किडनी के मरीजों को पतंजलि आयुर्वेद देता है यह स्पेशल सलाद खाने की सलाह, जानें इसकी रेसिपी

जंक, प्रोसेस्ड फूड खाने और फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण भारत में किडनी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किडनी की बीमारी होने पर कई तरह के परहेज किए जाते हैं। किडनी के मरीजों को हरिद्वार स्थित आयुर्वेदिक संस्थान पतंजलि योगपीठ एक खास प्रकार का सलाद खाने की सलाह देता है। यह सलाद किडनी को डिटॉक्स करने का काम करता है। इससे किडनी की कार्यक्षमता में धीरे-धीरे सुधार आने लगाता है। पतंजलि योगपीठ के आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का मानना है कि किडनी हमारे शरीर से विषैले तत्व (toxins) बाहर निकालने का काम करती है। जब किडनी कमजोर हो जाती है, तो शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। ऐसे में हल्का, पचने में आसान और पोषक तत्वों वाला भोजन करने से किडनी की कार्यक्षमता बेहतर हो सकती है। ग्रीन सलाद को विभिन्न प्रकार की सब्जियां और अनार के साथ तैयार किया जाता है। इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है।
किडनी के मरीजों के लिए क्यों फायदेमंद है ग्रीन सलाद
पतंजलि आयुर्वेद के एक्सपर्ट बताते हैं कि इस ग्रीन सलाद में 100 प्रतिशत फ्रेश हरी सब्जियां, अनार का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। यह पाचन क्रिया को सुधारते हैं। ग्रीन सलाद को खाने के बाद किडनी को इसे फिल्टर करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए यह सलाह किडनी के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
ग्रीन सलाद में 80 फीसदी से ज्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है। यह शरीर को अंदर से हाइड्रेट रखने में मदद करती है। किडनी के मरीजों के लिए शरीर का हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है।
ग्रीन सलाद में हाई फाइबर के साथ-साथ कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। इससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ग्रीन सलाद के पोषक तत्व पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाते हैं। इससे भूख कंट्रोल होती है और चिप्स व अन्य एक्सट्रा खाने की क्रेविंग भी कम होती है।
यह सलाद प्राकृतिक विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है। किडनी के मरीजों के लिए यह दोनों ही जरूरी पोषक तत्व हैं, जो शरीर के अंगों की कार्यक्षमता को सुधारता है।
खीरा और लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने में मदद करते हैं। ग्रीन सलाद को खाने से किडनी की कार्यक्षमता में सुधार आता है।
ग्रीन सलाद में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है।
किडनी के मरीज घर पर कैसे बनाए ये सलाद
किडनी के मरीज इस सलाद को आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छी तरह धो लें। ध्यान रखें कि सब्जियां ताजी और ऑर्गेनिक हों।
खीरा और लौकी को पतले टुकड़ों में काट लें। पत्ता गोभी और सलाद पत्ता को भी छोटे टुकड़ों में काटे।
टमाटर को छोटे टुकड़ों में काटकर अलग से एक बाउल में रख लें।
सभी कटी हुई सब्जियों को एक बड़े बाउल में डालें और अच्छी तरह मिलाएं।
स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से नींबू का रस डालें। इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च को छिड़ें।
सबसे आखिरी में सलाद के ऊपर अनार के छोटे-छोटे दानों को डालकर सजा लें।
सलाद को बनाने के तुरंत बाद खाएं ताकि इसके पोषक तत्व बरकरार रहें।
नोट : इस सलाद को बनाते समय किसी भी प्रकार के नमक का इस्तेमाल बिल्कुल न करें।
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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।