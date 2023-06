होली के बाद बीमार पड़ने से बचने के लिए लें आयुर्वेद की मदद,फॉलो करें ये डाइट टिप्स,गर्मियों में रहेंगे स्वस्थ और फिट

ये सभी टिप्स आयुर्वेद के नियमों पर आधारित हैं और इनके अनुसार, गर्मियों में खान-पान रखने से आपको स्वस्थ रहने में मदद हो सकती है।

Ayurvedic Diet Tips During Climate Change: होली का त्योहार ऐसे समय में आता है जब सीजन चेंज होता है और इस बदलते मौसम के बीच लोगों के बीमार पड़ने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस मौसम में हवा में कई तरह के एलर्जी फैलाने वाले तत्व घूमते रहते हैं जो हवा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। वहीं, ठंड और गर्मी के बीच का यह समय संक्रमण और वायरस के सम्पर्क में आने का खतरा भी बढ़ा देता है। ऐसे में होली खेलते समय लोग पानी, रंग , धूल मिट्टी के सम्पर्क में आने और अनाप-शनाप खाने से बीमार पड़ने का रिस्क और अधिक बढ़ सकता है। शासकीय आयुर्वेद कॉलेज, रायपुर के सह-प्राध्यापक डॉ. संजय शुक्ला (Dr. Sanjay Shukla, Government Ayurved College, Raipur, Chattisgarh) होली और उसके बाद अपना ख्याल रखने के लिए कुछ टिप्स दीं जो, गर्मी के मौसम में बीमार होने से बचाएंगी। ये सभी टिप्स आयुर्वेद के नियमों पर आधारित हैं और इनके अनुसार, गर्मियों में खान-पान रखने से आपको स्वस्थ रहने में मदद हो सकती है। (Ayurvedic Diet Tips During Climate Change In Hindi)

बदलते मौसम में इस तरह रखें खान-पान (Diet tip to follow during change in climate)

एक्सपर्ट के अनुसार, फरवरी-मार्च के बाद का समय (वसंत ) ऐसा होता है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम (digestive system) धीमी गति से काम करता है। ऐसे में हल्के और पचने में आसान भोजन (easy to digest foods) का सेवन महत्वपूर्ण है। मौसम बदलने के साथ रोजमर्रा के खान-पान में कुछ बदलाव करें और इस तरह से डाइट प्लान करें-

इस मौसम में केवल गेहूं के आटे में अलग-अलग प्रकार के अनाज का आटा मिलाएं और मिक्स आटे की रोटियां खाएं।

गर्मियों में मूंग की दाल, खिचड़ी (Khichadi) और सीजनल सब्जियां खाएं। भिंडी, करेला, सहजन, भाजी, पुदीना, लहसुन, अदरक जैसे भोजन, सब्जियों को अपनी डेली डाइट में शामिल करें।

(Khichadi) और सीजनल सब्जियां खाएं। भिंडी, करेला, सहजन, भाजी, पुदीना, लहसुन, अदरक जैसे भोजन, सब्जियों को अपनी डेली डाइट में शामिल करें।

इसके साथ ही हर्ब्स और मसालों का सेवन भी मौसम के हिसाब से करें।

गर्मियां बढ़ते ही नीबू पानी (lemon juice), आंवले का जूस, बेल और खस का शरबत पीना शुरू कर दें। इसके साथ ही गन्ने का रस भी पीएं।

अपनी डेली डाइट में संतरा, मौसंबी, अंगूर जैसे फलों को शामिल करें। इसके अलावा तरबूज (watermelon) और खरबूज (muskmelon) जैसे जूसी फलों का सेवन भी अधिक करें।

इन चीजों से करें परहेज (Diet tips for summers to prevent diseases and infections)

बोतलबंद ड्रिंक्स का सेवन ना करें।

तले हुए और फैटी-फूड्स (Fatty foods) का सेवन ना करें।

बासी और गरिष्ठ भोजन ना करें।

और गरिष्ठ भोजन ना करें। नॉन-वेज फूड्स (non-vegetarian foods) का सेवन कम करें।

अल्कोहल (Alcohol) का सेवन करें।

