलों में यह स्थिति कुपोषण (Malnutrition) का रूप ले सकती है। छोटे बच्चों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि उनका शरीर तेजी से बढ़ रहा होता है।

बच्चों में प्रोटीन की कमी के लक्षण- Symptoms of Protein Deficiency in Children

शारीरिक विकास में रुकावट- डॉ. शैलेश कुमार शर्मा का कहना है कि अगर आपके बच्चे की लंबाई उम्र के अनुसार नहीं बढ़ रही है। साथ ही, उसका वजन कम नहीं हो रहा है, तो यह प्रोटीन की कमी का पहला संकेत हो सकता है। मांसपेशियों की कमजोरी- प्रोटीन की कमी से जूझने वाले बच्चों में अक्सर मांसपेशियों की कमजोरी देखी जाती है। प्रोटीन की कमी से जूझने वाले बच्चे कमजोर और थके-थके लग सकते हैं। अगर आपका बच्चा अक्सर सुस्त और थका हुआ नजर आता है, तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें। बार-बार बीमारी- मायो क्लीनिक की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि प्रोटीन इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से सर्दी-जुकाम, संक्रमण और अन्य बीमारियां जल्दी पकड़ लेती हैं। जो बच्चे बार-बार बीमार पड़ते हैं, तो यह प्रोटीन की कमी के कारण हो सकता है। बाल और त्वचा से जुड़ी समस्या- प्रोटीन सिर्फ बच्चों के शरीर के लिए नहीं बल्कि बाल और त्वचा के लिए भी जरूरी है। बच्चों के शरीर में प्रोटीन की कमी होने से बाल पतले, रूखे या झड़ने लगते हैं। त्वचा बेजान और सूखी दिखाई दे सकती है। ध्यान केंद्रित करने में परेशानी- प्रोटीन की कमी से मानसिक विकास भी धीमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चों का दिमाग पढ़ाई, खेलकूद वाली चीजों में भी नहीं लगता है।

बच्चों को रोज कितना प्रोटीन चाहिए?

बच्चों की उम्र के अनुसार प्रोटीन की आवश्यकता अलग-अलग होती है:

S. NO बच्चे की उम्र कितना प्रोटीन चाहिए 1. 1- 3 साल लगभग 13 ग्राम प्रतिदिन 2. 4- 8 साल लगभग 19 ग्राम प्रतिदिन 3. 9-13 साल लगभग 34 ग्राम प्रतिदिन 4. 14 -18 साल 45- 52 ग्राम प्रतिदिन

आपके बच्चे की प्रोटीन की जरूरत कई बार अलग भी हो सकती है। उम्र के आधार पर आपके बच्चों को रोजाना कितना प्रोटीन चाहिए, इस विषय पर डॉक्टर से बात करें।

प्रोटीन के कारण बच्चों को होने वाली बीमारियां

बच्चों में प्रोटीन की कमी कैसे पूरी करें?- Best Protein Rich Foods for Children

बच्चों में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए पेरेंट्स नीचे बताए गए फूड आइटम को डाइट में शामिल कर सकती हैंः

दालें और फलियां (दाल, राजमा, चना, मूंग और मसूर प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं।) दूध और डेयरी उत्पाद (दूध, दही, पनीर और चीज) अंडा, मछली और चिकन (अगर आप नॉन-वेज फूड खाते हैं) सोया और पीनट बटर (सोया चंक्स, टोफू और मूंगफली प्रोटीन से भरपूर होते हैं।) ड्राई फ्रूट्स और सीड्स (बादाम, काजू, अखरोट और कद्दू के बीज)

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।