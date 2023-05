डायबिटीज में खजूर खाते समय रखें इन बातों का ध्यान, इस मीठे फल के साइड-इफेक्ट्स से बचना होगा आसान

जानें क्यों डायबिटीज के मरीजों को खजूर का सेवन बहुत ही सावधानी के साथ और सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है।

Should diabetics eat dates: डायबिटीज के मरीजों को अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से रोकने के लिए मीठी चीजों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। इसी तरह मीठे स्वाद वाले फल, ड्राई फ्रूटस और सब्जियों के बहुत अधिक सेवन से भी परहेज की सलाह दी जाती है। खजूर भी ऐसा ही एक फल है जिसमें नेचुरल शुगर की अधिक मात्रा होने के कारण लोग इसका इस्तेमाल सावधानी से करते हैं। हालांकि, खजूर खाने से स्वास्थ्य को कई तरह के फायदे होते हैं लेकिन, डायबिटीज के मरीजों को खजूर का सेवन बहुत ही सावधानी के साथ और सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है और मधुमेह से पीड़ित लोगों के मन में भी खजूर को लेकर हमेशा सवाल रहता है कि उन्हें खजूर खाना चाहिए या नहींं। (Can a diabetes patient eat date fruit of khajoor) आइए जाने डायबिटीज में खजूर खाने का सही तरीका और उसके फायदे।

क्या डायबिटीज में नहीं खाना चाहिए खजूर ? (Should one eat dates in diabetes)

कुछ स्टडीज में पाया गया है कि, अगर सीमित मात्रा में खजूर का सेवन किया जाए तो इससे ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर या मोटापा बढ़ने का रिस्क कम होता है। वहीं, कुछ स्टडीज के अनुसार,कुछ वेरायटी के खजूर खाने से डायबिटीज के मरीजों को फायदा हो सकता है। कुछ स्टडीज में यह कहा गया है कि अगर आप सही तरह के खजूर का सेवन करते हैं तो इससे ब्लड शुगर लेवल को तेजी से बढ़ने से रोका जा सकता है। ( diabetes mein khajoor khane ke fayde)

खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 42.8 से 74.6 होता (Gylcemic index of dates fruits) है। बता दें कि 55 से कम जीआई वाले फू़ड्स को लो जीआई फूड माना जाता है। इस तरह खजूर एक मीडियम जीआई फूड है और इस तरह यह ब्लड शुगर लेवल को धीमी गति से बढ़ाने का काम करता है। (Foods that controls sudden spike in blood sugar level)

रोजाना कितने खजूर खा सकते हैं डायबिटीज के मरीज

भारत में पाया जाने वाला खजूर जिसे मीदजूल (variety of dates in India) कहा जाता है वह एक मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड (medium GI level foods) है और यह खून में ग्लूकोज की अधिक मात्रा को घुलने नही देता। इस तरह सीमित में या दिन में 1-2 खजूर खाने से डायबिटीज के मरीजों को इसके लाभ मिल सकते हैं। वहीं, कुछ एक्सपर्ट्स की राय है कि 3 खजूर, 3-4 छुहारे (Dry Dates) या 30 ग्राम खजूर का सेवन एक दिन में किया जा सकता है।

हालांकि, अपनी डाइट में बदलाव करने और खजूर का सेवन शुरू करने से पहले आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन से इस बारे में बात करें और उनकी सलाह के अनुसार ही खजूर का सेवन शुरू करें।

डायबिटीज में खजूर का सेवन करने से पहले ध्यान में रखें ये टिप्स (Tips or consuming dates in diabetes)

बाजार से खजूर खरीदते समय हमेशा प्लेन खजूर खरीदें। शुगर कोटेड या अन्य किसी चीज के साथ मिक्स किए गए खजूरों का सेवन ना करें।

एक्सरसाइज से पहले खजूर खाएं। इस समय फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल (Fasting blood sugar level) कम होता है और ऐसे में खजूर खाने से शुगर लेवल बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा।

खजूर एक अच्छा पोस्ट वर्कआउट मील भी हैं और आप जिम के बाद या एक्सरसाइज के बाद खजूर खा सकते हैं।

खजूर खा सकते हैं। इसी तरह स्नैकिंग के लिए भी खजूर का सेवन किया जा सकता है। सुबह या शाम को लगने वाली हल्की भूख को मिटाने के लिए आप 2 से 3 खजूर खा सकते हैं। (smart ways to include dates in diabetes diet)

खजूर में मौजूद नेचुरल शुगर के नुकसान से बचने के लिए आप खजूर के साथ भूनी हुई मूंगफली, बादाम और अखरोट का भी सेवन कर सकते हैं।