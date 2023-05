Varun Dhawan Diet: शक्कर नहीं वरुण धवन खाते हैं ये मीठी चीज, खुद बताया अपना हेल्दी डाइट सीक्रेट

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन (Actor Varun Dhawan) ने हाल ही में बताया कि वे मीठा खाकर भी कैसे खुद को फिट रखते हैं।

Honey Health Benefits: शक्कर या चीनी खाने-पीने की चीजों का स्वाद तो बढ़ाती है लेकिन, यह हम सब जानते हैं कि शक्कर का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। इसीलिए, बहुत से लोग शक्कर से पूरी तरह परहेज करते हैं। लेकिन, वहीं कई बार लोग खाने-पीने की कुछ चीजों में चीनी मिलाकर खाते या पीते हैं क्योंकि, उन्हें समझ नहीं आता कि शक्कर की जगह वह अपने खाने में क्या मिलाए। इस काम में वरुण धवन (Actor Varun Dhawan) से आपको थोड़ी मदद मिल सकती हैं। वरुण धवन को भी मीठा खाना पसंद है लेकिन वे शक्कर की जगह एक मिठास के लिए एक खास चीज का इस्तेमाल करते हैं और यह नेचुरल इंग्रीडिएंट है शहद या हनी।

वरुण धवन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बारे में लिखा कि वे मीठा खाकर भी कैसे खुद को फिट रखते हैं। वरुण ने लिखा कि वे शहद की एक डिबिया हमेशा अपने साथ रखते हैं और जरूरत होने पर उसका इस्तेमाल करते हैं। (Varun Dhawan consumes Honey instead of sugar in Hindi)

वरुण की तरह शहद खाना क्यों है स्वास्थ्य के लिए बेहतर ?

जैसा कि शहद एक हेल्दी और नेचुरल इंग्रीडिएंट के तौर पर कई तरह के नुस्खों (Ghaele Nushke) में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, आयुर्वेद में भी शहद (Honey in Ayurveda) को एक बहुत ही गुणकारी और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद फूड बताया गया है। वहीं, अपने मीठे स्वाद की वजह से शहद को शक्कर का एक हे्ल्दी पर्याय (healthy replacements of sugar) भी माना जाता है। शहद को वेट लॉस के लिए नींबू-गर्म पानी (Honey with lemon and hot water) के साथ पीने या अदरक-काली मिर्च के साथ इसे खाकर सर्दी-जुकाम से राहत पाने (home remedies for cough and cold) की कोशिश करते हैं. लेकिन, इनके अलावा भी शहद के कई फायदे हैं। शहद का सही तरीके से सेवन करके इसके सभी स्वास्थ्य लाभ पाए जा सकते हैं। यहां पढ़ें शहद का सेवन करने के भी फायदों (Honey Health Benefits) और शहद के सेवन के कुछ तरीकों के बारे में-

नियमित शहद खाने से होने वाले हेल्दी फायदे( Health benefits of consuming honey regularly)

शहद में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टेरियल गुण पाए जाते हैं। जिससे, यह सूजन, बैक्टेरिया और इंफेक्शन से शरीर को सुरक्षित रखते हैं और इसकी वजह से होने वाली समस्याओं से आराम दिलाने वाले फूड बन जाता है। वरुण धवन की तरह अगर आप भी नियमित शहद का सेवन करते हैं तो इससे ना केवल आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है बल्कि ये स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकते हैं-

मौसम बदलने के साथ अचानक से बढ़ जाने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ब्रोंकाइटिस, गले में खिचखिच और इंफेक्शन, अस्थमा या आंखों से जुड़ी समस्याओं से आराम पाने के लिए शहद का सेवन किया जा सकता है।

टीबी, हेपेटाइटिस और पाइल्स जैसी गम्भीर समस्याओं के लक्षणों से राहत पाने में भी शहद का सेवन लाभकारी है।

कॉन्स्टिपेशन (constipation), पेट के कीड़े (stomach worm) और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाता है। You may like to read थकान, कमजोरी, चक्कर आने और बार-बार हिचकी आने जैसी समस्याओं से आराम के लिए भी शहद का सेवन किया जा सकता है। वहीं, कुछ स्टडीज के अनुसार सीमित मात्रा में शहद का सेवन करने से अस्थमा, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों के लक्षणों से आराम दिला सकता है।

