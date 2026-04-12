शिलाजीत और शहद खाने से क्या होता है? जानें, किन 5 समस्याओं में है फायदेमंद

Honey With Shilajit Benefits : शिलाजीत और शहद का कॉम्बिनेशन शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। आइए जानते हैं क्या हैं इसके फायदे-

Shilajit and honey benefits

Benefits of shilajit and honey combination : आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी-बूटियां मौजूद हैं, जिसमें शिलाजीत भी शामिल है। यह न सिर्फ पुरुषों की समस्याओं को दूर करने में फायदेमंद होता है, बल्कि महिलाओं, बुजुर्गों की भी कई तरह की दिक्कतों को दूर करने में प्रभावी मान जात है। अक्सर लोग शिलाजीत का सेवन पानी या फिर दूध के साथ करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिलाजीत का सेवन शहद के साथ भी किया जा सकता है। जी हां, शिलाजीत और शहद का कॉम्बिनेशन शरीर की कई तरह की समस्याओं को दूर कर सकता है। आयुर्वद में इन दोनों का इस्तेमाल काफी लंबे समय से किया जा रहा है। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के अन्य रूपों में इनका इस्तेमाल होता है। आइए आयुर्वेदाचार्य डॉ. श्रेय शर्मा एक्सपर्ट से जानते हैं शिलाजीत और शहद का एक साथ मिक्स करके लेने से होने वाले फायदे क्या हैं?

शरीर को रखे एनर्जेटिक

शिलाजीत का सेवन शरीर की थकान को दूर करने के लिए किया जाता है। दरअसल, शिलाजीत में फुल्विक एसिड होता है। यह एक ऐसा यौगिक है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया को बेहतर कर सकता है। अगर आप इसके साथ शहद को मिक्स करते हैं, तो कोशिकाओं की ऊर्जा और अधिक बढ़ सकती है। ऐसे में शरीर को लंबे समय तक एनर्जेटिक रखने के लिए शिलाजीत और शहद के मिश्रण का सेवन किया जा सकता है।

पाचन क्रिया को करे बेहतर

शहद पेट के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह एक प्रीबायोटिक की तरह कार्य करता है। इसका अर्थ है कि यह आपकी आंतों में मौजूद लाभकारी बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करता है। वहीं, शिलाजीत पेट की सूजन को कम करने में प्रभावी हो सकते हैं। यह पेट की अंदरूनी परत को सुरक्षित रख सकते हैं। इन दोनों कॉम्बिनेशन का सेवन करने से पेट और आंतों के छालों को कम किया जा सकता है। शिलाजीत पाचन तंत्र के लिए काफी अच्छा हो सकता है।

एंटीऑक्सीडेंट्स से है भरपूर

शिलाजीत और शहद, दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट फ्री-रेडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन का सेवन करने से बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। साथ ही क्रोनिक डिजीज के खतरों को भी कम करने में मदद मिल सकती है।

कमजोर इम्यूनिटी करे बूस्ट

शहद और शिलाजीत, दोनों ही इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में प्रभावी हो सकते हैं। शहद, बैक्टीरिया से लड़कर और शरीर की प्राकृतिक मरम्मत प्रक्रियाओं को एक्टिव रखने में प्रभावी हो सकता है। यह शरीर के घावों को भरने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। नियमित रूप से अगर आप इसका सेवन करते हैं, तो इससे एलर्जी की प्रतिक्रियाओं को कम करने और लंबे समय तक रहने वाली सूजन को घटाने में मदद मिल सकती है।

दिमाद को करे तेज

कुछ रिसर्च से पता चलता है कि शिलाजीत अपने हाई फुल्विक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से मस्तिष्क की रक्षा कर सकता है। यह मस्तिष्क को उम्र बढ़ने के प्रभावों से सुरक्षित रख सकता है। इससे याददाश्त और एकाग्रता को बेहतर करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। वहीं, शहद में भी एंटीऑक्सीडेंट और ऐसे यौगिक होते हैं, जो दिमाग के कार्य करने की क्षमता को बेहतर कर सकते हैं।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।