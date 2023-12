क्या सर्दियों में दही खानी चाहिए? जानें क्या कहता है आयुर्वेद साथ ही जानें ठंड में दही खाने के फायदे-नुकसान

कई लोगों को सर्दियों में दही खाने से डर लगता है। सर्दी-जुकाम और पेट में दर्द के डर से लोग दही खाने से बचते हैं।

Eating curd in winters: दही पाचन शक्ति बढ़ाता है इसीलिए खाने के साथ दही या रायता खाया जाता है। इसी तरह खाने के बाद छाछ पीने से भी खाना आसानी से पच जाता है। गर्मियों में ठंडा दही खाने से शरीर को लू (heatwave) और गर्मी से सुरक्षा मिलती है। लेकिन, कई लोगों को सर्दियों में दही खाने से डर लगता है। सर्दी-जुकाम और पेट में दर्द के डर से लोग दही खाने से बचते हैं। तो क्या सचमुच सर्दियों में दही नहीं खानी चाहिए। आइए जानें क्या कहता है आयुर्वेद। (should one eat curd in winters in Hindi)

क्या ठंड के मौसम में नहीं खानी चाहिए दही ? (Is it harmful Eating curd in winters ?)

सर्दियों में दही खाने से ना केवल खाने का स्वाद बढ़ता है बल्कि इससे हेल्थ को बहुत सारे फायदे (health benefits of eating curd in winters) भी मिलते हैं। जैसा कि दही प्रोबायोटिक्स (probiotics) से भरपूर होता है और सर्दियों में स्लो डाइजेस्टिव सिस्टम को उत्तेजित करने और इम्यून पॉवर बढ़ाकर बीमारियों से शरीर को सुरक्षित रखने का काम करती है दही। इससे सर्दियों में होनेवाली कई बीमारियां (winter diseases) भी दूर रहती हैं।

आमतौर पर माना जाता है कि ठंडी होने के कारण सर्दियों में दही खाने से सर्दी-खांसी, जुकाम और नाक से पानी बहने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन, यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। खांसी-सर्दी और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स जो सर्दियों के मौसम में होती हैं उनकी वजह बनते हैं हवा में फैले वायरस,बैक्टेरिया और तापमान में गिरावट। इन सबके के साथ आप किस तरह का खाना खाते हैं वह आपके स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है।

दही खाने से सर्दियों में ना केवल आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है बल्कि यह आपकी पाचन शक्ति बढ़ाता है। ये दोनों आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। (benefits of eating dahi in winters)