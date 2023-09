समुद्र मंथन से निकला ये फूल अर्थराइटिस से लेकर डायबिटीज को करता है कंट्रोल, जानिए इसके 5 अद्भुत फायदे

Parijat Flower benefits

Parijat Benefits : परिजात के फूल और पत्तियों का प्रयोग करने से स्वास्थ्य की कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके कुछ अनोखे फायदों के बारे में-

Parijat Benefits : आयुर्वेद में कई तरह की फूल, पत्तियों और जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल होता है। इन जड़ी-बूटियों में परिजात का फूल शामिल है। ऐसी मान्यता है कि परिजात के फूलों का वृक्ष समुद्र मंथन से बाहर निकलता है। इसलिए हिन्दू धर्म में इस फूल को मंदिर में चढ़ाना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसकी खूशबू चारों को फैलती है, जो घर में उन्नति और संपन्नता का द्वार (Parijat tree mythology ) खोलती है। परिजात के फूलों को हरसिंगार के नाम से भी जाना जाता है। कई लोग इसे सिंघाड़ा के फूल भी कहते हैं। इसके अलावा इसके कई अन्य लाभ भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आयुर्वेद में भी इस फूल का काफी ज्यादा महत्व है। जी हां, परिजात के फूलों ही नहीं बल्कि इसकी पत्तियां, जड़ इत्यादि का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं परिजात के फूल से स्वास्थ्य को होने वाले अद्भुत फायदे?

1. बुखार को करता है कम

पारिजात को फूल विभिन्न कारणों से होने वाले बुखार की परेशानी को भी कम कर सकता है। यह मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बुखार सहित विभिन्न प्रकार के बुखार को ठीक करता है। हाल ही के अध्ययनों से पता चलता है कि पारिजात की पत्ती और छाल का अर्क बुखार को तुरंत ठीक करने के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। इतना ही नहीं, यह डेंगू और चिकनगुनिया बुखार में प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है।

2. अर्थराइटिस के लक्षणों को करे कम

परिजात के फूल गठिया की परेशानियों को दूर करने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके फूल और पत्तों में सूजनरोधी गुण होता है। साथ ही विशिष्ट तरह का ऑयल मौजूद होता है, जो घुटनों के दर्द का इलाजकरने में फायदेमंद साबित हो (How to use harsingar flowers for joint pain?) सकता है। इसका इस्तेमाल आप चाय के रूप में या फिर इसके फूलों से तैयार ऑयल को मसाज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।

3. सूखी खांसी का करे इलाज

क्या आप लगातार खांसी और गले में जलन से पीड़ित हैं? अगर हां, तो ऐसी स्थितियों में भी पारिजात की पत्तियों और फूलों से बनी चाय आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसके इस्तेमाल से सर्दी-खांसी, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। यह अस्थमा मरीजों के लिए काफी ज्यादा प्रभावी माना जा सकता है।

पारिजात के कुछ फूल और पत्तियां लें, इसमें अदरक और 2 कप पानी डालकर करीब 5-7 मिनट तक उबालें। इसके बाद पानी को छान लें और शहद मिक्स करके चाय की तरह पिएं।

4. डायबिटीज का करे इलाज

डायबिटीज की परेशानी से जूझ रहे मरीजों के लिए परिजात का फूल फायदेमंद हो सकता है। यह ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकता है। पिछले अध्ययनों से पता चलता है कि पारिजात के फूलों के अर्क में शक्तिशाली एंटी-डायबिटीज गुण होते हैं, जो डायबिटीज की परेशानी को दूर कर सकते हैं।

5. इम्यूनिटी करे बूस्ट

पारिजात के फूल और पत्तियां इथेनॉल की उपस्थिति होती है, जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दे सकती है। यह आपके शरीर के लिए इम्यूनोस्टिम्युलेटरी के रूप में कार्य कर सकती है।

ध्यान रखें कि परिजात के फूल और पत्तियां स्वास्थ्य के लिए कई तरह से लाभकारी हो सकती हैं। हालांकि, किसी भी परेशानी में इसका प्रयोग करने से पहले अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

