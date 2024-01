सफेद नमक नहीं खाने में आज से मिलाएं काला नमक, ये बीमारियां रहेंगी हमेशा दूर

आयुर्वेद और घर में इस्तेमाल होने वाले दादी-नानी के नुस्खों में भी काला नमक अक्सर प्रयोग में आता है। आइए जानते हैं इस हेल्दी नमक के सभी स्वास्थ्य लाभ।

Black Salt Health Benefits: काला नमक पाचनशक्ति बढ़ाता है, इसीलिए इसका प्रयोग पाचक गोलियों, चूर्ण और किचन में बनने वाली अलग-अलग तरह की डिशेज़ में किया जाता है। काला नमक डाइजेशन सुधारने के अलावा अलग-अलग लोगों के लिए कई अन्य तरीकों से भी फायदेमंद (Black salt benefits for health) माना जाता है। आयुर्वेद और घर में इस्तेमाल होने वाले दादी-नानी के नुस्खों में भी काला नमक अक्सर प्रयोग में आता है। आइए जानते हैं इस हेल्दी नमक के सभी स्वास्थ्य लाभ। (Health Benefits of Black Salt In Hindi)

काला नमक खाने के हेल्दी फायदे (Advantages of consuming black salt everyday)

एसिडिटी से दिलाता है राहत

आयुर्वेदिक नुस्खों में काला नमक मिलाया जाता है क्योंकि, यह पाचन तंत्र को काम करने में सहायता करता है। यह डाइजेशन बढ़ाने वाले एंजाइम्स के निर्माण में मदद करता है जिससे पाचन शक्ति बढ़ती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली तकलीफों से भी आराम मिलता है।

सीने की जलन होती है कम

पेट में बननेवाली गैस, पेट फूलने, एसिडिटी और उसकी वजह से होनेवाली हार्टबर्न की समस्या से आराम दिलाने में काला नमक असरदार है। यह पेट में पाचक रसों का उत्पादन बढ़ाता है और आंतों को भोजन से प्राप्त विटामिंस के अवशोषण में भी मदद करता है। काला नमक खाने से पेट में होनेवाली तकलीफों से आराम मिलता है और यह हार्टबर्न जैसी समस्याएं भी कम करता है।

समुद्री नमक का अच्छा पर्याय

सफेद समुद्री नमक से सोडियम मिलता है लेकिन नमक के सेवन के साथ ही शरीर में अधिक मात्रा में सोडियम पहुंच जाता है,जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। टेबल सॉल्ट या समुद्री नमक का एक अच्छा पर्याय है काला नमक जिसमें सोडियम की मात्रा काफी कम होती है। वहीं, काला नमक खाने से आपके लिए हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर लेवल और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का रिस्क भी कम होता है।